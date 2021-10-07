search
ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 17:34
search
MENU CLOSE
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.10.2021 13:36

Mπαλί: Άφησαν τους ελέφαντες να λιμοκτονήσουν (Photo)

07.10.2021 13:36
elephant new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένα πάρκο ελεφάντων στο Μπαλί άφησε περισσότερους από δώδεκα ελέφαντες να λιμοκτονήσουν και το προσωπικό χωρίς αμοιβή, μετά την πτώση των πωλήσεων εισιτηρίων.

Ηταν ένα από τα εθνικά πάρκα με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Πλήθος κόσμου πήγαινε και απολάμβανε τους ελέφαντες.

Οι ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου πάρκου είχαν πολλά κέρδη, οι ελέφαντες απολάμβαναν φροντίδα και όλοι ήταν ευτυχείς.

Ώσπου ήρθε ο κορωνοϊός…  

Οι  επισκέψεις στο Bali Elephant Camp μειώθηκαν κατακόρυφα, οι εισπράξεις μηδενίστηκαν και οι ελεφάντες από τη Σουμάτρα, αφέθηκαν στην τύχη τους, όπως και άλλοι δυστυχώς στο παρελθόν, και πλέον λοιμοκτονούν!

Όσοι περνούν από εκεί βρίσκονται μπροστά σε ένα θλιβερό θέαμα ενός γιγάντιου ζώου φανερά υποσιτισμένου.

Σχετική μελέτη που έγινε το 2007 έφτασε στο συμπέρασμα ότι είχαν απομείνει στον πλανήτη μόνο 2400 ελέφαντες της Σουμάτρας.

Μεταξύ του 1980 και του 2005 το ανηλεές κυνήγι προκάλεσε τη μείωση του πληθυσμού κατά 67%.

Στη Σουμάτρα δημιουργήθηκαν ειδικά κέντρα αναπαραγωγής και κάποιοι από αυτούς τους νέους ελέφαντες χρησιμοποιήθηκαν στο πάρκο-σαφάρι του Μπαλί.

Το πάρκο χρέωνε για μισή ώρα βόλτας το ποσό των 230 δολαρίων.

Τα ζώα αφέθηκαν χωρίς τροφή και αργοπεθαίνουν. Το προσωπικό του πάρκου έχει πάψει να πληρώνεται. Και τα ζώα υποσιτίζονται παρπά τις διαμαρτυρίες των φιλοζωικών οργανώσεων.   

Διαβάστε επίσης

Φρίκη: Ταλιμπάν κρεμούν πτώματα από γερανούς στο Αφγανιστάν (Σκληρές εικόνες)

Γερμανία- εκλογές: Αρχίζει η διαδικασία διερευνητικών εντολών για σχηματισμό κυβέρνησης

Πυροβολισμοί με θύματα σε λύκειο του Τέξας – Βίντεο-σοκ μέσα από το σχολείο (Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
brad pit ines de ramon – new
LIFESTYLE

Εντυπωσιακοί Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού (Photos/Video)

theodoropoulos mazonakis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η κατάθεση που δίνει «άλλοθι» στον Θεοδωρόπουλο και τον «διαχωρίζει» από τη σύζυγό του – Εξετάζεται αίτημα αποφυλάκισης μόνο για εκείνον

Bab el-Mandeb Houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Κίνα πιέζει το Ιράν να «μαζέψει» τους Χούθι μετά από έκκληση της Σαουδικής Αραβίας

foto errikos ntinan 1
ΥΓΕΙΑ

Ερρίκος Ντυνάν: Μοριοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2026-27 με δωρεάν συμμετοχή

kasselakis 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Κασσελάκης και η… εγγύτητά του με το ΠΑΣΟΚ , ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
samaras_roussou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δίπλα στον Σαμαρά η Ζωή Ρούσσου

PODCAST MANTA SITE 15.09
PODCASTS

Podcast - Λένα Μαντά: «Ναι! Παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου»

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Μια Κανονική Μέρα»: Σωτήρης Τσαφούλιας και Ευαγγελία Μουμούρη στο θέατρο «Έργον»

open new
MEDIA

Ο Κωνσταντέλιας, το ΕΣΡ, το OPEN και οι δόσεις για την άδεια λειτουργιάς του

pasok-androulakis-ko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion poll και Pulse: Το ΠΑΣΟΚ παίρνει δημοσκοπική ανάσα, όμως είναι αρκετή για να καταλάβει τη δεύτερη θέση;

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 17:33
brad pit ines de ramon – new
LIFESTYLE

Εντυπωσιακοί Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του ηθοποιού (Photos/Video)

theodoropoulos mazonakis – new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η κατάθεση που δίνει «άλλοθι» στον Θεοδωρόπουλο και τον «διαχωρίζει» από τη σύζυγό του – Εξετάζεται αίτημα αποφυλάκισης μόνο για εκείνον

Bab el-Mandeb Houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Η Κίνα πιέζει το Ιράν να «μαζέψει» τους Χούθι μετά από έκκληση της Σαουδικής Αραβίας

1 / 3