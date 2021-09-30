Σεισμός στην Κρήτη: Τραυματίστηκε ο «Άλλος Άνθρωπος», Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος (Video)

Ατύχημα για τον εμπνευστή της κοινωνικής κουζίνας που έσπευσε στο σεισμόπληκτο Αρκαλοχώρι για να μαγειρέψει για τους σεισμόπληκτους.

Συγκεκριμένα, ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, η «ψυχή» της Κοινωνικής Κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», είχε σπεύσει στις σεισμόπληκτες περιοχές της Κρήτης προκειμένου να παράσχει βοήθεια στους κατοίκους.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση, είχε ατύχημα: είχε ανέβει σε τοιχίο και πραγματοποιούσε ζωντανή μετάδοση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε την ισορροπία του και έπεσε από ύψος τουλάχιστον δύο μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Μεταφέρθηκε αρχικώς στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και στην συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Photo: Facebook

