Στα τέλη Οκτωβρίου του 2021, αμερικανικό δικαστήριο έδωσε το πράσινο φως για να αρχίσει η δίκη της δεύτερης μεγαλύτερης τουρκικής κρατικής τράπεζας, της Halkbank, η οποία κατηγορείται για το «σπάσιμο» των κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με όσα έχουν κατατεθεί σε αμερικανικό δικαστήριο, σ’ αυτή την υπόθεση φέρεται να διακινήθηκαν δισεκατομμύρια δολάρια προς όφελος του Ιράν με ανταλλάγματα σε υψηλόβαθμους Τούρκους αξιωματούχους και πολιτικούς.

Επιπλέον, στην υπόθεση φαίνεται ότι εμπλέκονται τόσο ο τότε υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας και γαμπρός του Ερντογάν, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, όσο και ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος.



Ο Τζον Σάντζερ, αντιπρόεδρος ερευνών της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «FoundationfortheDefenceofDemocracies», εξηγεί στον Χάρη Καρανίκα πώς εντόπισε το κόλπο για το σπάσιμο των κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Το ελληνικό «Vice» στο επεισόδιο «Υπόθεση Halkbank: Ένα Σκάνδαλο Δισεκατομμυρίων και ο Ερντογάν» που θα προβληθεί (2/12) στη 01.15 στον Αντέννα, ερευνά την υπόθεση με χαρακτηριστικά σκανδάλου ολκής.

Το «VICE» βρέθηκε στην Ουάσινγκτον, όπου ο Χάρης Καρανίκας συνομίλησε με τον Αϊκάν Ερντεμίρ, πρώην αντιπολιτευόμενο Τούρκο βουλευτή, ο οποίος έχει ασχοληθεί διεξοδικά με την υπόθεση της Halkabank και θεωρεί ότι δεν πρόκειται απλώς για μία υπόθεση διαφθοράς, αλλά για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα κατασκοπείας στην Ιστορία.



Η συνάντηση του πρώην Τούρκου βουλευτή Αϊκάν Ερντεμίρ με τον Χάρη Καρανίκα έγινε σε μυστική τοποθεσία στην Ουάσινγκτον, καθώς βρίσκεται σε λίστα ανεπιθύμητων προσώπων του Ιράν και έχει δεχτεί και απειλές για τη ζωή του.

Η συνέντευξή του πραγματοποιήθηκε σε μυστική τοποθεσία, καθώς βρίσκεται σε λίστα ανεπιθύμητων προσώπων του Ιράν και δέχεται απειλές για τη ζωή του.

Συνάντησε, επίσης, τον Τζον Σάντζερ, πρώην αναλυτή του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών και στέλεχος σήμερα του think tank Foundation for the Defence of Democracies, ο οποίος εξήγησε πώς εντόπισε το κόλπο για το σπάσιμο των κυρώσεων των ΗΠΑ κατά του Ιράν.



Για τις αλλαγές που μπορεί να υπάρξουν στις ισορροπίες μεταξύ ΗΠΑ-Ελλάδας-Τουρκίας στην εποχή Μπάιντεν, μίλησε στο VICE ο Πατέρας Άλεξ Καρλούτσος, ο οποίος διατηρεί εδώ και 35 χρόνια φιλικές σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Για τον ρόλο του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο δικαστικό μέρος της υπόθεσης της Halkbank, μίλησε ο Αμερικανός ερευνητής-δημοσιογράφος, Άνταμ Κλάσφιλντ που παρακολουθεί την υπόθεση από την αρχή της.



Για το αν και με ποιον τρόπο θα επηρεάσει τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις η υπόθεση της Halkabank ανέλυσε ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δρίβας στην Ελίζα Μπενβενίστε.

Ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δρίβας ανέλυσε στην Ελίζα Μπενβενίστε ποιες συνέπειες μπορεί να έχει η δίκη της Halkbank στις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας και πώς μπορεί να επηρεάσει τη θέση της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ο καθηγητής Οικονομικών Κώστας Μελάς απάντησε στο κρίσιμο ερώτημα για το αν μία ενδεχόμενη καταδικαστική απόφαση κατά της Halkbank θα είναι η «ταφόπλακα» της τουρκικής οικονομίας, όπως υποστηρίζουν αρκετοί αναλυτές.



Ο οικονομολόγος Κώστας Μελάς, εξηγεί στην Ελίζα Μπενβενίστε αν μία καταδικαστική απόφαση στην Halkbank θα είναι μοιραία για την τουρκική οικονομία.

Τέλος, ο πατέρας Άλεξ Καρλούτσος από την Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Αμερικής, προσωπικός φίλος του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν, εξήγησε γιατί πιστεύει ότι η νέα εποχή θα φέρει αλλαγές στις ισορροπίες μεταξύ ΗΠΑ, Ελλάδας και Τουρκίας.

Διαβάστε επίσης:

Τηλεθέαση Top 10 25/11: Υπόθεση για δύο η κορυφή

Eκλογές ΚΙΝΑΛ: Με τρεις καινοτομίες το debate των υποψηφίων

Το «Game of Chefs»… κρεμάει το σκούφο του – Στις 2 Δεκεμβρίου ο τελικός