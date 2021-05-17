ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 15:56
17.05.2021 11:53

«Τι Σταυράκη, τι Πατούλη – Είμαι η Μαρίνα της καρδιάς των ανθρώπων που με αγαπούν» (Video)

Για τον χωρισμό της από τον Περιφερειάρχη Αττικής μίλησε η Μαρίνα Πατούλη, εξηγώντας ότι αυτό που τη σόκαρε ήταν το αιφνιαδιαστικό του θέματος, ενώ απαντά αν ενοχλήθηκε που σε ανακοίνωση αναφέρθηκε ως Μαρίνα Σταυράκη.

«Όταν μου ανακοινώθηκε ότι είμαι θετική στον Covid με δεδομένο ότι ανήκω στις ευπαθείς ομάδες -έχω κάποια καρδιακά προβλήματα- έπαθα το αρχικό το σοκ, μια αίσθηση πανικού, όχι μονο για την ατομικη μου υγεία, αλλά και για το αίσθημα ευθύνης που έχω απέναντι στην οικογένειά μου, τον γιο μου, στους ανθρώπους που είχα έρθει σε επαφή» είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη έπειτα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τον χωρισμό της με τον Γιώργο Πατούλη.

«Η ελευθερία κάποιου είναι αναφαίρετο δικαίωμα. Το θέμα δεν είναι ο χωρισμός αλλά ο τρόπος που γίνεται. Ο τρόπος πληγώνει και αφήνει σημάδια» είπε, ενώ ερωτηθείσα αν ενοχλήθηκε που στην ανακοίνωση για το θετικό αποτέλεσμα Covid αναφέρθηκε και ως Σταυράκη, η Μαρίνα Πατούλη απαντά:

«Είμαι η Μαρίνα Σταυράκη. Είναι το πατρικό μου όνομα με το οποίο δραστηριοποιούμαι σε σχολεία ως εκπαιδευτικός. Είμαι και η Μαρίνα Πατούλη. Το έχω χτίσει μαζί με τον σύζυγό μου και είμαι περήφανη. Τώρα τι Σταυράκη τι Πατούλη πάνω απ’ όλα είμαι η Μαρίνα. Η Μαρίνα της καρδιάς των ανθρώπων που με αγαπούν».

Μαρίνα Πατούλη: «Ας προχωρήσει τη ζωή του και να είναι ευτυχισμένος»

Πατούλης: Ζητώ από τα ΜΜΕ να σεβαστούν το παιδί μου

Μαρίνα Πατούλη: «Ο Γιώργος απλά εξαφανίστηκε, δεν ξέρω καν πού μένει» (Video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Περιπέτειας υγείας για τη Μαρέβα Μητσοτάκη: Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και πήγε σε νοσοκομείο στη Λάρισα

ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 46χρονος για πορνογραφία ανηλίκων- Εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία με σεξουαλική κακοποίηση στην κατοχή του

ΕΛΛΑΔΑ

Κόρη γνωστού γιατρού η 17χρονη που βρέθηκε νεκρή στη Διώρυγα της Κορίνθου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νόβακ Τζόκοβιτς: Απέσυρε τη συμμετοχή του και από το Όπεν της Μαδρίτης

ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Η «μάχη» του «Super Ferry» με τα κύματα για να μπει στο λιμάνι λόγω θυελλωδών ανέμων – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Τίνα Μεσσαροπουλου έκανε κοινοποίηση την ανάρτηση Σκέρτσου για τη μάχη ζωής που δίνει ο σύζυγός της 

ΕΛΛΑΔΑ

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

