ΣΥΡΙΖΑ: Στο μικροσκόπιο της Πολιτικής Γραμματείας τα επόμενα βήματα απέναντι στο Watergate Μητσοτάκη – Στο τραπέζι και η Εξεταστική

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Μετά τη χθεσινή χιονοστιβάδα εξελίξεων στην υπόθεση των παρακολουθήσεων συνεδριάζει το πρωί του Σαββάτου η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία προκειμένου να καθορίσει τη στάση του κόμματος απέναντι σε αυτό που επισήμως η Κουμουνδούρου χαρακτήρισε «watergate» του Μητσοτάκη, και να αποφασίσει τα επόμενα βήματα.

Από χθες άλλωστε τονίζουν ότι η κυβέρνηση καταρρέει υπό το βάρος του δικού της Watergate, που αφορά την παρακολούθηση ενός δημοσιογράφου που διερευνούσε υποθέσεις διαφθοράς κι ενός πολιτικού αρχηγού.

Η επιλογή του αιτήματος για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής που θα διερευνήσει το σκάνδαλο είναι πλέον στο τραπέζι και ο ΣΥΡΙΖΑ τη βλέπει πολύ θετικά. Εξάλλου μετά τη χθεσινή δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη «πως η Βουλή των Ελλήνων πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση πολιτικών ευθυνών» είναι δύσκολο να μην ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Είναι δε με ερωτηματικό αν σε αυτή τη φάση η αξιωματική αντιπολίτευση θα κλιμακώσει ζητώντας εκλογές ή θα προκριθεί η διερεύνηση της υπόθεσης εδώ και τώρα. Χθες πάντως, σε μια πρώτη αντίδραση ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Νάσος Ηλιόπουλος όπως και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Γιάννης Ραγκούσης σημείωσαν ότι οι παραιτήσεις των δύο δεν είναι αρκετές και πρέπει να παραιτηθεί η κυβέρνηση και να γίνουν εκλογές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις προηγούμενες μέρες ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας κατά τις εισηγήσεις συνεργατών του για Εξεταστική εξέφραζε τον προβληματισμό ότι μπορεί να εκφυλιστεί η διαδικασία όπως συνέβη με τη λίστα Πέτσα στην οποία δεν εξετάστηκε καν ο ίδιος ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος γιατί το μπλόκαρε η κυβερνητική πλειοψηφία της ΝΔ. Αυτός φέρεται να είναι ο λόγος για τον οποίο, χωρίς να αποκλείει αίτημα Εξεταστικής, έτεινε περισσότερο προς τη σύσταση Προανακριτικής μετά της εκλογές και υπό την εκτίμηση ότι την πλειοψηφία θα την έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πλέον η πλάστιγγα φαίνεται να γέρνει προς την Εξεταστική, καθώς από χθες και μετά τα γεγονότα δείχνουν να πιέζουν για άμεσες κινήσεις.

«Όλα στο φως»

Σε κάθε περίπτωση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει διαμηνύσει σε συνομιλητές του ότι θα πρέπει να έρθουν όλα στο φως και κυρίως πως σε μια στιγμή που τα προοδευτικά και δημοκρατικά κόμματα αλλά και οι ψηφοφόροι τους βγάζουν τα συμπεράσματά τους, ακόμη και οι δημοκρατικοί ψηφοφόροι της ΝΔ, θα είναι αδιανόητο για οποιαδήποτε πολιτική δύναμη «να σταθεί εμπόδιο στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και άρα να λειτουργήσει ως δεκανίκι του κ. Μητσοτάκη την ώρα που βουλιάζει στα σκάνδαλά του».

Ως προς την πολιτική ουσία της υπόθεσης, τα βασικά σημεία που σηκώνει από χθες ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τα εξής:

-Καταρχάς, στην παραίτηση του Γρ. Δημητριάδη, του πιο στενού συνεργάτη και ανηψιού του πρωθυπουργού, καθώς και στην παραίτηση Π. Κοντολέοντος, Διοικητή της ΕΥΠ, η Κουμουνδούρου είδε μια «ομολογία ενοχής» και μια προσπάθεια να διασωθεί ο ίδιος ο Μητσοτάκης από τις δικές του ευθύνες, θυσιάζοντας δύο από τους πιο έμπιστους συνεργάτες του. Τα περί «τοξικότητας» που διέρρευσε η κυβέρνηση θεωρούν ότι δε μπορούν να σταθούν με τίποτα.

-Θυμίζουν ότι ο μεν Κοντολέων διορίστηκε Διοικητής της ΕΥΠ αφού ο πρωθυπουργός άλλαξε το νόμο καθώς δεν πληρούνταν τα κριτήρια για το πρόσωπο αυτό. Όσον αφορά τον Δημητριάδη τονίζουν τα ευρήματα της δημοσιογραφικής έρευνας ότι δηλαδή παραβιάζοντας το ασυμβίβαστο του νόμου Μητσοτάκη για το επιτελικό κράτος διατηρούσε επιχειρηματική δραστηριότητα παράλληλα με τα καθήκοντά του στο Μαξίμου, ενώ όλες οι επιχειρηματικές συναλλαγές του συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με πρόσωπα της εταιρίας Intellexa, της εταιρίας δηλαδή που εμπορεύεται το λογισμικό παράνομων παρακολούθησης Predator.

-Οι επιτελείς της Κουμουνδούρου υπογραμμίζουν ότι ο Γρηγόρης Δημητριάδης οδηγήθηκε στην παραίτηση υπό το βάρος των αποκαλύψεων που μπορεί εν πολλοίς να αποσιωπήθηκαν σε μεγάλη μερίδα των εγχώριων συστημικών ΜΜΕ ωστόσο πήραν έκταση σε διεθνή ΜΜΕ, όπως το Reuters. Περαιτέρω, εκτιμούν ότι η παραίτηση ήρθε και από φόβο για νέες αποκαλύψεις.

-Θεωρούν ότι οι διάφορες διαρροές στις οποίες προέβη χθες το Μαξίμου αποκαλύπτουν πανικό καθώς είναι αντιφατικές και μη πειστικές και αποτελούν σαθρές δικαιολογίες. Χαρακτηρίζουν «γελοία γραμμή άμυνας» τα περί «νόμιμων επισυνδέσεων» της ΕΥΠ για τις οποίες, κατά τις διαρροές πάντα, δεν είχε ενημερωθεί ο πρωθυπουργός και πιστεύουν ότι αποτελούν μια απόπειρα να οικοδομηθεί το επιχείρημα της νομιμότητας υπό τον φόβο ποινικών ευθυνών που τυχόν θα ανακύψουν από τη διερεύνηση της υπόθεσης. Θέτουν επιπλέον το ερώτημα γιατί ο διοικητής της ΕΥΠ δεν είπε στην Επιτροπή Θεσμών την περασμένη εβδομάδα ότι υπήρχε νόμιμη παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη και το θυμήθηκαν τώρα, μετά τις αποκαλύψεις; Ένα ακόμη ερώτημα που έχει θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ και με την επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό είναι τος εξής: ποιες είναι οι «ξένες υπηρεσίες» που ζήτησαν την παρακολούθηση ενός δημοσιογράφου που ερευνούσε υπόθεση διαφθοράς και ενός ευρωβουλευτή και εν συνεχεία πολιτικού αρχηγού, ενώ γεννάται ζήτημα αν η ΕΥΠ υιοθετεί άκριτα κάθε αίτημα ξένης υπηρεσίας για να παρακολουθεί Έλληνες πολίτες.

Κατάρρευση του επιτελικού κράτους – Στο κάδρο και οι Πιερρακάκης, Γεραπετρίτης

Σε κάθε περίπτωση η Κουμουνδούρου θεωρεί ότι όλη η «υπερσυγκεντρωτική» λογική του «επιτελικού κράτους» λειτουργεί ως μπούμερανγκ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τώρα τον οδηγεί στην κατάρρευση.

Πηγές της Κουμουνδούρου αναφέρουν χαρακτηριστικά πως «η παραίτηση Δημητριάδη δεν αναιρεί, αντίθετα επιβεβαιώνει στο ακέραιο τις ευθύνες Μητσοτάκη» και πως δεν πρόκειται για σκάδναολο Δημητριάδη αλλά για σκάνδαλο Μητσοτάκη. Εκτιμούν πως η υπόθεση αυτή επιβεβαιώνει πως ο νόμος για το επιτελικό κράτος και η υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο Πρωθυπουργικό γραφείο «δεν ήταν κάτι άλλο από το νομικό πλαίσιο οργάνωσης μίας ομάδας ανθρώπων στη ‘’Μαξίμου ΑΕ’’ που έφτασαν να λειτουργούν με παρακρατικές μεθόδους ενάντια στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και εν τέλει τη δημοκρατία». Ως εκ τούτου η Κουμουνδούρου νιώθει δικαίωση για τον χαρακτηρισμό «καθεστώς» που έχει υιοθετήσει ο Αλέξης Τσίπρας για την κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Στο κάδρο των ευθυνών, τέλος, θεωρούν ότι βρίσκεται και ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Πιερρακάκης αλλά και ο κ. Γεραπετρίτης, για τους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει ζήτημα παραίτησης, καθώς όπως λένε αρμοδίως «αποδεικνύεται από τις εξελίξεις ψεύδονταν – μαζί με τον παραιτηθέντα κ. Κοντολέων».

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