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10.07.2022 17:09

Σμαράγδα Καρύδη: Η επεισοδιακή γνωριμία με τη Βίκυ Βολιώτη – «Όταν περάσαμε και οι δύο μου είπε “άντε πες μου και τ’ όνομά σου”» (Videos)

10.07.2022 17:09
smaragda_karydi

Για την επεισοδιακή της γνωριμία με την καλύτερη της φίλη Βίκυ Βολιώτη και την περιβόητη δήλωσή της ότι «δεν θα γίνει σκλάβα ενός παιδιού» μίλησε, μεταξύ άλλων στο Dot η Σμαράγδα Καρύδη.

Η ηθοποιός θυμήθηκε πώς αντιπάθησε με την πρώτη ματιά τη Βίκυ Βολιώτη που τελικά έγινε η καλύτερή της φίλη.

«Με θεωρούσε πολύ κακιά και απαίσια. Όταν περάσαμε και οι δύο στο πρώτο έτος μου είπε “αφού θα είμαστε και συμμαθήτριες, άντε πες μου και τ’ όνομά σου”», περιέγραψε.

«Ήμουν κομπλεξικιά παλιά. Είχα πολλά προβλήματα. Τι θα πούνε, μήπως πουν ότι δεν είμαι αρκετά καλή», είπε.

Μιλώντας για την περιβόητη δήλωσή της στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι δεν θέλει να γίνει σκλάβα ενός παιδιού είπε: «Γιατί πρέπει να απολογηθώ που δεν κάνω παιδί; Δεν νιώθω άσχημα για τη φράση που είπα γιατί δεν έχω πει ποτέ κάτι προκλητικό. Έχω μιλήσει μόνο για τον εαυτό μου».

«Υπάρχει μια χολή μαύρη στα social media. Επειδή αυτή η ακύρωση προσώπων γίνεται συνεχώς δεν έχει πια νόημα. Δεν έχει έρθει ένας πραγματικός άνθρωπος να κάνουμε συζήτηση. Φυσικά και με έχουν κρίνει. Και τα παίρνω μέσα μου και στεναχωριέμαι και κλαίω αλλά μετά γελάω και το βάζω στην πραγματική του διάσταση. Αυτό που τρέμω είναι η έλλειψη επιθυμίας», εξήγησε.

»Τώρα είμαι σε μια τέτοια φάση που μπορεί να είναι μια ψιλοκατάθλιψη, η κούραση. Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερή γιατί έχω καλούς φίλους, ότι ζω από τη δουλειά μου, που ζω στην Ελλάδα γιατί στον πλανήτη ο κόσμος ζει ένα δράμα. Είμαι περήφανη που τιθασεύω κομμάτια του εαυτού μου», συνέχισε.

«Θέλω να σκηνοθετήσω μια ταινία. Το λέω σε συνεντεύξεις για να δεσμευτώ να το κάνω», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η Σμαράγδα Καρύδη αποκάλυψε πως την πρώτη φορά που ο Θοδωρής Αθερίδης έφερε τον σκύλο τους τον Γιάννη ήταν 35 ημερών. «Ήταν έτσι, σαν ζεστό τσουρέκι. Εγώ δεν ήθελα με τίποτα σκυλιά, ήθελα γάτες. Δεν μπορούσα τη δέσμευση», είπε.

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