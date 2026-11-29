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Μόλις 16 ημέρες χρειάστηκαν για να μετατραπεί ένας κυβερνητικός ανασχηματισμός σε ακόμη μία πολιτική περιπέτεια για το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Ευάγγελος Λιάκος πρόλαβε να ορκιστεί υφυπουργός Εσωτερικών, να βρεθεί στο επίκεντρο αποκαλύψεων για τις απευθείας αναθέσεις σε επιχειρήσεις των αδελφών του, να υπερασπιστεί δημοσίως τον εαυτό του και, τελικά, να οδηγηθεί στην έξοδο.

Ένα υπουργικό βιογραφικό με ημερομηνία λήξης σχεδόν πριν στεγνώσει το μελάνι του διορισμού.

Η υπόθεση εξελίχθηκε σε πολιτικό πρόβλημα για την κυβέρνηση, καθώς οι αποκαλύψεις για συμβάσεις άνω του 1,3 εκατ. ευρώ με φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης έθεσαν ερωτήματα για τις δραστηριότητες των αδελφών του. Ο ίδιος αρνήθηκε οποιαδήποτε προσωπική εμπλοκή, επικαλούμενος την απουσία οικογενειακής ευθύνης.

Το Μαξίμου αρχικά επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση. «Δεν υπάρχει ζήτημα Λιάκου» ήταν η κυβερνητική γραμμή. Μόνο που το ζήτημα όχι απλώς υπήρχε, αλλά μεγάλωνε καθημερινά.

Τα γαλάζια αδειάσματα

Το εντυπωσιακό ήταν ότι η πίεση δεν προερχόταν μόνο από την αντιπολίτευση. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Λιάκος είχε αρχίσει να δέχεται δημόσια αδειάσματα από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, με τις παραινέσεις για παραίτηση να πληθαίνουν. Ο Φίλιππος Φόρτωμας είχε δηλώσει ευθέως ότι «ο κ. Λιάκος θα έπρεπε να διευκολύνει την κυβέρνηση», ενώ ο Άγγελος Συρίγος είχε ξεκαθαρίσει ότι, εάν βρισκόταν στη θέση του, θα είχε ήδη παραιτηθεί.

Ο Μάκης Βορίδης έθεσε ζήτημα «πολιτικής ευθιξίας», υπενθυμίζοντας τη δική του παραίτηση για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ο Στέλιος Πέτσας άφησε αιχμές που ερμηνεύθηκαν ως πίεση για αποχώρηση. Αποστάσεις κράτησε και ο Βασίλης Κικίλιας, επικαλούμενος την ανάγκη «θεσμικής και πολιτικής υπευθυνότητας».

Αποστάσεις κράτησε και ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ ο Κωστής Χατζηδάκης ξεκαθάρισε ότι ο υφυπουργός δεν επρόκειτο να αναλάβει αρμοδιότητες σχετικές με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Υφυπουργός Εσωτερικών χωρίς αρμοδιότητες στην Αυτοδιοίκηση, δηλαδή στο πεδίο όπου είχε ξεσπάσει η υπόθεση. Μια πολιτική ισορροπία που δύσκολα μπορούσε να διατηρηθεί.

Με άλλα λόγια, πριν ο Μητσοτάκης δείξει στον Λιάκο την πόρτα της εξόδου, αρκετοί γαλάζιοι είχαν φροντίσει να του υποδείξουν προς τα πού βρίσκεται.

Η πρωινή συνάντηση και η έξοδος

Το πρωί του Σαββάτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τον Λιάκο στο Μέγαρο Μαξίμου και ακολούθησε η παραίτηση. Στη δημόσια δήλωσή του, ο πρώην πλέον υφυπουργός κατήγγειλε «προεκλογική ανθρωποφαγία», επέμεινε ότι δεν εμπλέκεται στις δραστηριότητες των αδελφών του και προανήγγειλε δικαστικό και πολιτικό αγώνα για τη δικαίωσή του.

Η κυβερνητική αντίδραση ήταν αποκαλυπτική της μεταστροφής: η παραίτηση παρουσιάστηκε πλέον ως η σωστή κίνηση, που τιμά τον ίδιο και την παράταξη.

Δηλαδή, αυτό που μέχρι χθες δεν αποτελούσε καν ζήτημα για την κυβέρνηση, σήμερα απαιτούσε παραίτηση.

Το πολιτικό ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: Πώς μια κυβέρνηση που είχε όλα τα περιθώρια να ελέγξει τις εκκρεμότητες ενός προσώπου πριν το υπουργοποιήσει, βρέθηκε να διαχειρίζεται ακόμη μία αποχώρηση μέσα σε μόλις 16 ημέρες;

Και κυρίως, πόσες ακόμη φορές θα χρειαστεί το Μαξίμου να ανακαλύψει εκ των υστέρων το πολιτικά αυτονόητο;

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