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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική νωρίς το πρωί της Πέμπτη, έπειτα από πτώση άνδρα στις γραμμές του ΗΣΑΠ.
Το περιστατικό συνέβη στον σταθμό του Θησείου.
Επί τόπου έσπευσαν άμεσα τρεις πυροσβέστες με ένα όχημα.
Ολοκληρώθηκε μεταφορά τραυματισμένου άνδρα, μετά από πτώση του στις γραμμές του ηλεκτρικού στο σταθμό Θησείο και παραλαβή του από το ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 2, 2022
Μετά από επιχείρηση κατάφεραν να ανασύρουν τραυματισμένο τον άνδρα και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο.
Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστος ο λόγος που ο άνδρας έπεσε στις γραμμές του ΗΣΑΠ.
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