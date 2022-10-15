Έλον Μασκ: Συνεχίζει την υποστήριξη του Starlink στην Ουκρανία, παρόλη την οικονομική «ζημιά»

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O πρόεδρος της SpaceX, Έλον Μασκ, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί την διαδικτυακή υπηρεσία Starlink στην Ουκρανία, υπαναχωρώντας από τις εκκλήσεις του, χθες, προς την αμερικανική κυβέρνηση να αναλάβει τα έξοδα αυτά.

“Δεν πειράζει… ακόμα κι αν το Starlink εξακολουθεί να χάνει χρήματα και άλλες εταιρίες να λαμβάνουν δισεκατομμύρια δολάρια φορολογουμένων, θα συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε την ουκρανική κυβέρνηση“, έγραψε στο Twitter ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Την Παρασκευή, ο Έλον Μασκ είχε προειδοποιήσει ότι η SpaceX “δεν μπορούσε να συνεχίσει να χρηματοδοτεί το υπάρχον σύστημα επ’ αόριστον και να στέλνει χιλιάδες επιπλέον τερματικά. Αυτό δεν είναι λογικό“.

Η SpaceX έστειλε επιστολή στο Πεντάγωνο τον περασμένο μήνα για να του αναφέρει ότι δεν μπορούσε πλέον να αναλαμβάνει τα έξοδα της υπηρεσίας στην Ουκρανία, μετέδωσε το CNN.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο, η εταιρία ζητούσε από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας να αναλάβει τη χρηματοδότηση για τη χρήση του Starlink από την ουκρανική κυβέρνηση και τον στρατό της, το κόστος της οποίας εκτιμάται σε 400 εκατομμύρια δολάρια για τους επόμενους 12 μήνες.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η SpaceX έχει παραδώσει εκεί χιλιάδες τερματικά που παρέχουν σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω ενός αστερισμού δορυφόρων που σχηματίζουν το δίκτυο Starlink.

Έτσι, σχεδόν 25.000 τερματικά έχουν εγκατασταθεί στη χώρα έως σήμερα. Ο ‘Ιλον Μασκ διαβεβαιώνει ότι με εξαίρεση ένα “μικρό ποσοστό”, όλα τα έξοδα της εγκατάστασης και της συντήρησης των τερματικών Starlink στην Ουκρανία επιβάρυναν τη SpaceX.

Το δίκτυο Starlink συνέβαλε στο να διατηρηθεί το ίντερνετ σε περιοχές της Ουκρανίας που επλήγησαν από τον ρωσικό στρατό.

Τον Ιούνιο, περίπου το 15% της υπάρχουσας υποδομής διαδικτύου της Ουκρανίας είχε καταστραφεί ή υποστεί ζημιές, σύμφωνα με τις αρχές.

Το Starlink χρησιμοποιείται επίσης ευρέως από τις ουκρανικές δυνάμεις για να υπολογίζουν την τροχιά των πυραύλων τους και για τον γεωεντοπισμό των στόχων τους.

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