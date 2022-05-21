Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – Σπυρόπουλος: «Η πρώτη μας νίκη, είναι η ήττα του δίπολου ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ»

Επίθεση στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ έκανε από το βήμα του Συνεδρίου, ο Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο οποίος αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να είναι η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για την θέση του γραμματέα του κόμματος μίλησε για ήττα του διπόλου ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ.

«Είμαστε εδώ και πάλι, σε πείσμα όλων αυτών που προσπάθησαν τα προηγούμενα χρόνια να διαλύσουν την Παράταξη. Να απαξιώσουν την ιστορική της προσφορά στη χώρα! Να απαξιώσουν τους ανθρώπους της και τις πολιτικές της. Είμαστε εδώ για να τους πούμε με δυνατή φωνή ότι δεν τα κατάφεραν. Ο κόσμος με τη συμμετοχή του τους έδωσε την απάντηση. Και κυρίως την απάντηση οτι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να δώσει την προοπτική στη χώρα, την προοπτική και την ελπίδα που της στέρησαν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία δώδεκα χρόνια», είπε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος.

«Αυτοί που επένδυσαν στη διάλυση του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης πήραν την απάντηση τους. Αποδείχτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ ούτε έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο, αλλά ούτε ήταν και απλώς ένα συμπλήρωμα που ήθελαν κάποιοι. Γιατί αυτή η μαζική συμμετοχή αποδεικνύει ότι το κοινωνικό έρεισμα της Παράταξης, το DNA της, η ιστορική της διαδρομή, ότι δεν συμβιβάζονται με ένα μικρό διαχειρίσιμο ΠΑΣΟΚ, δεν συμβιβάζονται με την μετριότητα και τη μιζέρια», πρόσθεσε.

«Ποιος μπορεί να ξεχάσει την κατάρρευση του επιτελικού κράτους που υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης; Ποιος μπορεί να προσπεράσει την αποτυχία του στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας και το ότι πλουτίζουν κάποιοι ενώ πληρώνει την ακρίβεια ο ελληνικός λαός; Ποιοι μπορούν να ξεχάσουν ότι η ΝΔ του κ. Καραμανλή παρέδωσε μια χρεωκοπημένη χώρα στην επόμενη γενιά. Είναι οι ίδιοι με το πελατειακό κράτος, τους διορισμός, την αναξιοκρατία. Και από την άλλη πλευρά, ποιος μπορεί να ξεχάσει τη δημαγωγία, τα ψέματα και την ανικανότητα της διακυβέρνησης Τσίπρα, που οδήγησαν σε αμέτρητους φόρους, στη μείωση του πραγματικού εισοδήματος των πολιτών αλλά και στις ωμές παρεμβάσεις στο Κράτος Δικαίου; Αυτοί που κορόιδευαν τον ελληνικό λαό με δημοψηφίσματα λίγων ημερών για να κρυφτούν πίσω από τα δικά τους αδιέξοδα. Αυτοί που κατάντησαν την Ελλάδα να είναι ο παρίας της Ευρώπης αντί να είμαστε εθνικά υπερήφανοι και πρωταγωνιστές. Αυτοί που μας καλούν σήμερα σε προοδευτική διακυβέρνηση, ενώ το ίδιο βράδυ των εκλογών, αγκαλιάζονταν με τον κ. Καμμένο», ανέφερε ο κ. Σπυρόπουλος εξαπολύοντας επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ.

Έχουμε ήδη σημειώσει την πρώτη μας μεγάλη νίκη. Ηττήθηκε το δίπολο ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ. Η εκλογή του προέδρου μας Νίκου Ανδρουλάκη έδωσε νέα πνοή στην Παράταξη. Σήμερα δεν συμβιβαζόμαστε με μια απλή αύξηση των δυνάμεών μας. Στόχος μας είναι να αλλάξουμε τους πολιτικούς συσχετισμούς. Μπροστά μας έχουμε πολλές μάχες, καθημερινές, μάχες που πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί για να οικοδομήσουμε την προοπτική της Παράταξης και της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ επέστρεψε! Η ελπίδα είναι εδώ! Καλό μας Αγώνα!», κατέληξε ο Ανδρέας Σπυρόπουλος.

