«Τι Σταυράκη, τι Πατούλη – Είμαι η Μαρίνα της καρδιάς των ανθρώπων που με αγαπούν» (Video)

Για τον χωρισμό της από τον Περιφερειάρχη Αττικής μίλησε η Μαρίνα Πατούλη, εξηγώντας ότι αυτό που τη σόκαρε ήταν το αιφνιαδιαστικό του θέματος, ενώ απαντά αν ενοχλήθηκε που σε ανακοίνωση αναφέρθηκε ως Μαρίνα Σταυράκη.

«Όταν μου ανακοινώθηκε ότι είμαι θετική στον Covid με δεδομένο ότι ανήκω στις ευπαθείς ομάδες -έχω κάποια καρδιακά προβλήματα- έπαθα το αρχικό το σοκ, μια αίσθηση πανικού, όχι μονο για την ατομικη μου υγεία, αλλά και για το αίσθημα ευθύνης που έχω απέναντι στην οικογένειά μου, τον γιο μου, στους ανθρώπους που είχα έρθει σε επαφή» είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη έπειτα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε τον χωρισμό της με τον Γιώργο Πατούλη.

«Η ελευθερία κάποιου είναι αναφαίρετο δικαίωμα. Το θέμα δεν είναι ο χωρισμός αλλά ο τρόπος που γίνεται. Ο τρόπος πληγώνει και αφήνει σημάδια» είπε, ενώ ερωτηθείσα αν ενοχλήθηκε που στην ανακοίνωση για το θετικό αποτέλεσμα Covid αναφέρθηκε και ως Σταυράκη, η Μαρίνα Πατούλη απαντά:

«Είμαι η Μαρίνα Σταυράκη. Είναι το πατρικό μου όνομα με το οποίο δραστηριοποιούμαι σε σχολεία ως εκπαιδευτικός. Είμαι και η Μαρίνα Πατούλη. Το έχω χτίσει μαζί με τον σύζυγό μου και είμαι περήφανη. Τώρα τι Σταυράκη τι Πατούλη πάνω απ’ όλα είμαι η Μαρίνα. Η Μαρίνα της καρδιάς των ανθρώπων που με αγαπούν».

