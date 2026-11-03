ΑΒ Βασιλόπουλος: Με περισσότερα από 500 καταστήματα franchise διεκδικεί μεγαλύτερη παρουσία στις αγορές της γειτονιάς

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Στην επέκταση μέσω συνεργαζόμενων επιχειρηματιών στηρίζει σημαντικό μέρος της ανάπτυξης του δικτύου της η ΑΒ Βασιλόπουλος, θέτοντας στόχο να ξεπεράσει τα 500 καταστήματα franchise έως το τέλος του 2026. Η στρατηγική δίνει έμφαση στις καθημερινές αγορές κοντά στην κατοικία ή την εργασία, αλλά και στην παρουσία σε μικρότερες τοπικές αγορές.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, τα 336 καταστήματα θα λειτουργούν με το μοντέλο AB Shop & Go και τα 172 ως ΑΒ Συνεργάτης. Οι δύο κατηγορίες αθροίζουν 508 σημεία, αποτυπώνοντας το μέγεθος του δικτύου που επιδιώκει να διαμορφώσει η εταιρεία μέχρι την ολοκλήρωση της χρονιάς. Ο αριθμός αφορά το συνεργαζόμενο δίκτυο και δεν πρέπει να συγχέεται με το σύνολο των καταστημάτων της αλυσίδας.

Τα AB Shop & Go προορίζονται κυρίως για αστικές περιοχές και σημεία με αυξημένη κίνηση. Το μοντέλο ΑΒ Συνεργάτης υποστηρίζει την επέκταση σε μικρότερες πόλεις, νησιά και τουριστικούς προορισμούς, επιτρέποντας διαφορετική γεωγραφική ανάπτυξη κάτω από το ίδιο εμπορικό σήμα.

Η ΑΒ αναφέρει ότι παρέχει υποστήριξη από την επιλογή του ακινήτου και τον σχεδιασμό του καταστήματος μέχρι την εκπαίδευση και την καθημερινή λειτουργία. Σε προηγούμενη παρουσίαση του φετινού προγράμματος, η εταιρεία είχε προβλέψει τη δημιουργία 100 νέων καταστημάτων franchise, με προτεραιότητα στις αστικές και τουριστικές περιοχές.

Η επιλογή δείχνει τη βαρύτητα που αποκτούν για την αλυσίδα τα μικρότερα σημεία πώλησης. Η εμπορική τους λογική στηρίζεται στην ευκολία πρόσβασης και στη δυνατότητα κάλυψης άμεσων αναγκών, με διαφορετικές απαιτήσεις από εκείνες ενός μεγάλου καταστήματος προορισμού.

Για την αξιολόγηση της επέκτασης, ωστόσο, ο αριθμός των σημείων αποτελεί μόνο μία παράμετρο. Αντίστοιχη σημασία έχουν ο τζίρος ανά κατάστημα, το λειτουργικό κόστος, η τροφοδοσία και η οικονομική απόδοση για τον συνεργαζόμενο επιχειρηματία. Χωρίς αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί να υπολογιστεί η πραγματική συμβολή της διεύρυνσης του δικτύου στην κερδοφορία.

Το franchise επιτρέπει επίσης την αξιοποίηση της γνώσης που διαθέτει ένας τοπικός επιχειρηματίας για τη συγκεκριμένη αγορά. Η αποτελεσματικότητα της συνεργασίας εξαρτάται από το κατά πόσο αυτή η γνώση συνδυάζεται με συνεπή λειτουργία και ανταγωνιστική εμπορική πρόταση.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος θα αυξήσει τη γεωγραφική κάλυψη της ΑΒ. Το επόμενο ζητούμενο είναι η μεγαλύτερη παρουσία να μεταφραστεί σε επαναλαμβανόμενες αγορές και βιώσιμη δραστηριότητα για κάθε σημείο, ώστε η ανάπτυξη του δικτύου να συνοδεύεται από αντίστοιχη ενίσχυση των επιδόσεών του.

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