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13.10.2022 12:06

Υποκλοπές – Γερμανική τηλεόραση: «Το σκάνδαλο “Watergate” της Ελλάδας»

13.10.2022 12:06
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Η γερμανική δημόσια τηλεόραση ARD κάνει στην ιστοσελίδα της ειδική αναφορά στο θέμα των παρακολουθήσεων στην Ελλάδα.

«Το σκάνδαλο “Watergate” της Ελλάδας», επιγράφει το άρθρο της, η ιστοσελίδα του πρώτου δημόσιου γερμανικού καναλιού ARD. Στην εισαγωγή του δημοσιεύματος της ανταποκρίτριας στην Αθήνα σημειώνεται: «Ένας Έλληνας πολιτικός της αντιπολίτευσης και ένας δημοσιογράφος φέρεται να παρακολουθούνταν μέσω ενός λογισμικού κατασκοπείας. Η κυβέρνηση αρνείται οποιαδήποτε ανάμειξη ωστόσο υπάρχουν διασυνδέσεις μεταξύ της κυβέρνησης και της εταιρείας που πουλάει το λογισμικό».

Όπως σημειώνει η Deutsche Welle, στο άρθρο αναφέρεται ότι οι διασυνδέσεις έφθαναν μέχρι το περιβάλλον του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και στην παραίτηση του Γρηγόρη Δημητριάδη: «Ο Δημητριάδης δεν ήταν μόνο υπεύθυνος του πολιτικού γραφείου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά είναι και ανιψιός του. Έρευνα Ελλήνων ερευνητών-δημοσιογράφων δείχνει ότι υπάρχουν διασυνδέσεις μεταξύ του ίδιου και της εταιρείας πίσω από το λογισμικό κατασκοπείας Predator. Ο Θοδωρής Χονδρογιάννος είναι ένας από τους δημοσιογράφους που αποκάλυψαν αυτές τις διασυνδέσεις. Είναι μέλος της ερευνητικής δημοσιογραφικής ομάδας Reporters United».

Η επιτροπή PEGA στην Ελλάδα

Εν τω μεταξύ στο συγκεγκριμένο απόσπασμα που τίθεται το ερώτημα, τι γνώριζε η ελληνική κυβέρνηση, σημειώνεται: «Το λογισμικό κατασκοπείας Predator αναπτύχθηκε από τη Cytrox, μια νεοφυή εταιρεία από τη Βόρεια Μακεδονία. Η Cytrox, με τη σειρά της, ανήκει πλέον στην Intellexa, μια κοινοπραξία εταιρειών που ιδρύθηκε από ένα πρώην υψηλόβαθμο μέλος των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών. Στην ιστοσελίδα της Intellexa αναφέρεται: “Είμαστε μια εταιρεία με έδρα την ΕΕ όπου και ελέγχεται και με έξι γραφεία σε όλη την Ευρώπη”. Ανάμεσα σε άλλα, υπάρχουν διασυνδέσεις με την Ιρλανδία, τη Μάλτα, την Κύπρο και την Αθήνα. Υπάρχουν όντως διασυνδέσεις μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Intellexa; Και αν το Predator δεν χρησιμοποιήθηκε από τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, τότε από ποιον;».

Και το δημοσίευμα καταλήγει: «Ένα ερώτημα που θέτει και η Σόφι ιντ Φελντ. Η Ολλανδή είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγήτρια της επιτροπής PEGA. Η επιτροπή θα διερευνήσει τη χρήση του λογισμικού κατασκοπείας μέσα στην ΕΕ. “Είμαι πολύ έκπληκτη που δεν έγινε έρευνα στα γραφεία της Intellexa. Θα περίμενα από τις αρχές να κατάσχουν τους σέρβερ, τους υπολογιστές, όλο το διοικητικό υλικό και οτιδήποτε άλλο και να ανακρίνουν τους υπαλλήλους. Όμως τίποτα από αυτά δεν έγινε. Φοβάμαι λοιπόν ότι πολλά στοιχεία έχουν ήδη καταστραφεί”, δηλώνει η πολιτικός. Στις αρχές Νοεμβρίου, μέλη της επιτροπής PEGA θα ταξιδέψουν σε Ελλάδα και Κύπρο με την ελπίδα ότι τουλάχιστον οι Ευρωβουλευτές θα πάρουν κάποιες απαντήσεις από την ελληνική κυβέρνηση».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.10.2026 13:21
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