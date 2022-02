Φτάνουμε στον Μάρτιο και το Netflix ετοιμάζει κι άλλες νέες πρεμιέρες, όσον αφορά ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ, anime και stand up.

Τι να περιμένουμε όμως; Στις τηλεοπτικές σειρές, ξεχωρίζει από τώρα το θρίλερ «Pieces of Her», που βασίζεται στο best seller της διάσημης συγγραφέως Karin Slaughter, ενώ προς το τέλος του μήνα, θα προβληθεί η πολυαναμενόμενη δεύτερη σεζόν του «Bridgerton».

Στις ταινίες έχουμε την άφιξη δύο υποθέσεων που βασίζονται σε αληθινά γεγονότα (Against The Ice και The Bombardment), ενώ ο Ράιαν Ρέινολντς και ο Μαρκ Ράφαλο θα πρωταγωνιστήσουν στην αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας «The Adam Project» του Σον Λέβι.

Στα ντοκιμαντέρ θα παρακολουθήσουμε ενδιαφέρουσες ιστορίες, με το ανατριχιαστικό “Worst Roommate Ever” να κάνει ποδαρικό την 1η του μήνα.

Αναλυτικά η λίστα όλων των σειρών, ταινιών και ντοκιμαντέρ που περιμένουμε αυτόν το μήνα:

1 Μαρτίου

Worst Roommate Ever | 1η Σεζόν

The Guardians of Justice | 1η Σεζόν

2 Μαρτίου

Against The Ice

The Pirates: The Last Royal Treasure | 1ος Κύκλος

Savage Rhythm | 1η Σεζόν

3 Μαρτίου

He-Man and the Masters of the Universe | Νέα Σεζόν

The Parisian Agency: Exclusive Properties | Νέα Σεζόν

Surviving Paradise: A Family Tale

The Weekend Away

Whindersson Nunes: My Own Show!

4 Μαρτίου

The Invisible Thread

Lies and Deceit | 1η Σεζόν

Making Fun | 1η Σεζόν

Meskina

Pieces of Her | 1η Σεζόν

8 Μαρτίου

An Astrological Guide for Broken Hearts | Νέα Σεζόν

Autumn Girl | 1ος Κύκλος

Chip and Potato | Νέα Σεζόν

Last One Standing | 1η σεζόν

Taylor Tomlinson: Look At You

9 Μαρτίου

Queen of the South | Νέα σεζόν

The Andy Warhol Diaries | 1η Σεζόν

The Bombardment

Byron Baes | 1η Σεζόν

Queer Eye Deutschland | 1η Σεζόν

10 Μαρτίου

Kotaro Lives Alone | 1η Σεζόν

Love, Life & Everything in Between | 1η Σεζόν

11 Μαρτίου

Formula 1: Drive to Survive | Νέα Σεζόν

Life After Death with Tyler Henry | 1η Σεζόν

Once Upon a Time… Happily Never After | 1η Σεζόν

The Adam Project

15 Μαρτίου

Adam by Eve: A live in Animation

Catherine Cohen: The Twist…? She’s Gorgeous.

Marilyn’s Eyes

Team Zenko Go | 1η Σεζόν

16 Μαρτίου

Bad Vegan: Fame. Fraud. Fugitives | 1η Σεζόν

17 Μαρτίου

Rescued by Ruby

Soil | 1η Σεζόν

18 Μαρτίου

Alessandro Cattelan: One Simple Question | 1η Σεζόν

Black Crab

Animal | Νέος Κύκλος

Cracow Monsters | 1η Σεζόν

Eternally Confused and Eager for Love | 1η Σεζόν

Human Resources | 1η Σεζόν

Is It Cake? | 1η Σεζόν

Light the Night | Νέος Κύκλος

Standing Up | 1η Σεζόν

Top Boy | Νέα Σεζόν

Windfall

Without Saying Goodbye

Young, Famous & African | 1η Σεζόν

22 Μαρτίου

Jeff Foxworthy: The Good Old Days

The Principles of Pleasure | 1η Σεζόν

24 Μαρτίου

Love Like the Falling Petals

25 Μαρτίου

Bridgerton | Νέα Σεζόν

Transformers: BotBots | 1η Σεζόν

28 Μαρτίου

Thermae Romae Novae

29 Μαρτίου

Mike Epps: Indiana Mike

30 Μαρτίου

Trust No One: The Hunt for the Crypto King

31 Μαρτίου

Super PupZ

