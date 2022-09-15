ΠΕΜΠΤΗ 07.05.2026 13:47
15.09.2022 22:30

Η Μπέττι Μίντλερ στο Ηράκλειο – Επισκέφθηκε αρχαιότητες και απόλαυσε κρητική κουζίνα και κρασί (photos)

Διατηρώντας πολύ χαμηλό προφίλ βρέθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και εν συνεχεία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Στο Ηράκλειο βρέθηκε η κορυφαία Αμερικανίδα κωμικός και τραγουδίστρια Μπέττι Μίντλερ απολαμβάνοντας λίγες στιγμές χαλάρωσης την περασμένη Τετάρτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti η 76χρονη χολυγουντιανή σταρ που είχε αποστομώσει τον πλανήτη με το Τweet ας απαγορεύσουν το Viagra μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να απαγορεύσει τις αμβλώσεις βρέθηκε στο Ηράκλειο και απόλαυσε φαγητό σε εστιατόριο στο κέντρο της πόλης.

Διατηρώντας πολύ χαμηλό προφίλ βρέθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού και εν συνεχεία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και αμέσως μετά απόλαυσε το μεσημεριανό γεύμα με τον σύζυγό της και δύο συνεργάτιδές του σε γνωστό εστιατόριο της πόλης προκαλώντας παροξυσμό στους διερχόμενους τουρίστες που την αναγνώριζαν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την επίσκεψή της στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου περίπου στις 2:30 το μεσημέρι μετέβη στο εστιατόριο όπου είχε κλείσει τραπέζι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η χολυγουντιανή σταρ, ζήτησε να έχει ένα πλούσιο γεύμα με φρέσκα ψάρια και θαλασσινά ενώ για το κρασί προτίμησε μοσχάτο σπίνας από κρητικό αμπελώνα.

Τα φρέσκα ψάρια από τις θάλασσες της Κρήτης, το ριζότο σουπιάς, το καλαμάρι σχάρας και το φρικασέ με ψάρι ανοιχτής θάλασσας ξετρέλαναν την Μπέττι Μίντλερ η οποία ολοκλήρωσε το γεύμα της απολαμβάνοντας ως επιδόρπιο πολίτικο χαλβά (σιμιγδαλένιο) με παγωτό ενώ το λικέρ με μαστίχα Χίου της προκάλεσε κορυφαίες εκφράσεις απόλαυσης και θαυμασμού για το μοναδικό ελληνικό προϊόν τη μαστίχα που φύεται μόνο στη Χίο.

Αν κρίνει τώρα κάποιος από το φιλοδώρημα που φημολογείται ότι άφησε για τα γκαρσόνια, 30 ευρώ, μάλλον ήταν πολύ ευχαριστημένη με το γεύμα που στο σύνολό του ο λογαριασμός κυμάνθηκε περίπου στα 200 ευρώ.

Πάντως η Μπέττι Μίντλερ αρνήθηκε να βγάλει φωτογραφίες με τους τουρίστες που την αναγνώριζαν και εξέφραζαν δυνατά συναισθήματα θαυμασμού θέλοντας να διατηρήσει όσο το δυνατόν πιο αθόρυβη την παρουσία της στο Ηράκλειο.

