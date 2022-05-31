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ΚΟΣΜΟΣ

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31.05.2022 10:24

Τουρκία: Σούπερ μάρκετ τοποθετούν αντικλεπτικά σε γάλα και τυρί (Video)

31.05.2022 10:24
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Την τρομερή ακρίβεια σε βασικά αγαθά και προϊόντα και την φτώχεια που βιώνει ο Τουρκικός λαός, αποτυπώνουν εικόνες που έρχονται από την γειτονική χώρα.

Με την οικονομία της Τουρκίας να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, μεγάλη μερίδα του κόσμου αδυνατεί να καλύψει πλέον και τις πιο βασικές του ανάγκες ενώ από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις κάνουν ότι μπορούν για αποτρέψουν πιθανές κλοπές από τα καταστήματα.

Πιο συγκεκριμένα, σούπερ μάρκετ έχουν φτάσει στο σημείο να τοποθετήσουν αντικλεπτικά σε αρκετά προϊόντα, όπως το γάλα και το τυρί.

Ήδη μάλιστα έχουν βάλει ανάλογα συστήματα και στο βρεφικό γάλα.

Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει μεγάλο κομμάτι της τουρκικής κοινωνίας είναι πραγματικά τραγική.

Αξίζει μόνο να σημειωθεί ότι ο βασικός μισθός στην Τουρκία αντιστοιχεί σε περίπου 215 ευρώ, ενώ το μπουκάλι γάλα υπολογίζεται στα 2 ευρώ περίπου.

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