Ναύπλιο: Δέκα πανέμορφα φλαμίγκο γοητεύουν τους επισκέπτες (Video)

Δέκα πανέμορφα φλαμίνγκο επισκέφτηκαν για ακόμα μία φορά τον Υδροβιότοπο στην παραλιακή Ναυπλίου Νέας Κίου,

Τα πανέμορφα ψιλόλιγνα φοινικόπτερα την περίοδο αυτή βρίσκονται στη φθινοπωρινή μετανάστευση των πτηνών και τακτικά επισκέπτονται τον Υδροβιότοπο στην Αργολίδα για ξεκούραση.

Τα πτηνά κατόπιν συνεχίζουν το ταξίδι προς την Αφρική και την Αραβική χερσόνησο.

Γιατί στέκονται στο ένα πόδι…

Τα φλαμίνγκο συχνά στέκονται στο ένα πόδι, ενώ το άλλο είναι μαζεμένο κάτω από το σώμα τους. Η αιτία αυτής της συμπεριφοράς δεν είναι πλήρως κατανοητή.

Μία θεωρία είναι ότι με το να στέκονται στο ένα πόδι εξοικονομούν περισσότερη σωματική θερμότητα, δεδομένου ότι ξοδεύουν αρκετό χρόνο μέσα στο κρύο νερό.

Ωστόσο, αυτή η συμπεριφορά συμβαίνει και στο ζεστό νερό, και παρατηρείται στα πουλιά που τυπικά δεν στέκονται στο νερό.

Μία εναλλακτική θεωρία είναι ότι με το στήσιμο στο ένα πόδι μειώνεται η ενέργεια που πρέπει να καταναλωθεί για την παραγωγή μυικής προσπάθειας ώστε το πουλί να σταθεί και να ισορροπήσει στο ένα πόδι

