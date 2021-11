Ο Harry Styles μέσω των συναυλιών του πολλές φορές προσπαθεί να βοηθήσει και να στείλει σε όλους τους ανθρώπους το δικό του ξεχωριστό μήνυμα.

Στο Μιλγουόκι, στο πλαίσιο της περιοδείας του Love On Tour, ο Βρετανός τραγουδιστής κατά τη διάρκεια της συναυλία του βοήθησε μία fan του να αποκαλύψει τον σεξουαλικό της προσανατολισμό στην μητέρα της! Μα πόσο γλυκούλης;

Οι συναυλίες του Harry Styles είναι ένα ασφαλές μέρος για όλους!

Το coming out ενός έφηβου, και οποιουδήποτε ανθρώπου, είναι μία δύσκολη διαδικασία που χρειάζεται θάρρος και υποστήριξη. Ειδικά όταν πρόκειται για τους γονείς σου. Ο Harry Styles απ’ ό,τι φαίνεται το γνωρίζει καλά και στάθηκε δίπλα στην συγκεκριμένη κοπέλα, ίσως και στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής της.

a moment that will actually be with me forever. thank you for creating a safe place for me. thank you for letting me grow along side you as a fan. thank you for helping me know who i am. thank you. 🖤 @Harry_Styles #LoveOnTourMilwaukee #LoveOnTour #SHESGAY pic.twitter.com/cVnenwlbN9