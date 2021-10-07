Mπαλί: Άφησαν τους ελέφαντες να λιμοκτονήσουν (Photo)

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Ένα πάρκο ελεφάντων στο Μπαλί άφησε περισσότερους από δώδεκα ελέφαντες να λιμοκτονήσουν και το προσωπικό χωρίς αμοιβή, μετά την πτώση των πωλήσεων εισιτηρίων.

Ηταν ένα από τα εθνικά πάρκα με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Πλήθος κόσμου πήγαινε και απολάμβανε τους ελέφαντες.

Οι ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου πάρκου είχαν πολλά κέρδη, οι ελέφαντες απολάμβαναν φροντίδα και όλοι ήταν ευτυχείς.

Ώσπου ήρθε ο κορωνοϊός…

Οι επισκέψεις στο Bali Elephant Camp μειώθηκαν κατακόρυφα, οι εισπράξεις μηδενίστηκαν και οι ελεφάντες από τη Σουμάτρα, αφέθηκαν στην τύχη τους, όπως και άλλοι δυστυχώς στο παρελθόν, και πλέον λοιμοκτονούν!

Όσοι περνούν από εκεί βρίσκονται μπροστά σε ένα θλιβερό θέαμα ενός γιγάντιου ζώου φανερά υποσιτισμένου.

Σχετική μελέτη που έγινε το 2007 έφτασε στο συμπέρασμα ότι είχαν απομείνει στον πλανήτη μόνο 2400 ελέφαντες της Σουμάτρας.

Μεταξύ του 1980 και του 2005 το ανηλεές κυνήγι προκάλεσε τη μείωση του πληθυσμού κατά 67%.

Στη Σουμάτρα δημιουργήθηκαν ειδικά κέντρα αναπαραγωγής και κάποιοι από αυτούς τους νέους ελέφαντες χρησιμοποιήθηκαν στο πάρκο-σαφάρι του Μπαλί.

Το πάρκο χρέωνε για μισή ώρα βόλτας το ποσό των 230 δολαρίων.

Τα ζώα αφέθηκαν χωρίς τροφή και αργοπεθαίνουν. Το προσωπικό του πάρκου έχει πάψει να πληρώνεται. Και τα ζώα υποσιτίζονται παρπά τις διαμαρτυρίες των φιλοζωικών οργανώσεων.

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