Πέρασε με τις ψήφους της ΝΔ το εργασιακό νομοσχέδιο

Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε το εργασιακό νομοσχέδιο από την Ολομέλεια της Βουλής, έπειτα από δυναμικές κινητοποιήσεις, από εργαζόμενους και συνδικάτα, αλλά και σφοδρή κριτική από την αντιπολίτευση.

Επί της αρχής του νομοσχεδίου υπερψήφισαν οι 158 βουλευτές της ΝΔ. Κατά της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε σύσσωμη η αντιπολίτευση, η οποία καταψήφισε επίσης τον σκληρό πυρήνα των διατάξεων για τα εργασιακά. Αρκετές διατάξεις, κυρίως αυτές που σχετίζονται με την ενσωμάτωση των Οδηγιών και των Συμβάσεων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, έλαβαν θετική ψήφο από την αντιπολίτευση, με εξαίρεση το ΚΚΕ που έχει καταψηφίσει την αρχή, τα άρθρα και το σύνολο του νομοσχεδίου.

«Ο νόμος πλέον, για την προστασία της εργασίας είναι ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Φέρνει την Ελλάδα πιο κοντά στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς ακολουθούμε ευρωπαϊκή πολιτική στα εργασιακά ζητήματα. Είναι ένας νόμος που δίνει δύναμη στον εργαζόμενο, δύναμη στην οικονομία», είπε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, αμέσως μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ονομαστικής ψηφοφορίας.

«Η ονομαστική ψηφοφορία την οποία ζητήσαμε, οδήγησε στα αποκαλυπτήρια της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τα μισά άρθρα αυτού του ‘τρισκατάρατου’ νομοσχεδίου, όπως περίπου, το χαρακτήριζε. Ταυτοχρόνως, μέσα σε μια πρωτοφανή πολιτική τρικυμία, καταψήφισε το άρθρο για το 8ωρο. Επαναλαμβάνω, καταψήφισε το άρθρο που κατοχυρώνει το 8ωρο ενώ παράλληλα, ψήφισε ‘παρών’, στις ρυθμίσεις για τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των αυτοαπασχολούμενων στα delivery και ψήφισε ‘παρών’ στην Οδηγία, την οποία ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ είχε προσυπογράψει, Δηλαδή, την Κοινοτική Οδηγία 1158, σε σχέση με τις ευέλικτες ρυθμίσεις του ωραρίου για συμφιλίωση προσωπικής με την επαγγελματική ζωή», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης και πρόσθεσε: «Περιμένουμε εξηγήσεις γι΄αυτό το ρεσιτάλ πολιτικής υποκρισίας και γι΄αυτή την πρωτοφανή πολιτική τρικυμία».

Η πολιτική αντιπαράθεση κορυφώθηκε νωρίτερα εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων των συνδικάτων και των εργαζομένων.

Με την ονομαστική ψηφοφορία ολοκληρώθηκε η τριήμερη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας για την «Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής “Επιθεώρηση Εργασίας” – Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας – Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής».

Τη διεξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής, όλων των άρθρων και στο συνόλου του νομοσχεδίου ζήτησε η κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ όπως είχε προαναγγείλει νωρίτερα και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής, ορισμένων άρθρων που αφορούν -όπως θεωρούν- τον πυρήνα του σχεδίου νόμου και επί του συνόλου κατέθεσαν και οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ και του ΚΚΕ.

Στη συζήτηση έλαβαν το λόγο και οι πολιτικοί αρχηγοί, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σημειώνει ότι το νομοσχέδιο «θέτει κανόνες στη ζούγκλα» και τον Αλέξη Τσίπρα να κάνει λόγο για «ξεστοκάρισμα μίσους σε βάρος της νέας γενιάς»

Για αδίστακτη και στοχευμένη παρέμβαση μίλησε η Φώφη Γεννηματά, με τον Δημήτρη Κουτσούμπα να υπογραμίζει πως «το έκτρωμα θα μείνει στα χαρτιά». «Θα σας πολεμήσουμε σε κάθε γωνιά της χώρας» είπε ο Γιάνης Βαρουφάκης απευθυνόμενος στον υπουργό Εργασίας.

