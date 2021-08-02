Χανιά: Η πιο περίεργη διάσωση που έχει γίνει από ναυαγοσώστη (Photos)

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Η πιο περίεργη διάσωση που έχει γίνει από ναυαγοσώστη σημειώθηκε στα Χανιά το μεσημέρι της Κυριακής.

Με τον υδράργυρο στα ύψη, η παραλία της Κυανής ακτής πριν από τις Καλύβες ήταν κατάμεστη από λουόμενους.

Και μπορεί οι καιρικές συνθήκες να ήταν πολύ καλές, αλλά όπως κάθε μέρα οι ναυαγοσώστες ήταν σε πλήρη εγρήγορση.

Στον ναυαγοσωστικό πύργο 2 είχε βάρδια ο Αντώνης Πανηγυράκης, ο οποίος ξαφνικά είδε κάτι περίεργο μέσα στην θάλασσα και σε απόσταση περίπου 200 μέτρων.

Αμέσως πήρε την σανίδα και βούτηξε, ενώ μόλις έφτασε στο σημείο διαπίστωσε πως επέπλεε ένα…. γεράκι το οποίο από άγνωστο λόγο είχε πέσει μέσα στο νερό και δεν μπορούσε να πετάξει.

Ο κ. Πανηγυράκης το έβγαλε στην ακτή και ενημέρωσε το δασαρχείο για να παραληφθεί και να εξεταστεί για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και αν χρειαστεί να μεταφερθεί σε ειδικό κέντρο για θεραπεία.

Δείτε τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες από το flashnews.gr:

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