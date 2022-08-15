Τομ Χόλαντ: Κάνει «διάλειμμα» από τα social media – «Επιβαρύνουν πολύ την ψυχική μου υγεία»

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Ο Τομ Χόλαντ μίλησε για την απόφασή του να πάρει μεγάλες αποστάσεις από τα social media.
Το Σάββατο, ο 26χρονος σταρ του Spider-Man: No Way Home, ανακοίνωσε σε ένα βίντεο στο Instagram ότι θα κάνει διάλειμμα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να επικεντρωθεί στην ψυχική του υγεία.
«Κάνω ένα διάλειμμα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ψυχική μου υγεία γιατί θεωρώ ότι το Instagram και το Twitter είναι υπερδιεγερτικά, συντριπτικά», εξήγησε. «Πιάνω τον εαυτό μου να έχει παγιδευτεί σε ένα σπιράλ όταν διαβάζω πράγματα για μένα στο διαδίκτυο. Και τελικά, είναι πολύ επιζήμιο για την ψυχική μου κατάσταση, γι’ αυτό αποφάσισα να κάνω ένα βήμα πίσω και να διαγράψω την εφαρμογή».
Ο Χόλαντ πρόσθεσε ότι με την ανακοίνωσή του, ήθελε να ρίξει φως στο Stem4, ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα ψυχικής υγείας εφήβων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο το οποίο χορηγεί. Η φιλανθρωπική οργάνωση παρέχει εκπαιδευτικά εργαλεία ψυχικής υγείας, όπως εφαρμογές, συνέδρια και άλλους πόρους.
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