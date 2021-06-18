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18.06.2021 11:56

Ασπρόπυργο: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο βυτιοφόρο – Είχε ζητηθεί εκκένωση της περιοχής (Video)

18.06.2021 11:56
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Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε βυτιοφόρο στην Ελευσίνα και συγκεκριμένα στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου κοντά στα διυλιστήρια.

To βυτιοφόρο μεταφέρει σύμφωνα με πληροφορίες προπάνιο, ενώ ακούγονταν συνεχώς εκρήξεις.

Έχει δοθεί εντολή για προληπτική εκκένωση της ευρύτερης περιοχής.

Στην περιοχή μεταβαίνουν 9 οχήματα της πυροσβεστικής, με 27 πυροσβέστες.

Μήνυμα από το 112 : «Καταφύγετε σε κλειστό κτήριο τώρα»

Μάλιστα στάλθηκε στους πολίτες μήνυμα από το 112. Το μήνυμα λέει στους πολίτες: «Καταφύγετε σε κλειστό κτήριο τώρα. Κλείστε τα παράθυρα και μείνετε μακριά από υαλοπίνακες. Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση,κίνδυνος έκρηξης».

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