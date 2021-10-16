Γερμανία: Ψεύτικο όπλο από Lego έσπειρε πανικό

Ένας έφηβος προκάλεσε μία μεγάλης κλίμακας κινητοποίηση της αστυνομίας στη γερμανική πόλη Λίνταου, όταν ένας ιδιοκτήτης εστιατορίου, θεώρησε ότι το όπλο παιχνίδι που είχε μαζί του, ήταν πραγματικό όπλο.

Ένας μάρτυρας προκάλεσε τον συναγερμό, αφού είδε τον ηλικίας 15 ετών έφηβο να φοράει μία στολή παραλλαγής και να κρατάει κάτι που φαίνονταν για καραμπίνα, τρέχοντας πάνω-κάτω σε ένα δρόμο της αναφερόμενης πόλης, που βρίσκεται στα νότια της Γερμανίας.

«Φυσικά έπρεπε να σπεύσουμε άμεσα» δήλωσε ένα αστυνομικός της τοπικής αστυνομίας, στην εφημερίδα «Lindauer Zeitung».

Σύμφωνα με αναφορές των ΜΜΕ, αρκετά περιπολικά, όπως και η ομοσπονδιακή αστυνομία έσπευσαν στο σημείο για να σταματήσουν τον έφηβο.

Το αγόρι, του οποίου το όνομα δεν δημοσιοποιήθηκε, βρέθηκε να φέρει ένα ψεύτικο όπλο, το οποίο είχε συναρμολογηθεί από τουβλάκια Lego, ενώ του απαγγέλθηκαν σχετικές κατηγορίες, σύμφωνα με το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA.

