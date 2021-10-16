search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 12:24
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2021 14:38

Γερμανία: Ψεύτικο όπλο από Lego έσπειρε πανικό

16.10.2021 14:38
Lego gun_new

Ένας έφηβος προκάλεσε μία μεγάλης κλίμακας κινητοποίηση της αστυνομίας στη γερμανική πόλη Λίνταου, όταν ένας ιδιοκτήτης εστιατορίου, θεώρησε ότι το όπλο παιχνίδι που είχε μαζί του, ήταν πραγματικό όπλο.

Ένας μάρτυρας προκάλεσε τον συναγερμό, αφού είδε τον ηλικίας 15 ετών έφηβο να φοράει μία στολή παραλλαγής και να κρατάει κάτι που φαίνονταν για καραμπίνα, τρέχοντας πάνω-κάτω σε ένα δρόμο της αναφερόμενης πόλης, που βρίσκεται στα νότια της Γερμανίας.

«Φυσικά έπρεπε να σπεύσουμε άμεσα» δήλωσε ένα αστυνομικός της τοπικής αστυνομίας, στην εφημερίδα «Lindauer Zeitung».

Σύμφωνα με αναφορές των ΜΜΕ, αρκετά περιπολικά, όπως και η ομοσπονδιακή αστυνομία έσπευσαν στο σημείο για να σταματήσουν τον έφηβο.

Το αγόρι, του οποίου το όνομα δεν δημοσιοποιήθηκε, βρέθηκε να φέρει ένα ψεύτικο όπλο, το οποίο είχε συναρμολογηθεί από τουβλάκια Lego, ενώ του απαγγέλθηκαν σχετικές κατηγορίες, σύμφωνα με το αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA.

Διαβάστε επίσης:

Λάκης Παπαδόπουλος: Δεν με καλούσαν στα πάρτι, για το αιμαγγείωμα στα χείλη μου (Video)

Φωτιά στον Κολωνό: Πήδηξε από το φλεγόμενο μπαλκόνι ο κάτοικος του διαμερίσματος (Video)

Συρία: 2 νεκροί και 4 τραυματίες από έκρηξη σε τουρκική αυτοκινητοπομπή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis new

Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής: Η ανταγωνιστικότητα πρέπει να συνδυαστεί με καλοπληρωμένες δουλειές και καλύτερες τιμές

agios-valentinos
ΚΟΣΜΟΣ

Lego: πλαστικά λουλούδια για τη «Γιορτή των Ερωτευμένων»;

kakokairia)1202
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα – Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νεότερα για την υγεία του – Πότε παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο (Video)

opke
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βγήκαν όπλα μεταξύ οικογενειών στη Μεσσαρά για πρόβατα – Τέσσερις συλλήψεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα - Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

gourouni
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 12:24
mitsotakis new

Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής: Η ανταγωνιστικότητα πρέπει να συνδυαστεί με καλοπληρωμένες δουλειές και καλύτερες τιμές

agios-valentinos
ΚΟΣΜΟΣ

Lego: πλαστικά λουλούδια για τη «Γιορτή των Ερωτευμένων»;

kakokairia)1202
ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Νέα επιδείνωση του καιρού από το απόγευμα – Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας

1 / 3