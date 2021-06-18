Ασπρόπυργο: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο βυτιοφόρο – Είχε ζητηθεί εκκένωση της περιοχής (Video)

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Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε βυτιοφόρο στην Ελευσίνα και συγκεκριμένα στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου κοντά στα διυλιστήρια.
To βυτιοφόρο μεταφέρει σύμφωνα με πληροφορίες προπάνιο, ενώ ακούγονταν συνεχώς εκρήξεις.
Έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκκένωση της ευρύτερης περιοχής.
Στην περιοχή μεταβαίνουν 9 οχήματα της πυροσβεστικής, με 27 πυροσβέστες.
Μάλιστα στάλθηκε στους πολίτες μήνυμα από το 112. Το μήνυμα λέει στους πολίτες: «Καταφύγετε σε κλειστό κτήριο τώρα. Κλείστε τα παράθυρα και μείνετε μακριά από υαλοπίνακες. Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση,κίνδυνος έκρηξης».
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