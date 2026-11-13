Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Οι απλήρωτες υπερωρίες παραμένουν καθεστώς παρά την έκρηξη των δηλωμένων ωρών απασχόλησης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας μπορεί να καταγράφει ολοένα περισσότερες υπερωρίες, όμως για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους η πραγματικότητα παραμένει διαφορετική: περισσότερες ώρες δουλειάς χωρίς την αντίστοιχη αμοιβή. Την ώρα που το υπουργείο Εργασίας εμφανίζει αύξηση 36,8% στις δηλωμένες υπερωρίες, οι έρευνες αποκαλύπτουν ότι σχεδόν ένας στους δύο εργαζομένους που απασχολούνται πέρα από το κανονικό ωράριο δεν εισπράττει πρόσθετη χρηματική αποζημίωση.

Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τις σοβαρές παθογένειες της ελληνικής αγοράς εργασίας, όπου η τεχνολογική αναβάθμιση των ελεγκτικών μηχανισμών δεν έχει καταφέρει να εξαλείψει τις πρακτικές καταστρατήγησης της εργατικής νομοθεσίας.

Τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας δείχνουν ότι κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 δηλώθηκαν 5,7 εκατ. ώρες υπερωριακής απασχόλησης στους κλάδους που έχουν ενταχθεί στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας, έναντι περίπου 4,16 εκατ. ωρών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται για αύξηση κατά 1,54 εκατ. ώρες μέσα σε έναν χρόνο, η οποία ακολουθεί την ακόμη μεγαλύτερη άνοδο 80% που είχε καταγραφεί το 2025 σε σύγκριση με το 2024.

Τα μεγέθη αυτά δείχνουν ότι η ψηφιακή κάρτα συμβάλλει στην αποκάλυψη χρόνου εργασίας που προηγουμένως δεν καταγραφόταν. Δεν σημαίνουν, ωστόσο, ότι η αδήλωτη και απλήρωτη υπερωριακή απασχόληση αποτελεί παρελθόν.

Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα έρευνας του kariera.gr, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο μέσω LinkedIn.

Μόλις το 45% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι πληρώνεται κανονικά για τις επιπλέον ώρες εργασίας, ενώ το 42% ανέφερε ότι οι υπερωρίες του ούτε δηλώνονται ούτε αμείβονται.

Ένα επιπλέον 7% δήλωσε ότι η πρόσθετη απασχόληση διευθετείται με διαφορετικό τρόπο, ενώ το 4% λαμβάνει επιπλέον άδεια αντί χρηματικής αποζημίωσης. Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι η υπερωριακή απασχόληση φαίνεται να έχει ενσωματωθεί στην καθημερινότητα πολλών επιχειρήσεων.

Το 36% αποδίδει τις επιπλέον ώρες στον αυξημένο φόρτο εργασίας, το 34% σε περιόδους αιχμής, ενώ το 21% θεωρεί ότι αποτελούν αναμενόμενο μέρος της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Με άλλα λόγια, για σημαντικό τμήμα των εργαζομένων η παραμονή στην εργασία πέρα από το συμφωνημένο ωράριο δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά μια πρακτική που αντιμετωπίζεται ως κανονικότητα.

Πρωταθλητές στις υπερωρίες και στις παραβάσεις

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η εικόνα στο χονδρικό εμπόριο, όπου οι δηλωμένες υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 212,8%.

Από περίπου 280.000 ώρες το επτάμηνο του 2025 εκτοξεύθηκαν στις 880.000 ώρες φέτος, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη απόλυτη αύξηση μεταξύ των εξεταζόμενων κλάδων. Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία των ελεγκτικών μηχανισμών καταγράφουν χιλιάδες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.

Οι περισσότερες αφορούν την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, με 2.994 περιπτώσεις. Ακολουθούν οι παραβάσεις ωραρίου με 2.332, η μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών με 1.410 και η αδήλωτη εργασία με 1.372 περιπτώσεις.

Πρόκειται για διαφορετικές μορφές παραβατικότητας που αναδεικνύουν τα όρια της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τους κανόνες καταγραφής και αμοιβής της εργασίας.

Απλήρωτη εργασία ακόμη και στις μεγάλες επιχειρήσεις

Ανάλογη εικόνα προκύπτει και από παλαιότερη έρευνα της ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την οποία το 35,5% των εργαζομένων απασχολείται πέρα από το συμβατικό του ωράριο.

Από όσους πραγματοποιούν πρόσθετη εργασία, το 34,5% δεν λαμβάνει καμία αποζημίωση, ενώ το 8,9% αποζημιώνεται με άδεια ή ρεπό αντί χρημάτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η υπέρβαση του ωραρίου δεν περιορίζεται στις μικρές επιχειρήσεις.

Στις επιχειρήσεις με έως εννέα εργαζομένους, το 32% δηλώνει ότι εργάζεται επιπλέον ώρες. Το ποσοστό αυξάνεται στο 45,4% στις επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζομένους. Το στοιχείο αυτό ανατρέπει την αντίληψη ότι η υπερωριακή απασχόληση αποτελεί κυρίως χαρακτηριστικό των μικρότερων επιχειρήσεων, χωρίς πάντως να σημαίνει ότι όλες οι επιπλέον ώρες στις μεγάλες επιχειρήσεις παραμένουν απλήρωτες.

Ψηφιακός έλεγχος με πραγματικά αποτελέσματα;

Η ψηφιακή κάρτα επεκτείνεται πλέον σε 500.000 επιπλέον εργαζομένους, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό όσων εντάσσονται στο σύστημα στα 2,5 εκατομμύρια, περίπου στο 63% της απασχόλησης. Ωστόσο, η πραγματική επιτυχία του μέτρου δεν μπορεί να αξιολογείται αποκλειστικά από την αύξηση των δηλωμένων υπερωριών.Το κρίσιμο είναι εάν οι ώρες αυτές πληρώνονται, εάν οι επιχειρήσεις τηρούν τα πραγματικά ωράρια και εάν οι έλεγχοι οδηγούν σε ουσιαστική προστασία των εργαζομένων.Διότι η καταγραφή του χρόνου εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, αλλά δεν αρκεί από μόνη της για να αντιμετωπιστεί η παραβατικότητα. Το μεγάλο παράδοξο είναι ότι, ενώ η εργασία γίνεται ολοένα πιο ορατή στα πληροφοριακά συστήματα του κράτους, ένα σημαντικό μέρος της εξακολουθεί να παραμένει αόρατο στη μισθοδοσία.

Διαβάστε επίσης

Ακρίβεια: Στο πετρέλαιο και τη διπλωματία οι τελευταίες ελπίδες για ανάσα στα νοικοκυριά τον χειμώνα

Δικαιοσύνη με ρυθμούς χελώνας: Στον πάτο της Ευρώπης η Ελλάδα, με πολίτες και επιχειρήσεις σε ομηρία

Φορολογική αφαίμαξη: Αυξήθηκαν τα εισοδήματα κατά 10 δισ., αλλά η Εφορία εισέπραξε 1,6 δισ. περισσότερα