Βραζιλία: Μακελειό σε φαβέλα μετά απο επέμβαση της αστυνομίας – Τουλάχιστον 25 νεκροί (Video/Photos)

Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, Πέμπτη, σε φαβέλα του Ρίο ντε Ζανέιρο στη διάρκεια επιχείρησης της αστυνομίας εναντίον εμπόρων ναρκωτικών.

Πρόκειται για την πιο αιματηρή σε όλη την ιστορία της πόλης και της πολιτείας της οποίας είναι πρωτεύουσα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η φαβέλα Ζακαρεζίνο, στο βόρειο τμήμα του Ρίο, μετατράπηκε σε πεδίο μάχης τα ξημερώματα της Πέμπτης. Κάτοικοι δήλωσαν ότι είδαν πτώματα να κείτονται στους δρόμους μέσα σε λίμνες αίματος και πολλά άλλα να φορτώνονται σε ένα θωρακισμένο όχημα της αστυνομίας, όπως δήλωσε στο AFP ένας αξιωματούχος της τοπικής κοινότητας που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε τον θάνατο «24 υπόπτων» και ενός αστυνομικού, ο οποίος σκοτώθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι στην αρχή της επιχείρησης. Πρόκειται για την πιο αιματηρή επιχείρηση της αστυνομίας κατά εμπόρων ναρκωτικών στην ιστορία της πολιτείας του Ρίο ντε Ζανέιρο.

«Δυστυχώς ξέσπασαν στην κοινότητα πολλές συγκρούσεις. Ο απολογισμός αυτός δεν είναι κάτι για το οποίο χαιρόμαστε», δήλωσε αξιωματούχος της αστυνομίας στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο ίδιος τόνισε ότι η αστυνομία ακολούθησε «όλα τα πρωτόκολλα» για να ανοίξει πυρ.

Όμως η Σίλβια Ράμος, συντονίστρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Δίκτυο Παρατηρητών Δημόσιας Ασφάλειας, κατήγγειλε «μια κακοσχεδιασμένη επιχείρηση, η οποία, μετά τον θάνατο ενός αστυνομικού, μετατράπηκε σε επιχείρηση εκδίκησης».

«Ποιοι είναι οι νεκροί; Νέοι μαύροι. Και για αυτό τον λόγο η αστυνομία κάνει λόγο για 24 υπόπτους. Αρκεί να είσαι μαύρος και να ζεις σε φαβέλα για να είσαι ύποπτος», τόνισε.

«Για μια νόμιμη επιχείρηση αυτή στην Ζακαρεζίνο σπάει όλα τα ρεκόρ», σε αριθμό θυμάτων, πρόσθεσε, συγκρίνοντάς τη με δύο σφαγές που διέπραξαν αστυνομικοί εκτός υπηρεσίας για εκδίκηση σε άλλες φαβέλες το 1993, με 22 νεκρούς, και το 2005 με 31 νεκρούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επιχείρηση είχε στόχο εμπόρους ναρκωτικών οι οποίοι κατηγορούνταν ότι στρατολογούσαν ανήλικους στη Ζακαρεζίνο, η οποία θεωρείται βάση της «Comando Vermelho» (Κόκκινοι κομάντο), μιας από τις σημαντικότερες συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών στο Ρίο.

«Αυτοί οι εγκληματίες επιδίδονται σε διακίνηση ναρκωτικών, κλοπή προϊόντων, επιθέσεις εναντίον πεζών, ανθρωποκτονίες και επιθέσεις στο μετρό», επεσήμανε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Καταγγελίες για δολοφονίες μέσα στα σπίτια

Μία κάτοικος της φαβέλας περιέγραψε στο AFP ότι είδε έναν νεαρό να τον σκοτώνουν μέσα στο σπίτι της, όπου είχε καταφύγει αφού τραυματίστηκε.

«Το αγόρι έφτασε τραυματισμένο από σφαίρα», δήλωσε.

«Οι αστυνομικοί είδαν το αίμα και εισάβαλαν στο σπίτι φωνάζοντας: πού είναι; πού είναι; Μόλις πρόλαβα να πάρω τα παιδιά μου προς τα πίσω όταν τον σκότωναν στο άλλο δωμάτιο», πρόσθεσε.

Τουλάχιστον δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν την ώρα που βρίσκονταν στο μετρό από τα διασταυρούμενα πυρά, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης τα οποία μετέδωσαν εικόνες από τα δύο θύματα να λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες στην αποβάθρα ενός σταθμού.

Η επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε παρά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας που απαγορεύει στην αστυνομία να εξαπολύει επιδρομές στις φαβέλες στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, με εξαίρεση «εξαιρετικά ιδιαίτερες περιστάσεις».

Η οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) ζήτησε «η αστυνομία να διατηρήσει ως έχει την περιοχή, χωρίς να αγγίξει τα πτώματα, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες», εκτιμώντας ότι στο παρελθόν σε έρευνες για ανθρωποκτονίες στις οποίες εμπλέκονταν αστυνομικοί στο Ρίο παρατηρήθηκαν «σοβαρά κενά».

Το ινστιτούτο Igapare, που ειδικεύεται σε θέματα ασφάλειας και ανάπτυξης, έκρινε «απαράδεκτο το γεγονός ότι η αστυνομία (…) εξακολουθεί να βασίζεται στον θάνατο ως βασική της στρατηγική, κυρίως στις πιο ευάλωτες περιοχές». Σύμφωνα με το ίδιο, η αστυνομία του Ρίο «ευθύνεται για τον θάνατο 453 ανθρώπων από τον Ιανουάριο ως τον Μάρτιο φέτος».

Από την πλευρά της η αστυνομία επεσήμανε ότι η επιχείρηση διεξήχθη έπειτα από έρευνα στο πλαίσιο της οποίας παρακολουθούνταν οι επικοινωνίες υπόπτων και χάρη στην οποία ταυτοποιήθηκαν 21 μέλη της συμμορίας «που είχαν αναλάβει να διασφαλίσουν την εδαφική κυριαρχία με τη βοήθεια πυροβόλων όπλων».

Η συμμορία «είχε αποκτήσει στρατιωτικού τύπου δομή, με εκατοντάδες ‘στρατιώτες’ εξοπλισμένους με τουφέκια, πιστόλια, χειροβομβίδες, αλεξίσφαιρα γιλέκα, στολές παραλλαγής και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό», διευκρίνισε.