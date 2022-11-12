Τετ α τετ Μπάιντεν και Τζινπίνγκ στο Μπαλί: Οι «κόκκινες» γραμμές, η Ταϊβάν και τα μηνύματα στον Πούτιν (Videos)

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Οι δυο πιο ισχυροί ηγέτες στον κόσμο έχουν ραντεβού. Ο Τζο Μπάιντεν και ο Σι Τζινπίνγκ θα έχουν τη ευκαιρία να τα πουν από κοντά στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του G20 ΣΤΟ Μπαλί, για πρώτη φορά αφότου ο Μπάιντεν ανέλαβε την αμερικανική προεδρία.

Οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας έχουν πολλά να πουν και η συγκυρία καθιστά επιτακτικό ένα τετ-α-τετ. Οι σινο-αμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο χειρότερο σημείο από την εποχή που ο Ρίτσαρντ Νίξον επισκέφθηκε το Πεκίνο, στη δεκαετία του 1970.

Η ένταση που επικρατεί με αφορμή το θέμα της Ταϊβάν κλιμακώνεται τους τελευταίους μήνες και έχει φτάσει στα όρια της κρίσης μετά την επίσκεψη της προέδρου της αμερικανικής βουλής των αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, στην Ταϊπέι και την οξεία κινεζική απάντηση – μία τεράστιας κλίμακας στρατιωτική άσκηση που ήταν επίδειξη δύναμης από την πλευρά του Πεκίνου και σαφέστατη προειδοποίηση ότι η Κίνα έχει τη δυνατότητα να αποκόψει το νησί από τον υπόλοιπο κόσμο.

Επί δεκαετίες οι αναλυτές προέβλεπαν ότι οι δύο πλευρές θα έλθουν σε σημείο αντιπαράθεσης, με δεδομένη την διαρκώς αυξανόμενη ισχύ της Κίνας και την σχεδόν προδιαγεγραμμένη αμφισβήτηση της αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας.

Το θέμα έπαψε πλέον να είναι μία άσκηση επί χάρτου και θεωρία, καθώς η εθνικιστική και μιλιταριστική προσέγγιση του Σι Τζινπίνγκ και η αποφασιστικότητα της Ουάσινγκτον να παραμείνει ισχυρός παράγοντας στην ανατολική Ασία δημιουργούν τις συνθήκες για ευθεία αντιπαράθεση. Τα δόγματα ασφαλείας που υιοθετούν οι δύο υπερδυνάμεις προσφέρουν το πολιτικό πλαίσιο στις ηγεσίες για την σινο-αμερικανική αντιπαράθεση.

Το θέμα είναι μέχρι που μπορεί να φτάσει η κάθε πλευρά, δηλαδή τα όρια.

Αναζητώντας τα όρια

«Αυτό που θέλω να κάνω όταν μιλήσουμε είναι να του παρουσιάσω τις κόκκινες γραμμές μας», είπε ο Τζο Μπάιντεν στους δημοσιογράφους, στον Λευκό Οίκο, στον απόηχο των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, που πήγαν καλύτερα του αναμενομένου για τους Δημοκρατικούς. Ο Μπάιντεν πρόσθεσε ότι η συνάντηση θα επικεντρωθεί «στο τι πιστεύει ο Σι ότι συνιστά ζήτημα εθνικού συμφέροντος για την Κίνα και αυτό που εγώ γνωρίζω ότι είναι κρίσιμο συμφέρον για τις ΗΠΑ και να καθορίσουμε κατά πόσο αυτά συγκρούονται – και αν συμβαίνει αυτό, πώς θα λύσουμε το θέμα και πώς θα το επεξεργαστούμε».

Ο Σι Τζινπινγκ, που εξασφάλισε με άνεση την τρίτη προεδρική θητεία τον περασμένο μήνα, πιθανώς θα επιδιώξει να ακούσει με απόλυτη σαφήνεια την πολιτική Μπάιντεν στο θέμα της Ταϊβάν. Ο αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι θα υπερασπιστεί το νησί αν επιτεθεί η Κίνα, αλλά οι σύμβουλοί του έσπευσαν να διευκρινίσουν ότι δεν εγκαταλείπεται η αμερικανική πολιτική της στρατηγικής ασάφειας στο θέμα της Ταϊβάν.

Και ρωσικό ενδιαφέρον

Στη συνάντηση Μπάιντεν-Σι θα είναι στραμμένο παράλληλα το ενδιαφέρον του Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο αμερικανός πρόεδρος θα προσπαθήσει να προσδιορίσει τα όρια των σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στους ηγέτες της Κίνας και της Ρωσίας πριν ακόμα από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Μπάιντεν θα ήθελε να χρησιμοποιήσει τον Σι για να στείλει μηνύματα στη Μόσχα, ακολουθώντας μία τακτική ψυχολογικού πολέμου κατά του Πούτιν, ο οποίος δεν θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής του G20.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός σεβασμού από την πλευρά της Κίνας για την Ρωσία ή τον Πούτιν. Δεν νομίζω ότι βλέπουν την σχέση τους ως κάποια συγκεκριμένη συμμαχία. Για την ακρίβεια τηρούν μεταξύ τους κάποιες αποστάσεις», εκτίμησε ο Μπάιντεν. Και η αλήθεια είναι ότι το Πεκίνο έχει ήδη στείλει μηνύματα στο Κρεμλίνο για την ανάγκη να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση στην Ουκρανία. Σε αυτό τουλάχιστον υπάρχει ένας ελάχιστος κοινός παρονομαστής μεταξύ Πεκίνου και Ουάσινγκτον.

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