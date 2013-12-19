Διαγράφεται και φεύγει για την Κουάλα Λουμπούρ ο Λιάπης

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Δεν φαίνεται να δίνει και μεγάλη σημασία για τη δημόσια εικόνα του ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλης Λίαπης, καθώς δεν παρέστη στο δικαστήριο για το ανασφάλιστο όχημα που οδηγούσε αφού βρίσκεται σε ταξίδι με τελικό προορισμό την Μαλαισία. Την διαγραφή του από τα μητρώα του κόμματος αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία.



Δεν φαίνεται να δίνει και μεγάλη σημασία για τη δημόσια εικόνα του ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλης Λίαπης, καθώς δεν παρέστη στο δικαστήριο για το ανασφάλιστο όχημα που οδηγούσε αφού βρίσκεται σε ταξίδι με τελικό προορισμό την πρωτεύουσα της Μαλαισίας. Την διαγραφή του από τα μητρώα του κόμματος αποφάσισε η Νέα Δημοκρατία.

Η δίκη στην οποία εκπροσωπήθηκε μέσω συνηγόρου, αναβλήθηκε για τις 30 Δεκεμβρίου.

Τα πρόστιμα που πλήρωσε αφορούν την κλήση για την ασφάλεια (500 ευρώ), τα φιμέ τζάμια και τον κοτσαδόρο (120 ευρώ, θα πληρώσει το μισό λόγω 10ημερου) και την ασφάλεια αυτοκινήτου, αφού το είχε ανασφάλιστο.

Το ασφάλιστρο δεν μπορεί να το πάρει αμέσως γιατί του έχουν αφαιρέσει το δίπλωμα.

Επίσης θα πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του 2014, που ανέρχονται σε 1320 ευρώ, αναφέροντας πως "από εδώ και στο εξής θα είναι υπέρ του δέοντος τυπικός".

Ο πρώην υπουργός μεταφορών της ΝΔ πήρε τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας χωρίς καταβολή αντιτίμου.

Η διαγραφή από τη ΝΔ

Από το γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, εκδόθηκε λιτή ανακοίνωση: «Με απόφαση που πήρε, χθες, η Κεντρική Επιτροπή Δεοντολογίας της Νέας Δημοκρατίας, διαγράφεται από τα μητρώα μελών του Κόμματος για αντιδεοντολογική συμπεριφορά, ο κ. Μιχάλης Λιάπης, σύμφωνα με όσα προβλέπει το Καταστατικό του Κόμματος».

Η σύλληψη

Ο πρώην υπουργός συνελήφθη στις 11 το πρωί της Τετάρτης από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς παραβίασε STOP στη λεωφόρο Αρτέμιδος στη Λούτσα.

Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, ο πρώην υπουργός οδηγούσε τζιπ μεγάλου κυβισμού, χωρίς ασφαλιστήριο συμβόλαιο και δίπλωμα, ενώ το αυτοκίνητο έφερε μη νόμιμες κρατικές πινακίδες.

«Έβαλα μπροστά το αυτοκίνητο για να γεμίσω τη μπαταρία» είπε για να δικαιολογηθεί ο πρώην υπουργός.

Ενώπιον του εισαγγελέα

Ο πρώην υπουργός εξήγησε πως είναι η πρώτη φορά που κυκλοφορεί με πλαστές πινακίδες στους αθηναϊκούς δρόμους. «Έκανα λάθος», ομολόγησε ενώ συμπλήρωσε πως… είναι συνταξιούχος:

«Η κρίση έχει αγγίξει και μένα. Δεν λέω ότι είμαι φτωχός. Το αυτοκίνητο το είχα σε μια αποθήκη στο Πόρτο Ράφτη και επειδή θα έφευγα για Ασία, φοβήθηκα για τη μπαταρία. Είχα πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας για το 2013. Ασφάλεια δεν είχα, γιατί δεν το κυκλοφορούσα… Ήταν η κακία η ώρα. Θα τιμωρηθώ όπως πρέπει».