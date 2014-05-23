search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 04:57
Tο Ποντίκι Web

23.05.2014 15:11

Ο Πάνος Μπόζος με το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Στέφανου Τζουμάκα

23.05.2014 15:11
Ο Πάνος Μπόζος με το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Στέφανου Τζουμάκα - Media

Ο Πάνος Μπόζος είναι υποψήφιος Ευρωβουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος που έχει ως επικεφαλής τον Στέφανο Τζουμάκα. 

 
Ο Πάνος Μπόζος είναι υποψήφιος Ευρωβουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος που έχει ως επικεφαλής τον Στέφανο Τζουμάκα. Ο Πάνος Μπόζος είναι Μαθηματικός, για πολλά χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος Κηφισιάς, διοικητής και αναπληρωτής διοικητής στα Νοσοκομεία  Κυπαρισσίας και Μεσσηνίας. Με σημαντική κοινωνική και πολιτική δραστηριότητα. Αρθρογραφεί συχνότατα στο «Ποντίκι» για θέματα Παιδείας, Υγείας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 03:09
