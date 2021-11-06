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06.11.2021 16:21

Σιέρα Λεόνε: Στους 99 οι νεκροί από την έκρηξη βυτιοφόρου στο Φριτάουν

06.11.2021 16:21
Siera Leone_new

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Τουλάχιστον 99 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα της Σιέρα Λεόνε χθες αργά το βράδυ, όταν ένα βυτιοφόρο εξερράγη, έπειτα από μια σύγκρουση, έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές.

Καύσιμα συνέχιζαν να διαρρέουν από την κατεστραμμένη δεξαμενή σήμερα το πρωί, την ώρα που αστυνομικοί και στρατιώτες επιχειρούσαν να απομακρύνουν από τον δρόμο τα πλήθη περαστικών που είχαν συγκεντρωθεί, μεταδίδει δημοσιογράφος του Reuters.

Ένα καμένο πτώμα και τα απανθρακωμένα κουφάρια αυτοκινήτων και μηχανών ήταν ορατά στον δρόμο, στη συνοικία Ουέλινγκτον, στα ανατολικά προάστια του Φριτάουν, όπου εκατοντάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί.

Ο απολογισμός των νεκρών ανέρχεται προς το παρόν σε 99 και περισσότεροι από 100 τραυματίες λαμβάνουν φροντίδα σε νοσοκομεία και κλινικές στην πρωτεύουσα, είπε στο Reuters η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Αμάρα Τζαμπάι.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται άνθρωποι που έσπευσαν να μαζέψουν τα καύσιμα που διέρρεαν από το όχημα, ανέφερε αρχικά σε καταχώρισή της στο Facebook η Ιβόν Άκι-Σόγερ, δήμαρχος αυτής της πόλης-λιμάνι. Αργότερα, διέγραψε το σχόλιο αυτό.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο λίγο μετά την έκρηξη διακρίνονται άνθρωποι να τρέχουν μέσα από πυκνά σύννεφα καπνού, ενώ φλόγες φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό.

Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει τη αυθεντικότητα των εικόνων.

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