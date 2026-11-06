Μαξίμου: «Όχι» σε προανακριτική για Τσίπρα, αλλά συνεχίζεται η πολιτική επίθεση – Το δίλημμα που θέλει να επαναφέρει ο Μητσοτάκης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να κρατά ψηλά την αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εμφανίστηκε αρνητικός στο ενδεχόμενο να στηρίξει η Νέα Δημοκρατία το αίτημα του Κυριάκου Βελόπουλου για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τους Ποινικούς Κώδικες που ψηφίστηκαν το καλοκαίρι του 2019 και τις καταγγελίες του Άδωνι Γεωργιάδη περί χρηματισμού του πρώην πρωθυπουργού.

Ο Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο συμμετοχής της ΝΔ στη διαδικασία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Απαντώ καθαρά. Δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και δεν πρόκειται να μπούμε στη διαδικασία προανακριτικών, ποινικοποίησης ενός πολύ σημαντικού πολιτικού θέματος». Και πρόσθεσε: «Εμείς ούτε το 2019 ούτε το 2023 κερδίσαμε την εμπιστοσύνη των πολιτών επειδή αναμετρηθήκαμε με τον κ. Τσίπρα. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη των πολιτών επειδή δώσαμε πιο πειστικές απαντήσεις, συγκριτικά πάντοτε –συγκρίσεις κάνουν οι πολίτες στις εκλογές– στα βασικά τους ερωτήματα. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε».

Να σημειωθεί ότι για την υποβολή πρότασης σύστασης προανακριτικής επιτροπής απαιτούνται τουλάχιστον 30 υπογραφές βουλευτών, ενώ η Ελληνική Λύση αριθμεί 11 βουλευτές.

Το Μαξίμου δεν θέλει να χρεωθεί τον Βελόπουλο

Προφανώς, η στάση που κράτησε ο Παύλος Μαρινάκης έχει να κάνει, καταρχάς, με την ουσία του θέματος, καθώς δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις καταγγελίες σε βάρος του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Υπάρχει, ωστόσο, και ένας δεύτερος, εξίσου σημαντικός λόγος, που αφορά την Ελληνική Λύση και τον Κυριάκο Βελόπουλο, καθώς από χθες πολλοί έσπευσαν να χαρακτηρίσουν τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης «λαγό της κυβέρνησης».

Το Μέγαρο Μαξίμου δεν επιθυμεί, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, να χρεωθεί πολιτικά τον Κυριάκο Βελόπουλο και να τροφοδοτήσει εκ νέου τα σενάρια περί ενδεχόμενης συγκυβέρνησης ΝΔ και Ελληνικής Λύσης μετά τις επόμενες εκλογές.

Το δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας» επιστρέφει

Ωστόσο, η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να διατηρήσει ανοιχτό το μέτωπο της αντιπαράθεσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Μια αντιπαράθεση που ξεκίνησε από τον χαρακτηρισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη ως «αρχιερέα της διαφθοράς» από τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ και συνεχίστηκε με τις κυβερνητικές αναφορές στους Ποινικούς Κώδικες και στον Μαδούρο.

Συνεργάτες του πρωθυπουργού θεωρούν ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να λειτουργήσει και πάλι ως ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν, με εκλογικά αποτελέσματα που αποδείχθηκαν ευνοϊκά για τη Νέα Δημοκρατία.

Σύμφωνα με αυτή τη λογική, το δίλημμα που θα επιχειρήσει να επαναφέρει η κυβέρνηση είναι το γνώριμο «Μητσοτάκης ή Τσίπρας», με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συσπείρωση των δεξιών ψηφοφόρων, αλλά και εκείνων που διατηρούν έντονα αντι-Τσίπρα αντανακλαστικά.

Επιμένει η κυβέρνηση στους Ποινικούς Κώδικες

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική επίθεση εναντίον του Αλέξη Τσίπρα για τους Ποινικούς Κώδικες. «Εμείς θέσαμε, σε συνέχεια όσων είχε πει ο ίδιος ο υπουργός Δικαιοσύνης του κ. Τσίπρα, ο κ. Κοντονής, ξεκάθαρα πολιτικά ερωτήματα, που έχουν να κάνουν με τον Ποινικό Κώδικα, τα οποία δεν έχουν απαντηθεί επί της ουσίας», ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ακόμη: «Δεν θέλουμε να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή του τόπου. Δεν έχουμε τέτοια διάθεση, ούτε έχουμε δείξει τέτοια δείγματα γραφής. Οπότε θα συνεχίσουμε να πιέζουμε πολιτικά για ένα θέμα το οποίο, όταν έρχεται στην επικαιρότητα, θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία».

Η κυβερνητική γραμμή, επομένως, επιχειρεί να διαχωρίσει την πολιτική αντιπαράθεση από την ποινική διερεύνηση, διατηρώντας την πίεση προς τον πρώην πρωθυπουργό, χωρίς να υιοθετεί την πρωτοβουλία του Κυριάκου Βελόπουλου.

Την ίδια στιγμή, τα κυβερνητικά στελέχη δεν δείχνουν ιδιαίτερη διάθεση να εμπλακούν στη συζήτηση περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα, την οποία επανέφερε στην επικαιρότητα ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Άλλωστε, οι αναφορές σε κάποιον που πήγε σε ένα ξενοδοχείο, το οποίο δεν κατονομάζεται, συνάντησε τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα και του παρέδωσε μια βαλίτσα με χρήματα, χωρίς να συνοδεύονται από συγκεκριμένα και επαληθεύσιμα στοιχεία, περισσότερο με σενάριο επιστημονικής φαντασίας μοιάζουν παρά με τεκμηριωμένη καταγγελία.

Και αυτό φαίνεται πως το αντιλαμβάνεται και το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο επιλέγει να συνεχίσει την πολιτική σύγκρουση με τον πρώην πρωθυπουργό, αποφεύγοντας όμως να μετατρέψει τις συγκεκριμένες καταγγελίες σε υπόθεση κοινοβουλευτικής ποινικής διερεύνησης.

Διαβάστε επίσης:

Παπασταύρου: Eισάγουμε ρυθμίσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του πολίτη

Μητσοτάκης από Μεγαλόπολη: Έπεσαν οι υπογραφές για τη σύμβαση για νέες φυλακές – Σχέδια και για βιομηχανικό πάρκο

Ηχηρό μήνυμα κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου από τα υπουργείας Άμυνας Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ