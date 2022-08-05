search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.12.2025 12:38
05.08.2022 10:48

Απίστευτο περιστατικό στη Βρετανία: Γονείς δίνουν σφηνάκια βότκα σε μωρό! (Video)

05.08.2022 10:48
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στη Βρετανία, καθώς ένα ζευγάρι φαίνεται σε βίντεο να δίνει βότκα σε ένα μωρό.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αστυνομία του Κεντ ξεκίνησε έρευνα μετά την ανάρτηση του υλικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ζευγάρι συνελήφθη ως ύποπτο για κακοποίηση παιδιού, αλλά αφέθηκε ελεύθερο με εγγύηση αργότερα, με την έρευνα, ωστόσο, να συνεχίζεται.

«Λήφθηκαν μέτρα για την προστασία των εμπλεκομένων και ένας άνδρας και μια γυναίκα συνελήφθησαν ως ύποπτοι για κακοποίηση παιδιού αργότερα την ίδια μέρα» δήλωσαν αστυνομικοί στο SWNS για το περιστατικό, το οποίο συνέβη τον Ιούνιο στο Ντόβερ, στην κομητεία του Κεντ.

Σε ένα βίντεο περίπου 14 δευτερολέπτων που έγινε viral στο Facebook, μια γυναίκα που πιστεύεται ότι είναι η μητέρα του παιδιού φαίνεται να ρίχνει κάτι που μοιάζει με μπουκάλι βότκα σε ένα καπάκι, ενώ ένα καθιστό βρέφος παρακολουθεί.

Στη συνέχεια, με σοκαριστικό τρόπο το δίνει στο μωρό και γέρνει το κεφάλι του μικρού προς τα πίσω ώστε να κατέβει -όπως κάνουν οι περισσότερες μαμάδες με το σιρόπι.

Όλο αυτό το διάστημα, ένας άντρας χωρίς μπλούζα, με σορτσάκι και αθλητικά παπούτσια, που πιστεύεται ότι είναι ο πατέρας του αγοριού, φαίνεται να στέκεται κοντά, προφανώς χωρίς να καταλαβαίνει ή να έχει συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει.

Κατά τη διάρκεια του σύντομου αποσπάσματος ακούγεται δυνατή μουσική καθώς το μωρό κάθεται στο πάτωμα μαζί με τη γυναίκα.

