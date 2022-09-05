Γιάννης Τσιμιτσέλης: Στο Μπαλί χάσαμε τις βαλίτσες μας, ήμασταν δύο μέρες με τη ρόμπα (Video)

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Πρώτος καλεσμένος στην πρεμιέρα της Ελένης Μενεγάκη βρέθηκε ο ηθοποιός και παρουσιαστής πλέον Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο διάσημος ηθοποιός μίλησε για την αγάπη του για τα ταξίδια, αλλά και το «Fishy», την ταξιδιωτική εκπομπή που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στον αέρα του MEGA .Μάλιστα, αναφέρθηκε και στα γυρίσματα που έκαναν από κοινού με την Ελένη Μενεγάκη, αφού οι δυο τους συναντήθηκαν στην Άνδρο.

«Πεθαίνω για το ψάρεμα, μπορώ να κάθομαι μέρες. Φοβήθηκα για το γύρισμα, έλεγα ‘θα τα πάρει στο κρανίο η Ελένη’», με την παρουσιάστρια να λέει από την πλευρά της: «εγώ ανησυχούσα για τον καιρό αλλά το απόλαυσα, αφού δεν ήθελα να φύγεις».

Όπως ανέφερε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, το καλοκαίρι, μαζί με τη σύντροφό του, Κατερίνα Γερονικολού, έκαναν ένα μεγάλο ταξίδι στο Μπαλί, το οποίο όμως τους επιφύλασσε μια δυσάρεστη έκπληξη.

«Χάσαμε τις βαλίτσες μας, δεν είχα βρακί να βάλω 5 μέρες, ήμασταν δύο μέρες με τη ρόμπα». Κατά τα άλλα: «πολύ ωραίο το Μπαλί αλλά πολύ ρύζι», είπε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Εκτός από το «Fishy», ο ηθοποιός φέτος θα είναι και στη νέα σειρά του MEGA «Μαίρη, Μαίρη, Μαίρη», όπου θα πρωταγωνιστεί μαζί με την πρώην σύζυγό του και μητέρα της κόρης του Βάσω Λασκαράκη.

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