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«Τιμωρία» και αποκλεισμό από στη συνθήκη Σένγκεν για τις χώρες που δεν μπορούν να φυλάξουν τα σύνορά τους ζήτησε ο ηγέτης του γαλλικού δεξιού κόμματος (UMP) Ζαν – Φρανσούα Κοπέ, έπειτα από την τραγωδία στο ιταλικό νησί Λαμπεντούζα όπου έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 100 μετανάστες.



«Τιμωρία» και αποκλεισμό από στη συνθήκη Σένγκεν για τις χώρες που δεν μπορούν να φυλάξουν τα σύνορά τους ζήτησε ο ηγέτης του γαλλικού δεξιού κόμματος (UMP) Ζαν – Φρανσούα Κοπέ, έπειτα από την τραγωδία στο ιταλικό νησί Λαμπεντούζα όπου έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 100 μετανάστες.

Ο Ζαν – Φρανσουά Κοπέ ζήτησε να δημιουργηθεί μια πραγματική ευρωπαϊκή δύναμη ακτοφυλακής ώστε να προστατεύει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπογράμμισε πως χώρες όπως η Ελλάδα που δεν μπορούν να προφυλάξουν τα ευρωπαϊκά σύνορα θα πρέπει να αποκλείονται από τη συμφωνία Σένγκεν που αφορά στην κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα και την καθιέρωση της ελεύθερης κυκλοφορίας για όλα τα πρόσωπα, υπηκόους των κρατών που υπέγραψαν τη Συμφωνία.

«Κάποιες χώρες όπως η Ελλάδα δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη φύλαξη των ευρωπαϊκών συνόρων καθώς γνωρίζουν πως οι μετανάστες δεν επιθυμούν να παραμείνουν εκεί αλλά να μεταβούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει να τιμωρήσουμε ακόμα και να αποκλείσουμε αυτές τις χώρες που δεν μπορούν ή αδυνατούν να τηρήσουν τις συμφωνίες τους και να φυλάξουν τα ευρωπαϊκά σύνορα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κοπέ.