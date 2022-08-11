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11.08.2022 21:43

Ρέθυμνο: Νεκρή ανασύρθηκε Γαλλίδα τουρίστρια στο Μπαλί

11.08.2022 21:43
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Τραγωδία στο Ρέθυμνο, καθώς μια 34χρονη Γαλλίδα τουρίστρια έχασε τη ζωή της το απόγευμα της Πέμπτης (11/8) στη θαλάσσια περιοχή στο Μπαλί.

Παρά το ότι ο ναυαγοσώστης εντόπισε τη γυναίκα να χρειάζεται βοήθεια, επενέβη και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ το οποίο έφτασε άμεσα, η γυναίκα κατέληξε και στο νοσοκομείο Ρεθύμνου όπου μεταφέρθηκε, διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Τα αίτια του θανάτου θα ανακοινωθούν μετά την ιατροδικαστική εξέταση η οποία θα διενεργηθεί.

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