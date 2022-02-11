Πάτρα: «Απαντήσεις θα δώσουν οι τοξικολογικές εξετάσεις που θα βγουν σε ένα μήνα» δηλώνει ο ιατροδικαστής

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Τα αποτελέσματα των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων της 9χρονης Τζωρτζίνας περιμένουν οι γιατροί για να μπορέσουν να δώσουν απαντήσεις στους γονείς των παιδιών για την τραγωδία που χτύπησε την οικογένεια της Πάτρας και έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Για την υπόθεση έχει παρέμβει εισαγγελέας ενώ η διερεύνηση έχει ανατεθεί στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής.

Ο διευθυντής του παιδοκαρδιολογικού του Ωνασείου, Ιωάννης Παπαγιάννης, που είχε εξετάσει την 9χρονη Τζωρτζίνα τόνισε πως το παιδί δεν εμφάνισε κάποιο πρόβλημα που να δικαιολογεί τον αιφνίδιο θάνατό της. «Και δομικά και λειτουργικά η καρδιά του παιδιού ήταν άριστη», επισήμανε ο παιδοκαρδιολόγος. Ερωτηθείς για το τι μπορεί να οδήγησε στον θάνατο του παιδιού απάντησε: «Εγώ μπορώ να σας απαντήσω μόνο στα καρδιολογικά γιατί αυτά είναι η αρμοδιότητά μου. Το παιδί δεν παρουσίασε κάποιο πρόβλημα εμφανές που να μπορεί να προκαλέσει αιφνίδιο θάνατο. Δεν αποκλείω ο,τιδήποτε άλλο» είπε. Ο κ. Παπαγιάννης σημείωσε ακόμη ότι η ανακοπή καρδιάς που ήταν και η αιτία θανάτου της Τζωρτζίνας, είναι «το τελικό συμβάν που ακολουθεί μετά από ο,τιδήποτε σοβαρό. Αν λείπει οξυγόνο στον άνθρωπο θα σταματήσει να λειτουργεί η καρδιά του».

«Το παιδί ελέγχθηκε στο Ωνάσειο για καρδιακό νόσημα, ο έλεγχος ήταν λεπτομερής. Έγινε και γενετικός έλεγχος και δεν βρέθηκε τίποτα», δήλωσε ο Ιωάννης Μπολέτης, πρόεδρος του καρδιοχειρουργικού κέντρου του Ωνάσειου.

Ωστόσο, λίγους μήνες μετά στο Ωνάσειο, είχε τοποθετηθεί απινιδωτής στην καρδιά της. Οι γιατροί έκαναν όλους τους απαραίτητους ελέγχους, χωρίς ωστόσο να διαγνώσουν κάποιο γενετικό πρόβλημα, ενώ όταν εξεταστηκε ο απινιδωτής μετά τον θάνατο της Τζωρτζίνας για αρρυθμίες, δεν εντοπίστηκαν σοβαρές αρρυθμίες, τόνισε ο παιδοκαρδιολόγος.

Τι δήλωσε ο ιατροδικαστής

Ο ιατροδικαστής που εξέτασε την 9χρονη, δεν κατάφερε να διαγνώσει τι προκάλεσε την καρδιακή ανακοπή της και μιλώντας στην εκπομπή «Live News», ανέφερε πως «ο θάνατος της Τζωρτζίνας χαρακτηρίστηκε αιφνίδιος με αδιευκρίνιστα αίτια. Θα διενεργηθούν ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις και από τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα».

«Θεωρώ πως το συντομότερο σε έναν μήνα θα έχουμε απαντήσεις», δήλωσε ο πρόεδρος Ιατροδικαστών Γρηγόρης Λέων στο «Live News » αλλά και στο δελτίο ειδήσεων του Αντ1 όπου μάλιστα δήλωσε ότι δεν υφίσταται λόγος εκταφής των σορών των τριών παιδιών.

Το τελευταίο βράδυ της Ίριδας

Μάλιστα, σύμφωνα με την εκπομπή «Live News», για το τελευταίο βράδυ ζωής της μικρής Ίριδας, μέσα στο σπίτι εκείνο το τελευταίο 24ωρο για το μωρό, ήταν η μητέρα του και η αδελφή της. Ο πατέρας δεν ήταν μαζί τους κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι δύο γυναίκες ήταν μαζί και φρόντιζαν τη μικρή Ίριδα η οποία ξύπνησε στις 17.30 το απόγευμα και αφού το τάισε η μαμά του βρεφική κρέμα, έκατσαν μαζί με τη θεία του, στον καναπέ. Το μωρό δεν γκρίνιαζε, δεν έδειχνε να το απασχολεί κάτι και ήταν ευδιάθετο.

Λίγο αργότερα, πριν νυχτώσει, η μητέρα και η θεία το έκαναν μπάνιο. Στη συνέχεια, της έδωσαν γάλα και αμέσως μετά η μητέρα το έβαλε στην κούνια για να κοιμηθεί. Το μωρό ξύπνησε κατά τη διάρκεια της νύχτας, στις 02.30, και σύμφωνα με το «Live News», η μαμά του, πήγε από πάνω του, του έβαλε την πιπίλα, το σκέπασε και το μωρό ξανακοιμήθηκε. Και την επόμενη μέρα αποκαλύφθηκε ότι μωρό δεν ανέπνεε.

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