Έγινε και αυτό! Ο κόλπος της ηθοποιού Γκουΐνεθ Πάλτροου, φαίνεται πως «ξεχειλίζει» από δημιουργικότητα και γονιμότητα!

Γιατί, πώς αλλιώς να περιγράψει κανείς όλα αυτά τα θέματα συζήτησης που «γεννήθηκαν» από το επίμαχο σημείο της διάσημης ηθοποιού; Θέματα όπως: το «κολπικό άτμισμα», τα «κολπικά αυγά νεφρίτη», οι «δονητές των 15.000 δολαρίων», η «σκόνη του σεξ»!

Η ίδια η Γκουΐνεθ Πάλτροου χαμογελά πονηρά και φωτογραφίζεται να στέκεται μπροστά στην είσοδο ενός τεράστιου κόλπου έτοιμη να εισχωρήσει και να ανακαλύψει καινούρια πράγματα, στα πλαίσια μιας σειράς εκπομπών με γενικό τίτλο «Sex, Love and Goop» -ανάλογου προσανατολισμού- που ετοιμάζει για το Netflix.

Κερί που μυρίζει όπως ο κόλπος της

Η Γκουΐνεθ Πάλτροου, δημιούργησε ένα κερί που διαφημίζεται στο διαδικτυακό της κανάλι «Goop» ως εξής: «This Smells like my Vagina».

Το εύρημα αυτό προέκυψε όταν η Πάλτροου μύριζε διάφορα αρωματικά δείγματα που της πρότεινε ο αρωματοποιός της. Κάποια στιγμή μυρίζοντας ένα δείγμα η ηθοποιός αναφώνησε «Αυτό μυρίζει όπως ο κόλπος μου». Έτσι, η αρχική έκπληξη έδωσε τη θέση της σε ένα εμπορικό τερτίπι. Το κερί που τελικά κατασκευάστηκε, πουλιόταν αντί του «ευτελούς» ποσού των 58 λιρών Αγγλίας, και ξεπούλησε. Όπως επίσης ξεπούλησε και ένα άλλο προϊόν που διατίθετο στο επίσημο website «Goop», της Πάλτροου, η διάσημη πλέον «σκόνη του σεξ» («sex dust»)!

Όπως γράφει και η ετικέτα, το κερί διαθέτει ένα «ευχάριστο, υπέροχο, σέξι, απρόσμενο άρωμα», που περιγράφεται ως ένα οσφρητική πανδαισία με νύξεις από «γεράνι, περγαμόντο, κέδρο, που ισορροπούν με δαμασκηνό ρόδο, και σπόρους αμπρέτη». Πραγματικά, τέτοια ορολογία και τέτοιες εμπνευσμένες περιγραφές συναντάμε μόνο σε τεστ γευσιγνωσίας ακριβών γαλλικών κρασιών.

Αυγά από νεφρίτη

Όλα αυτά, όσο παράξενα κι αν ακούγονται, είναι εντέλει ακίνδυνα. Όμως η Γκουΐνεθ Πάλτροου, προχώρησε και παραπέρα. Έτσι, στις γυναίκες που την ακολουθούν πιστά, και που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν κάποια κολπική μόλυνση ή κάποια κολπική ξηρασία, η Πάλτροου πρότεινε όχι κάποια κρέμα, ούτε κάποιο φαρμακευτικό σκεύασμα εγκεκριμένο για την περίσταση. Αντί γι’ αυτό, η Πάλτροου πρότεινε την κολπική χρήση ενός «αυγού από νεφρίτη» (jade egg). H ηθοποιός, στο «Goop», πρότεινε τη χρήση των κολπικών αυγών διότι «ισορροπούν τις ορμόνες», «ρυθμίζουν τον έμμηνο κύκλο», «προλαμβάνουν την πρόπτωση της μήτρας» και τέλος «αυξάνουν τον εγκρατή έλεγχο της ουροδόχου κύστης».

Αυτό, ξεπερνούσε κάθε όριο. Έτσι το 2018, στην Καλιφόρνια η γυναικολόγος δρ. Τζένα Γκάντερ έκανε μήνυση στον ιστότοπο «Goop», διότι σύμφωνα με τον Αστικό κώδικα της πολιτείας της Καλιφόρνια, προέβαινε σε «αστήρικτες διαβεβαιώσεις όσον αφορά το αυγό από νεφρίτη». Η δρ. Γκάντερ, κατέθεσε στο δικαστήριο ότι η κολπική χρήση των αυγών από νεφρίτη, μπορεί να προκαλέσει «σύνδρομο τοξικού σοκ», και κάλεσε τις νεαρές γυναίκες να ενημερώνονται υπεύθυνα πριν χρησιμοποιήσουν αμφίβολης ποιότητας προϊόντα. Η πλατφόρμα της «Goop» αντιμετώπισε επιπόλαια το ζήτημα, ενώ η ίδια η Πάλτροου απάντησε στο twitter κάπως απαξιωτικά: «When they go low, we go high».

Όμως τα δικαστήρια έκριναν βάσιμες τις αιτιάσεις του Αμερικανού γιατρού. Τελικά, η δικαστική μάχη κόστισε στην Πάλτροου 145.000 δολάρια, και επιβεβαίωσε τις απόψεις της γιατρού δρ. Γκάντερ.

Μάλιστα για να αμβλύνουν τις δυσμενείς γι’ αυτούς εντυπώσεις, οι άνθρωποι του «Goop», που πριν τη δίκη έγραφαν ότι με τη δράση τους «στηρίζουν και ενδυναμώνουν τις γυναίκες», προτίμησαν να τηρήσουν «σιγή ιχθύος», και να αφήσουν να περάσει η υπόθεση στα «ψιλά».

Σαν να μην έφτανε αυτό, ένας κάτοικος του Τέξας, ο Κόλμπι Γουάτσον, κατήγγειλε ότι το κερί της Πάλτροου εξερράγη πάνω στο κομοδίνο του, την ώρα που αυτός κοιμόταν, και στάθηκε τυχερός που κάηκε απλά το κομοδίνο και δεν έπιασε το σπίτι του φωτιά. Ο Γουάτσον, προτίθεται να ασκήσει αγωγή για αποζημίωση, ύψους 5.000.000 δολαρίων, θεωρώντας το προϊόν της Πάλτροου επικίνδυνο. Η πλατφόρμα «Goop» που πουλά τα κεριά, και η εταιρεία «Heretic» που τα κατασκευάζει, δήλωσαν ότι το θεωρούν απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο. Λίγο αργότερα όμως έγινε νέα καταγγελία στην εφημερίδα «The Guardian» από την κυρία Τζόντι Τόμσον η οποία είχε κερδίσει το κερί σε κάποιο κουίζ. Η Τόμσον δήλωσε ότι το κερί εξερράγη δύο λεπτά αφού το είχε ανάψει, κάνοντας φλόγες μισού μέτρου.

Όλοι καταλαβαίνουμε πως «η σιωπή είναι χρυσός», ειδικά όταν η εμπορική αξία της πλατφόρμας του «Goop» αποτιμάται σε 250.000.000 δολάρια. Όσο κουτό λοιπόν κι αν ακούγεται, η Γκουίνεθ Πάλτροου, έχει κάθε λόγο να χαμογελά όταν μιλά για το άρωμα του κόλπου της και τα αυγά νεφρίτη που εναποθέτει σ’ αυτόν. Χρησιμοποιεί τη διασημότητά της σαν ασπίδα προστασίας, και την εξαργυρώνει με τον πιο επικερδή τρόπο. Όσο για εμάς, ας το πάρουμε απόφαση, πως δεν είμαστε τίποτε άλλο παρά απλοί καταναλωτές, κι ας ανάψουμε ένα κερί στη χάρη της.

