Ο φασίστας και να θέλει να κρυφτεί, δεν μπορεί… Ο λόγος στην προκειμένη περίπτωση για τον Βούλγαρο εθνικιστή ευρωβουλευτή Angel Dzhambazki, ο οποίος χαιρέτησε ναζιστικά μέσα στο ευρωκοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα, το μέλος της ευρωσκεπτικιστικής ομάδας ECR, φαίνεται σε βίντεο από τη συζήτηση να γυρίζει και να τεντώνει το δεξί του χέρι μπροστά του για λίγα δευτερόλεπτα πριν αποχωρήσει.

«Δεν θα σας επιτρέψουμε ποτέ να μας λέτε τι να λέμε και τι να κάνουμε. Ζήτω η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, ο Όρμπαν, το Fidesz και η Ευρώπη των εθνών κρατών», είχε πει νωρίτερα στο κοινοβούλιο ο εκπρόσωπος του βουλγαρικού εθνικιστικού κόμματος VMRO.

Ο Βούλγαρος ευρωβουλευτής εξέφρασε τη διαφωνία του με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δίνει το πράσινο φως για την περικοπή ευρωκονδυλίων σε κράτη-μέλη που παραβιάζουν το κράτος δικαίου μετά την απόρριψη των προσφυγών της Πολωνίας και της Ουγγαρίας κατά του μηχανισμού αιρεσιμότητας.

Όπως ήταν φυσικό, η κίνηση του Angel Dzhambazki, προκάλεσε σάλο και έντονες αντιδράσεις.

A fascist salute in the European Parliament is unacceptable to me – always and everywhere.



It offends me and everyone else in Europe.



We stand for the opposite.



We are the House of democracy.



That gesture is from the darkest chapter of our history and must be left there.