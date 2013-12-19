search
ΤΕΤΑΡΤΗ 04.11.2026 15:52
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.12.2013 18:10

Διαγράφεται και φεύγει για την Κουάλα Λουμπούρ ο Λιάπης

19.12.2013 18:10
Διαγράφεται και φεύγει για την Κουάλα Λουμπούρ ο Λιάπης - Media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Δεν φαίνεται να δίνει και μεγάλη σημασία για τη δημόσια εικόνα του ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλης Λίαπης, καθώς δεν παρέστη στο δικαστήριο για το ανασφάλιστο όχημα που οδηγούσε αφού βρίσκεται σε ταξίδι με τελικό προορισμό την Μαλαισία. Την διαγραφή του από τα μητρώα του κόμματος αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία.

 
Δεν φαίνεται να δίνει και μεγάλη σημασία για τη δημόσια εικόνα του ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλης Λίαπης, καθώς δεν παρέστη στο δικαστήριο για το ανασφάλιστο όχημα που οδηγούσε αφού βρίσκεται σε ταξίδι με τελικό προορισμό την πρωτεύουσα της Μαλαισίας. Την διαγραφή του από τα μητρώα του κόμματος αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία.

Η δίκη στην οποία εκπροσωπήθηκε μέσω συνηγόρου, αναβλήθηκε για τις 30 Δεκεμβρίου.

Τα πρόστιμα που πλήρωσε αφορούν την κλήση για την ασφάλεια (500 ευρώ), τα φιμέ τζάμια και τον κοτσαδόρο (120 ευρώ, θα πληρώσει το μισό λόγω 10ημερου) και την ασφάλεια αυτοκινήτου, αφού το είχε ανασφάλιστο.
Το ασφάλιστρο δεν μπορεί να το πάρει αμέσως γιατί του έχουν αφαιρέσει το δίπλωμα.

Επίσης θα πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του 2014, που ανέρχονται σε 1320 ευρώ, αναφέροντας πως "από εδώ και στο εξής θα είναι υπέρ του δέοντος τυπικός".
Ο πρώην υπουργός μεταφορών της ΝΔ πήρε τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας χωρίς καταβολή αντιτίμου.

Η διαγραφή από τη ΝΔ

Από το γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, εκδόθηκε λιτή ανακοίνωση:  «Με απόφαση που πήρε, χθες, η Κεντρική Επιτροπή Δεοντολογίας της Νέας Δημοκρατίας, διαγράφεται από τα μητρώα μελών του Κόμματος για αντιδεοντολογική συμπεριφορά, ο κ. Μιχάλης Λιάπης, σύμφωνα με όσα προβλέπει το Καταστατικό του Κόμματος». 

Η σύλληψη

Ο πρώην υπουργός συνελήφθη στις 11 το πρωί της Τετάρτης από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς παραβίασε STOP  στη λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λούτσα.

Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, ο πρώην υπουργός οδηγούσε τζιπ μεγάλου κυβισμού, χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο και δίπλωμα, ενώ το αυτοκίνητο έφερε μη νόμιμες κρατικές πινακίδες.

«Έβαλα μπροστά το αυτοκίνητο για να γεμίσω τη μπαταρία» είπε για να δικαιολογηθεί ο πρώην υπουργός.

Ενώπιον του εισαγγελέα

Ο πρώην υπουργός εξήγησε πως είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορεί με πλαστές πινακίδες στους αθηναϊκούς δρόμους. «Έκανα λάθος», ομολόγησε ενώ συμπλήρωσε πως… είναι συνταξιούχος:

«Η κρίση έχει αγγίξει και μένα. Δεν λέω ότι είμαι φτωχός. Το αυτοκίνητο το είχα σε μια αποθήκη στο Πόρτο Ράφτη και επειδή θα έφευγα για Ασία, φοβήθηκα για τη μπαταρία. Είχα πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας για το 2013. Ασφάλεια δεν είχα, γιατί δεν το κυκλοφορούσα… Ήταν η κακία η ώρα. Θα τιμωρηθώ όπως πρέπει».

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
leykos oikos new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «κρύβεται στην ιδιωτική του κατοικία» στον Λευκό Οίκο μετά ολοκληρωτική ήττα των Ρεπουμπλικανών

James-Talarinko
ΚΟΣΜΟΣ

Το Τέξας «βάφτηκε» μπλε: Με αιχμή την χριστιανική αγάπη και το κόστος ζωής ο Ταλαρίκο «πήρε» το κάστρο των Ρεπουμπλικανών 

Jon-Ossoff
ΚΟΣΜΟΣ

Τζον Όσοφ: Ποιος είναι ο ανερχόμενος αστέρας των Δημοκρατικών που θυμίζει τον Μπαράκ Ομπάμα

skia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Τα έσοδα του κράτους αυξάνονται, η τσέπη των νοικοκυριών αδειάζει – Η έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου

petrelaio-new
ΚΟΣΜΟΣ

Πτώση καταγράφει η τιμή του πετρελαίου μετά τη νίκη των Δημοκρατικών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
o-leary-ryanair
ΚΟΣΜΟΣ

CEO της Ryanair για Έλον Μασκ: «Αυτός νομίζει ότι είμαι ηλίθιος, εγώ γνωρίζω ότι είναι ηλίθιος»

aade_0107_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί δεν «είδε» το myData τη φοροδιαφυγή στο Χωριάτικο και την Pizza Fan - Οι απαντήσεις της ΑΑΔΕ 

kriti-ekpaideutikos
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αντιμέτωποι με χαμηλούς μισθούς και στεγαστικό αδιέξοδο – «Με 850 ευρώ πώς να ζήσεις;» (Video)

xatziparasxos giorgos
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Χατζηπαράσχος: Η ζωή του τελευταίου μεγάλου τεχνίτη του χειροποίητου φύλλου και του κανταϊφιού

koufonikolakou_1407_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου σε Μαρινάκη για ποινικό κώδικα: Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δε μιλάει για το ακαταδίωκτο που χάρισε σε τραπεζικά στελέχη το 2019

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 04.11.2026 15:52
leykos oikos new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «κρύβεται στην ιδιωτική του κατοικία» στον Λευκό Οίκο μετά ολοκληρωτική ήττα των Ρεπουμπλικανών

James-Talarinko
ΚΟΣΜΟΣ

Το Τέξας «βάφτηκε» μπλε: Με αιχμή την χριστιανική αγάπη και το κόστος ζωής ο Ταλαρίκο «πήρε» το κάστρο των Ρεπουμπλικανών 

Jon-Ossoff
ΚΟΣΜΟΣ

Τζον Όσοφ: Ποιος είναι ο ανερχόμενος αστέρας των Δημοκρατικών που θυμίζει τον Μπαράκ Ομπάμα

1 / 3