«Άλλο ψηφίζουμε τα μέτρα, άλλο ψηφίζουμε Μητσοτάκη» – Το επικοινωνιακό χτύπημα της ΝΔ κάτω από τη μέση στο ΠΑΣΟΚ

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Μια μάλλον δικολαβική και πολιτικά κοντόφθαλμη τακτική έχει επιλέξει η Νέα Δημοκρατία απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να μετατρέψει τις θετικές ψήφους της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε επιμέρους άρθρα νομοσχεδίων σε απόδειξη δήθεν συμφωνίας με την κυβερνητική πολιτική.

Η λογική είναι απλή: Η Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλλει την κυβέρνηση, αλλά υπερψηφίζει μεγάλο αριθμό διατάξεων. Άρα, υπονοεί η ΝΔ, άλλα λέει και άλλα κάνει.

Μόνο που αυτή η αριθμητική, όσο βολική κι αν είναι επικοινωνιακά, δεν αποτυπώνει κατ’ ανάγκην την πολιτική ουσία. Και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να δημιουργεί μια εντελώς παραπλανητική εικόνα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρόσφατο νομοσχέδιο για το ιδιωτικό χρέος, όπου κυβερνητικές πηγές έσπευσαν να επισημάνουν ότι το ΠΑΣΟΚ υπερψήφισε το 77% των άρθρων, παρά τη σφοδρή κριτική του.

Η απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη, ωστόσο, ανέδειξε μια ουσιώδη λεπτομέρεια: Από τα 390 άρθρα, μόλις τα 41 αφορούσαν το ιδιωτικό χρέος. Τα υπόλοιπα περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την ενσωμάτωση έξι ευρωπαϊκών Οδηγιών και ετερόκλητες ρυθμίσεις για τράπεζες, κεφαλαιαγορές, συντάξεις και άλλα ζητήματα.

Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε το νομοσχέδιο επί της αρχής, υπερψήφισε διατάξεις που έκρινε θετικές για τους δανειολήπτες και διαφώνησε με κρίσιμες κυβερνητικές επιλογές, προβάλλοντας τις δικές του προτάσεις.

Προφανώς, δεν είναι όλες οι επιμέρους διατάξεις τυπικές ή πολιτικά ουδέτερες. Ούτε κάθε θετική ψήφος στερείται πολιτικής σημασίας. Όμως η υπερψήφιση ενός άρθρου δεν ισοδυναμεί με αποδοχή της συνολικής κυβερνητικής πολιτικής.

Αυτή είναι μια στοιχειώδης διάκριση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, την οποία η ΝΔ φαίνεται να παρακάμπτει όταν τη συμφέρει επικοινωνιακά.

Συναίνεση ή παγίδα;

Υπάρχει, όμως, και μια δεύτερη, περισσότερο πολιτική διάσταση. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα που επικαλείται διαρκώς την ανάγκη συναινέσεων και πολιτικής σταθερότητας. Και το ΠΑΣΟΚ, ανεξαρτήτως των κατηγορηματικών σημερινών αρνήσεών του, αντιμετωπίζεται σε αρκετά κυβερνητικά σενάρια ως δυνητικός συνομιλητής σε περίπτωση που οι επόμενες εκλογές δεν δώσουν αυτοδυναμία.

Είναι, λοιπόν, σοβαρή συμπεριφορά απέναντι σε έναν πιθανό μελλοντικό συνομιλητή να αξιοποιείται κάθε θετική ψήφος του ως εργαλείο πολιτικής έκθεσης; Πώς ζητάς συναίνεση από ένα κόμμα και ταυτόχρονα επιχειρείς να το εμφανίσεις ως υποκριτικό επειδή συναινεί σε συγκεκριμένες ρυθμίσεις;

Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι μάλλον αποτρεπτικό: Αν ψηφίσεις μια θετική διάταξη, θα χρησιμοποιήσουμε την ψήφο σου εναντίον σου. Αν την καταψηφίσεις, θα σε κατηγορήσουμε για στείρα αντιπολίτευση. Πρόκειται για μια επικοινωνιακή παγίδα από την οποία η αντιπολίτευση δύσκολα μπορεί να βγει κερδισμένη.

Άλλο, λοιπόν, να ψηφίζει το ΠΑΣΟΚ μια χρήσιμη ρύθμιση και άλλο να ψηφίζει Μητσοτάκη. Και στη ΝΔ ασφαλώς γνωρίζουν τη διαφορά. Το ερώτημα είναι γιατί επιλέγουν να κάνουν πως δεν την καταλαβαίνουν.

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