Με ανατροπές και εκπλήξεις συνεχίστηκε ο ανταγωνισμός στα κανάλια χθες Σάββατο.

Οι «Οικογενειακές Ιστορίες», και μάλιστα σε επανάληψη, άφησαν πίσω τις πρωινές ενημερωτικές εκπομπών όλων των άλλων καναλιών και έδωσαν καλό lead in στον Νίκο Μάνεση, που διατήρησε την πρωτιά για το κανάλι, αφήνοντας πίσω τη Σίσσυ Χρηστίδου.

Στη μεσημεριανή ζώνη, η επανάληψη του «Κωνσταντίνου και Ελένης» στον ΑΝΤ1 πέρασε πρώτη μπροστά από το «Καλύτερα δε γίνεται», το «Όλα γκουντ» και το «Τι λες τώρα».

Τη μάχη το απόγευμα κέρδισε το Open που μετέδωσε τον αγώνα της Εθνική Ελλάδος κόντρα στη Γεωργία.

Τι είδε το δυναμικό κοινό 18-54 σύμφωνα με τις πρώτες πρωινές «ακαθάριστες» μετρήσεις τηλεθέασης:

ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

Οικογενειακές ιστορίες (Ε)(ΑLPHA): 17,4%

Πρωινοί τύποι (ΑΝΤ1): 10,9%

Mega Σαββατοκύριακο: 7,3%

Τώρα ό,τι συμβαίνει (OPEN): 14,8%

Παιδικό πρόγραμμα (STAR): 7,5%

Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά (ΣΚΑΪ): 10,2%

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση (ΑLPHA): 21,6%

Υγεία πάνω απ’ όλα (ΑΝΤ1): 6,1%

Χαμογέλα και πάλι (MEGA): 14,8%

Open Weekend (OPEN): 3,8%

Σαββατοκύριακο παρέα (ΣΚΑΪ): 11,5%

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΗ ΖΩΝΗ

Καλύτερα δε γίνεται (ΑLPHA): 12,3%

Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)(ΑΝΤ1): 16,4%

Το καφέ της Χαράς (Ε) (ΑΝΤ1): 13,1%

Τι λες τώρα (MEGA): 10,6%

Αυτό είναι Σαββατοκύριακο (OPEN): 3,1%

Ξένη ταινία Space Jam (STAR): 7,4%

Dot (ΣΚΑΪ): 8,2%

Όλα γκουντ (ΣΚΑΪ): 7%

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Kitchen Lab (ALPHA): 13,7%

Το σόι σου (Ε)(ALPHA): 14%

Game o f chefs (E)(ΑΝΤ1): 6,5%

Fishy (MEGA): 8,7%

Ελληνική ταινία «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο» (MEGA):

Ποδόσφαιρο Γεωργία – Ελλάδα (OPEN): 17,4%

Ξένη ταινία «Θεέ μου, τι σου κάναμε;»(STAR): 13,2%

Ο πιο αδύναμος κρίκος (ΣΚΑΪ): 9,3%

ΒΡΑΔΙΝΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ALPHA: 13,4%

ΑΝΤ1: 4,6%

MEGA: 7,6%

OPEN: 5,5%

STAR: 9,1%

ΣΚΑΪ: 9,9%

PRIME TIME

Just the 2 of us (ΑLPHA): 16,1%

Ελληνική ταινία «Διπλοπενιές» (ΑΝΤ1): 10,1%

Θέατρο «Allou Fun Mark»(ΑΝΤ1): 9,4%

Ξένη ταινία «O άνθρωπος από τη Μασσαλία» (OPEN): 3,1%

Ξένη ταινία Spiderman Homecoming (MEGA): 6,6%

Ξένη ταινία Moana (STAR): 10,5%

Τhe Voice (ΣΚΑΪ): 20,8%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 18-54

ALPHA: 14,9%

ΑΝΤ1: 9,6%

MEGA: 8,8%

OPEN: 6,8%

STAR: 10%

ΕΡΤ1: 4,2%

ΣΚΑΪ: 12,5%

