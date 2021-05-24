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24.05.2021 11:22

Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί ρολό κοτόπουλο γεμιστό με τυρί (Photo)

24.05.2021 11:22
rolo kotopoulo

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Στην άμεση ανάκληση του συνόλου παρτίδος ρολού κοτόπουλου γεμιστού με τυίρ προχωρά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) μετά τον εντοπισμό σαλμονέλας στο συγκεκριμένο προϊόν.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ έχει ως εξής:

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2021, προέβη σε δειγματοληψία παρασκευάσματος κρέατος με τα στοιχεία:

ΡΟΛΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΓΕΜΙΣΤΟ ΜΕ ΤΥΡΙ 1κιλ. ΚΤΨ., με ημερομηνία κατάψυξης 10/03/2021 και ανάλωσης 01/09/2022, που παράγεται από την εταιρεία «ΦΛΩΡΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Κ. και σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Δοκιμών και Ερευνών Τροφίμων Θεσσαλονίκης του Ε.Φ.Ε.Τ., διαπιστώθηκε η ΠΑΡΟΥΣΙΑ του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. στο ανωτέρω δείγμα.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (η απεικόνιση του οποίου αποτυπώνεται στην αμέσως επόμενη σελίδα του δελτίου Τύπου), να μην το καταναλώσουν.

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