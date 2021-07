Στους 20 νεκρούς έχει φτάσει ήδη ο τραγικός απολογισμός από τις σφοδρές πλημμύρες που πλήττουν την περιοχή της Βόρειας Ρηνανία-Βεστφαλίας, ενώ οι αρχές κάνουν λόγο για «δεκάδες αγνοούμενους».

Στο επίκεντρο της καταστροφής βρίσκεται το Σουλντ, στον ποταμό Αρ, ο οποίος υπερχείλισε, παρασύροντας τουλάχιστον έξι σπίτια.

Όπως επισημαίνουν οι τοπικές αρχές, η κατάσταση παραμένει ασαφής, καθώς τα θύματα έχουν μέχρι τώρα ανασυρθεί σε διάφορα σημεία. Ολόκληρη η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ στις επιχειρήσεις συμμετέχουν οι Ένοπλες Δυνάμεις με ερπυστριοφόρα οχήματα και ομάδα 230 ατόμων.

Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ η παροχή πόσιμου νερού έχει διακοπεί σε πολλά σημεία.

Οι τηλεπικοινωνίες πραγματοποιούνται με μεγάλη δυσκολία και ο αριθμός έκτακτης ανάγκης είναι, σύμφωνα με την «Bild» εκτός λειτουργίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται δεκάδες επιχειρήσεις διάσωσης, αναφέρει η αστυνομία.

Για «δραματική κατάσταση» έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας ‘Αρμιν Λάσετ, ο οποίος ακύρωσε και τη συμμετοχή του σε ημερίδα της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) που πραγματοποιείται σήμερα στη Βαυαρία και έσπευσε στην περιοχή των καταστροφών, με πρώτη στάση την Αλτένα, όπου βρήκε τραγικό θάνατο ένας 46χρονος πυροσβέστης προσπαθώντας να σώσει ένα άτομο εγκλωβισμένο στο υπόγειο του σπιτιού του.

«Η κατάσταση παραμένει δραματική. Αγνοούνται ακόμη άνθρωποι. Στις επιχειρήσεις εντοπισμού τους συμμετέχουν και ελικόπτερα. Για πολλούς ανθρώπους μέσα σε μια νύχτα χάθηκαν τα πάντα», δήλωσε και υποσχέθηκε «γρήγορη και διαρκή βοήθεια» για τους πληγέντες.

My thoughts are with the families of the victims of the devastating floods in Belgium, Germany, Luxembourg and the Netherlands and with those who have lost their homes.



The EU is ready to help.



Affected countries can call on the EU Civil Protection Mechanism.