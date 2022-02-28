Πώς το SWIFT προκαλεί την κατάρρευση της πρώτης ρωσικής τράπεζας στην Ευρώπη -Τι έγινε με την Sberbank Europe

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Sberbank Europe AG είναι η πρώτη ορατή «παράπλευρη απώλεια» μετά την ευρωπαϊκή απόφαση να αποκλείσει μερικώς τις ρωσικές τράπεζες από το διατραπεζικό σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων SWIFT.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με ανακοίνωση της προειδοποιεί ότι η τράπεζα Sberbank Europe AG και οι θυγατρικές της σε Κροατία και Σλοβενία είναι πλέον αφερέγγυες ή είναι πολύ πιθανόν να βρεθούν λίαν συντόμως στην κατάσταση αυτή.

Η αυστριακή μητρική τράπεζα Sberbank Europe AG ανήκει εξ ολοκλήρου στη Δημόσια Ανώνυμη Εταιρεία Sberbank της Ρωσίας, της οποίας πλειοψηφικός μέτοχος είναι η Ρωσική Ομοσπονδία (50% συν μία μετοχή με δικαίωμα ψήφου).

Η ΕΚΤ έλαβε την απόφαση αφού διαπίστωσε ότι, στο εγγύς μέλλον, η τράπεζα είναι πιθανό να μην είναι σε θέση να εξοφλήσει τα χρέη ή άλλες υποχρεώσεις της καθώς καθίστανται απαιτητές.

Η Sberbank Europe AG και οι θυγατρικές της παρουσίασαν σημαντικές εκροές καταθέσεων ως αποτέλεσμα του αντίκτυπου της φήμης των γεωπολιτικών εντάσεων. Αυτό οδήγησε σε επιδείνωση της θέσης ρευστότητάς της. Και δεν υπάρχουν διαθέσιμα μέτρα με ρεαλιστική πιθανότητα αποκατάστασης αυτής της θέσης σε επίπεδο ομίλου και σε κάθε θυγατρική του εντός της τραπεζικής ένωσης.

Η ΕΚΤ αναφέρει ότι οι ιδιώτες καταθέτες προστατεύονται έως και 100.000 Euro ανά καταθέτη ανά τράπεζα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η προστασία παρέχεται από τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων που ισχύουν στην Αυστρία, συμπεριλαμβανομένου του γερμανικού υποκαταστήματος της τράπεζας, της Κροατίας και της Σλοβενίας.

Σύμφωνα με την εντολή του, το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης πρέπει να επιβεβαιώσει την αποτυχία ή την πιθανότητα αποτυχίας της αξιολόγησης της ΕΚΤ και θα αποφασίσει και θα εφαρμόσει τα επόμενα βήματα.

Η Sberbank Europe AG έχει θυγατρικές στην Ομοσπονδία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στη Δημοκρατία της Σέρπσκα, στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Ουγγαρία και στη Σερβία. Η ΕΚΤ έχει συντονιστεί με τις εθνικές αρμόδιες αρχές σε αυτές τις δικαιοδοσίες καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Γεγονότα για τη Sberbank

– Η Sberbank Europe AG είναι μία από τις επτά αυστριακές τράπεζες που εποπτεύονται άμεσα από την ΕΚΤ. Έχει την έδρα της στη Βιέννη.

– Η ΕΚΤ ανέλαβε την άμεση εποπτεία της Sberbank Europe AG το 2014, όταν ιδρύθηκε η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ. Η τράπεζα κρίθηκε σημαντική λόγω της έκτασης των διασυνοριακών δραστηριοτήτων της.

– Η Sberbank Europe AG έχει θυγατρικές στην Ομοσπονδία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, στη Δημοκρατία της Σέρπσκα, στην Τσεχική Δημοκρατία, στην Κροατία, στην Ουγγαρία, στη Σλοβενία και στη Σερβία. Έχει υποκατάστημα και στη Γερμανία.

– Στο τέλος του 2021, η τράπεζα είχε 13,6 δισ. ευρώ σε ενεργητικό.

Σημειώνεται ότι ο αναλυτής της Credit Suisse Group AG Zoltan Pozsar, σε χθεσινό του σημείωμα το οποίο δημοσιοποιήθηκε από το Bloomberg, εκτιμά ότι ο αποκλεισμός των μεγαλύτερων Ρωσικών τραπεζών από το σύστημα SWIFT είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει σε καταστάσεις ανάλογες με εκείνες που προκάλεσε η κατάρρευση της Lehman Brothers. Όπως σημειώνει είναι πιθανόν να προκληθούν τεράστιες αθετήσεις πληρωμών από τη Ρωσία, αλλά και γιγαντιαίες υπεραναλήψεις οι οποίες για να καλυφθούν θα πρέπει οι Κεντρικές Τράπεζες να παρέμβουν ρίχνοντας δολάρια στην αγορά.

Διαβάστε επίσης

Βυθίζεται το ρούβλι – Με καθυστέρηση θα ανοίξει το χρηματιστήριο της Μόσχας

Το plan Β της κυβέρνησης στα ενεργειακά και το εκλογικό ρίσκο

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέο «άλμα» στην τιμή του πετρελαίου