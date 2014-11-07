Ανάληψη ευθύνης για τον εμπρησμό στην Athens Voice

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Η οργάνωση «Μαύρες Κυριακές – Κόκκινες νύχτες, Αναρχική ομάδα Αντικαπιταλιστικής Δράσης» ανέλαβε την ευθύνη για τον εμπρησμό των γραφείων της Athens Voice

Η οργάνωση «Μαύρες Κυριακές – Κόκκινες νύχτες, Αναρχική ομάδα Αντικαπιταλιστικής Δράσης» ανέλαβε την ευθύνη για τον εμπρησμό των γραφείων της Athens Voice το πρωί της Πέμπτης με ανάρτηση το βράδυ της Πέμπτης στο indymedia.

Σε εμπρησμό οφείλεται, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στον 3ο όροφο κτιρίου στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 22 στο κέντρο της Αθήνας στα γραφεία του περιοδικού Αthens Voice.

Το κείμενο ανάληψης ευθύνης όπως δημοσιεύθηκε στο indymedia:

"Στις 5 Νοέμβρη κάναμε μια μικρή εμπρηστική παρέμβαση στα γραφεία της Athens Voice για όλους αυτούς τους λόγους . ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΚΡΑΤΙΚΗ-ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΟΠΛΑ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΤΑΞΙΚΗ ΠΑΛΗ

Μετά την πρόσδεση του ελληνικού κεφαλαιου στους πολεθνικούς μηχανισμούς λεηλασίας (τρόϊκα κλπ) εμείς οι εργαζόμενοι και οι άνεργοι ζούμε τη πιο άγρια επίθεση που έχουν εξαπολύσει κράτος και αφεντικά ενάντια στη κοινωνία από την εποχή της ναζιστικής κατοχής . Η μισθωτή δουλειά στα κάτεργα της αστικής τάξης γίνεται ένας εκβιασμός συνεχώς πιο βάρβαρος . Οι εξευτελιστικοί μισθοί , οι εντατικοί όροι της αποξενωμένης εργασίας , τα ελαστικά και εξοντωτικά ωράρια , η διαρκής ανασφάλεια και η εργοδοτική καταπίεση κάνουν τη ζωή του εργαζόμενου αβίωτη . Οι εργοδότες προσπαθούν να μας κρατήσουν τρομοκρατημένους με κάθε μέσο για να καταστείλουν την οργή μας . Απέναντι στους εργάτες η κρατική και εργοδοτική τρομοκρατία παρατάσσει τους αστυνομικούς δολοφονικούς μηχανισμούς , την αστική δικαιοσύνη , τις φασιστικές συμμορίες και το μαφιόζικο παρακράτος . Παράλληλα , με τα προπαγανδιστικά μέσα της η εξουσία μας βομβαρδίζει με τον εθνικισμό της καπιταλιστικής ανάπτυξης και με τα πολιτιστικά σκουπίδια της . Σκουπίδια σαν τα εναλλακτικά free press όπως η Athens Voice, που κατασκευάζουν μια απολίτικη μάζα πειθήνιων κανίβαλων καλύπτοντας τη κενότητά τους με τη «συμμετοχική» ταυτότητα του νομιμόφρονα καταναλωτή . Μέσα από τέτοιες φυλλάδες η εξουσία διαχέει τη κουλτούρα της εμπορευματοποίησης των ριζοσπαστικών προτάσεων και των χειραφετικών πειραμάτων και επιτίθεται συστηματικά στη ταξική συνείδηση και στους κοινωνικούς αγώνες . Η Athens Voice συμμετέχει στην καθεστωτική προπαγάνδα για τη κατάργηση της κυριακάτικης αργίας , για την επιβολή νυχτερινής εργασίας στα εμπορικά καταστήματα (Λευκές Νύχτες) , γενικότερα για την αγιοποίηση της ελεύθερης αγοράς που εξοντώνει τους εκμεταλλευόμενους .

Στις 5 Νοέμβρη κάναμε μια μικρή εμπρηστική παρέμβαση στα γραφεία της Athens Voice για όλους αυτούς τους λόγους .

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΚΡΑΤΙΚΗ-ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΛΑΪΚΑ ΟΠΛΑ

ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΤΑΞΙΚΗ ΠΑΛΗ

Μαύρες Κυριακές – Κόκκινες νύχτες

Αναρχική ομάδα Αντικαπιταλιστικής Δράσης"

Όπως αναφέρει ο κ. Γιάννης Νένες, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 06.00. «Η πόρτα της πολυκατοικίας που συνήθως μένει κλειστή ήταν ανοιχτή. Εχει καταστραφεί ολόκληρη η αίθουσα σύνταξης του Ιντερνετ. Στην αρχή η Πυροσβεστική έκανε λόγο για τσιγάρο, αλλά στο σημείο που εκδηλώθηκε πρώτα η φωτιά δεν κάθονταν συντάκτες. Υπάρχουν σπασμένα τζάμια, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα αν οφείλονται σε διάρρηξη ή έσπασαν από τη φωτιά. Οι εργαζόμενοι παραμάνουν εκτός του κτιρίου. Το επόμενο τεύχος θα βγει κανονικά» σημειώνει.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το "Βήμα", μετά την κατάσβεση στελέχη της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ. διαπίστωσαν πως ήταν σπασμένη γυάλινη πόρτα εισόδου, ωστόσο στο εσωτερικό δεν βρέθηκε εμπρηστικός μηχανισμός και εκτιμάται πως οι δράστες έριξαν εύφλεκτο υγρό.

Η πυρκαγιά – που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 6.40 το πρωί – ήταν μικρής έκτασης και χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών δεν πήρε διαστάσεις ωστόσο από τους πυκνούς καπνούς προκλήθηκαν ζημιές στα γραφεία. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε η Αστυνομία σε συνεργασία με την Πυροσβεστική.

Athens Voice: «Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε»



Σε κείμενο που ανήρτησε η εφημερίδα στην ιστοσελίδα της αναφέρει τα εξής:



«Aν ο εμπρησμός των γραφείων της ATHENS VOICE είναι απόπειρα εκφοβισμού, οι δράστες της επιτυγχάνουν μόνο το αντίθετο αποτέλεσμα. Η Α.V. είναι μια ανεξάρτητη φωνή και θα συνεχίσει έτσι. Δεν θέλουμε να ζούμε σε μια χώρα που καίγονται εφημερίδες και απειλείται η ελεύθερη γνώμη. Θα προσπαθήσουμε με όλη μας τη δύναμη να αποτρέψουμε μια τέτοια εξέλιξη.



Ευχαριστούμε όλους αυτούς που σήμερα σε μια δύσκολη μέρα στάθηκαν δίπλα μας με όλους τους τρόπους. Ευχαριστούμε όλους τους συμπολίτες μας που πέρασαν από τα γραφεία για να μας πουν μια κουβέντα υποστήριξης, να ρωτήσουν αν χρειαζόμαστε κάτι. Το πραγματικά συγκινητικό κύμα αλληλεγγύης ήταν η καλύτερη απάντηση.



Ο εμπρησμός στα γραφεία της Α.V. δεν πρόκειται να επηρεάσει με κανένα τρόπο τη λειτουργία της. Ευτυχώς οι υλικές ζημιές διορθώνονται. Άλλες δεν έχουμε να μετρήσουμε».

Σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την εμπρηστική επίθεση στα γραφεία της εφημερίδας «Athens Voice» σημειώνει:



«Το ΚΚΕ καταδικάζει τον εμπρησμό στα γραφεία που στεγάζεται η συντακτική ομάδα της ηλεκτρονικής έκδοσης της "Athens Voice" και εκφράζει τη συμπαράστασή του στους εργαζόμενους της εφημερίδας.



Τέτοιου είδους ενέργειες καμία σχέση δεν έχουν με το οργανωμένο λαϊκό κίνημα».

Βενιζέλος: Τέτοιου είδους ενέργειες στρέφονται εντέλει εναντίον της δημοκρατίας

Κατηγορηματικά και απερίφραστα καταδικάζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, τον εμπρησμό των γραφείων της εφημερίδας Athens Voice, σημειώνοντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες στρέφονται εντέλει εναντίον της δημοκρατίας.

Ειδικότερα, ο κ. Βενιζέλος ανέφερε σε δήλωσή του:

«Η εμπρηστική επίθεση κατά των γραφείων μίας εφημερίδας, όπως αυτή της Athens Voice, δεν αποσκοπεί απλώς στην υπονόμευση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Αποσκοπεί εξίσου και στην υπονόμευση του δικαιώματος των δημοσιογράφων να εκφράζονται ελεύθερα και να εργάζονται με ασφάλεια.

H καταδίκη μας απέναντι σε τέτοιου είδους ενέργειες είναι κατηγορηματική και απερίφραστη, γιατί στρέφονται εντέλει εναντίον της δημοκρατίας».