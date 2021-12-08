Εκλογές ΚΙΝΑΛ: Στο επίκεντρο η πολιτική

Οι εσωκομματικές εκλογές του Κινήματος Αλλαγής αποκάλυψαν την μεγάλη ανάγκη για πολιτική έκφραση των πολιτών. Οι πολίτες δεν είναι ούτε αδιάφοροι, ούτε αποστασιοποιημένοι είναι απλώς απογοητευμένοι…

Οι πολίτες είναι απογοητευμένοι από την κυβέρνηση της ΝΔ που έχει συντηρητικά χαρακτηριστικά ενώ απογοήτευση υπάρχει και από την αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία αμφιταλαντεύεται μεταξύ των δικών της αδιεξόδων και αντιφάσεων.

Οι πολίτες επομένως προσήλθαν στην κάλπη για να ακούσουν μια νέα πρόταση που θα απαντά σε ζητήματα κρίσιμα για την επόμενη μέρα της χώρας.

Δεν ήρθαν να παρακολουθήσουν μια πασαρέλα υποψηφίων, ούτε να αποφασίσουν αν κάποιος είναι ομορφότερος, ψηλότερος, νεότερος ή καλύτερα γυμνασμένος από τον άλλον.

Η εβδομάδα που διανύουμε και μας οδηγεί στην τελική “αναμέτρηση” μεταξύ των δυο υποψηφίων του Ν. Ανδρουλάκη και του Γ. Παπανδρέου πρέπει να δώσει ξεκάθαρες πολιτικές προτάσεις για το μέλλον της παράταξης και της χώρας.

Η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία και η ευρωπαϊκή σοσιαλιστική οικογένεια έχει ένα κοινό πλαίσιο αρχών, αλλά διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις και αποκλίσεις που είναι χρήσιμο να διευκρινιστούν από τον επόμενο αρχηγό του Κινήματος Αλλαγής.

Η πρόταση της σοσιαλιστικής κυβέρνησης της Πορτογαλίας για τη διακυβέρνηση της χώρας δεν είναι ίδια με την πρόταση του SPD της Γερμανίας για παράδειγμα, σε σχέση με τα εργασιακά, με τον κατώτερο μισθό, την ευέλικτη εργασία, το ωράριο εργασίας, το πενθήμερο και τις άδειες ανατροφής των παιδιών (μητρότητας και πατρότητας).

Ποια είναι η πρόταση καθενός από τους υποψηφίους για τα παραπάνω ζητήματα; Ο Γ. Παπανδρέου μίλησε για κυβερνητική προοδευτική πρόταση με συγκεκριμένο πλαίσιο γιατί ο ίδιος βλέπει την παράταξη μας ως μήτρα ενός επερχόμενου σοσιαλιστή πρωθυπουργού. Άρα μίλησε για την εργασία, για την κλιματική κρίση, για τις επενδύσεις και το Ταμείο Ανάκαμψης, την γεωπολιτική κατάσταση, τα Δυτικά Βαλκάνια και την ένταξη τους στην ΕΕ, αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ισόρροπη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, τη βια κατά των γυναικών, την ψηφιακή μετάβαση, το ΕΣΥ και τη δημόσια παιδεία.

Ποιά είναι η πρόταση του Ν. Ανδρουλάκη; Ποιές θα είναι οι προτεραιότητες της επόμενης μέρας στο Κίνημα Αλλαγής για τη διακυβέρνηση της χώρας, ώστε η βάση μας, οι πολίτες να γνωρίζουν από την πρώτη στιγμή προς τα που κατευθυνόμαστε;

Οι λίγες μέρες που απομένουν έως το Β’ γύρο των εσωκομματικών μας εκλογών την Κυριακή 12/12/2021 είναι κρίσιμες και πρέπει να ακουσθούν πολιτικές προτάσεις για έναν ακόμη βασικό λόγο, για να γίνουμε ως παράταξη η κινητήριος δύναμη που θα ενεργοποιήσει ξανά την πολιτική και θα εξοβελίσει τις ανούσιες επικοινωνιακές τακτικές και τις ρηχές ατάκες από το επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου.

*Η Ζέφη Δημαδάμα είναι Αντιπρόεδρος Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

