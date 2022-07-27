search
27.07.2022 12:33

Gov.gr Wallet: Έτσι θα είναι στο κινητό δίπλωμα και ταυτότητα – Πως να κατεβάσετε την εφαρμογή (Photo)

27.07.2022 12:33
kinito ix car new

Πόσες φορές δεν μας έχει τύχει να μας σταματήσει τροχονόμος και να ψάχνουμε στα ντουλαπάκια του αυτοκινήτου διπλώματα, ταυτότητες, μέσα στο άγχος;

Αυτές οι εικόνες θα μείνουν πλέον στο παρελθόν. Στον τροχονόμο θα δείχνουμε απλά το κινητό μας τηλέφωνο στο οποίο θα έχουμε αποθηκευμένο τόσο το δίπλωμα οδήγησης όσο και την ταυτότητά μας.

Διαθέσιμη είναι πλέον η εφαρμογή gov.gr Wallet σε Google Play και της Apple Store, μέσω της οποίας οι πολίτες θα αποκτούν έγκυρο ψηφιακό αντίγραφο των δύο αυτών εγγράφων.

Πως γίνεται η προσθήκη των εγγράφων

Μέχρι στιγμής δεν έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα προσθήκης τους, ωστόσο η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για «κατέβασμα» προκειμένου οι πολίτες να πάρουν μια πρώτη γεύση για το πώς θα μοιάζει το όλο εγχείρημα το οποίο ουσιαστικά αλλάζει τα πάντα, αφού πλέον τα δύο έγγραφα ταυτοποίησης θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε χρήση, μέσω του app.

Η προσθήκη των εγγράφων θα μπορεί να γίνει με τον κλασσικό τρόπο σύνδεσης στο gov.gr, μέσω κωδικών TaxisNet ενώ εναλλακτικά παρέχεται και η δυνατότητα σκαναρίσματος.

Η  ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για το διαβατήριο η οποία θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο «γιατί το διαβατήριο είναι ταξιδιωτικό έγγραφο». Επίσης, στόχος μετά το δίπλωμα και την ταυτότητα είναι να «μπει» στα κινητά μας και το ΚΤΕΟ και η ασφάλεια.

Η μορφή των εγγράφων και τα στοιχεία που θα περιέχουν

Η μορφή των ψηφιακών εγγράφων θα είναι απλή και περιεκτική όπως φαίνεται στις παρακάτω φωτογραφίες:

Ποια στοιχεία θα αποθηκεύονται σε ψηφιακή μορφή

Ταυτότητα:

Ο αριθμός ταυτότητας,

Το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες

Το πατρώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες

Το μητρώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες

Η ημερομηνία γέννησης

Ο τόπος γέννησης

Η ημερομηνία και αρχή έκδοσης της ταυτότητας

Η φωτογραφία του κατόχου

Δίπλωμα οδήγησης

Ο αριθμός άδειας οδήγησης

Το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες

Η ημερομηνία γέννησης

Ο τόπος γέννησης

Η ημερομηνία και αρχή έκδοσης άδειας οδήγησης

Η ημερομηνία λήξης ισχύος άδειας οδήγησης

Ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)

Ο κωδικός κατηγορίας οχήματος

Η ημερομηνία έκδοσης κατηγορίας οχήματος

Η ημερομηνία λήξης ισχύος κατηγορίας οχήματος

Η φωτογραφία του κατόχου

Σήμερα η παρουσίαση του app

Η παρουσίαση της εφαρμογής (Google Play και Apple Store) αναμένεται σήμερα από τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη μαζί με τους συναρμόδιους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη,  και Υποδομών & Μεταφορών.

Στην εκδήλωση το παρών αναμένεται να δώσει και ο πρωθυπουργός.

