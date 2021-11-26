Μαξίμου: Πώς βλέπουν τις δημοσκόπησεις μετά τα νέα μέτρα – Σε περιοδεία κορυφαίοι υπουργοί

Τα θολά μηνύματα των δημοσκοπήσεων, η κακή εικόνα που έχει η κυβέρνηση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά και η υπερδραστηριοποίηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην επαρχία έχουν θορυβήσει ιδιαιτέρα την κυβέρνηση η οποία εμφανίζεται έτοιμη να εκδράμει εις τας εξοχάς….

Στόχος των στελεχών του κυβερνώντος κόμματος είναι να αποκαταστήσουν την σχέση εμπιστοσύνης με τους ψηφοφόρους η οποία φαίνεται ότι έχει διαταραχθεί εξ αιτίας των απανωτών lockdown και της στάσης της κυβέρνησης στην πανδημία.

Το γεγονός ακόμα ότι στην επαρχία βρίσκονται αρκετοί δυσαρεστημένοι αρνητές έχει θορυβήσει την κυβέρνηση η οποία ευελπιστεί να ξαναφτιάξει τις σχέσεις της με αυτό το κομμάτι της κοινωνίας.

Οι πρώτοι που θα βρεθούν στην επαρχία είναι ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Θανάσης Πλεύρης, ο Μάκης Βορίδης, ο Αχιλλέας Καραμανλής.

Καθώς η χώρα βρίσκεται στο τρίτο και ιδιαίτερα δύσκολο κύμα της πανδημίας το Μέγαρο Μαξίμου θεώρησε ότι τα στελέχη της θα πρέπει να επικοινωνήσουν τουλάχιστον την προοπτική της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας τον επόμενο χρόνο.

Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζονται οι συνεργάτες του πρωθυπουργού την στιγμή που ωστόσο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης εμφανίζεται προβληματισμένο. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Θ. Σκυλλακάκης, ανακοίνωσε έκτακτη εφάπαξ στήριξη σε χαμηλοσυνταξιούχους και ΑμεΑ πολύ μικρότερη των αρχικών προσδοκιών.

Σήμερα ο πρωθυπουργός πάντως θα βρεθεί στην Κοζάνη, όπου θα συναντηθεί με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της περιοχή. Βασικό θέμα συζήτησης αναμένεται να είναι η δίκαιη μετάβαση με το τέλος του λιγνίτη.

Το Σάββατο, ο κ. Μητσοτάκης θα πάει στα Ιωάννινα, προκειμένου να προεδρεύσει στο προσυνέδριο της ΝΔ, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του διαλόγου για το 14ο συνέδριο και είναι αφιερωμένο στις νέες γενιές καθώς εκεί η ΝΔ εμφανίζεται να έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Στις περιοδείες τους τα κυβερνητικά στελέχη θα επιχειρήσουν να πείσουν και το κομμάτι της κοινωνίας που εμφανίζεται επιφυλακτικό τους εμβολιασμούς ότι αυτή είναι η λύση. Οι προσδοκίες γα τα αποτελέσματα που έχει αυτή η κίνηση είναι περιορισμένη αφού η επιχείρηση «Πειθώ» έχει αποτύχει παταγωδώς.

