search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 13:29
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.12.2022 13:19

Αχαΐα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 59χρονος που είχε πάει να μαζέψει μανιτάρια (Photos)

19.12.2022 13:19
emak_new

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας (19/12) ένας 59χρονος άνδρας ο οποίος αγνοείτο από μεσημέρι του Σαββάτου (17/12) στις Βελιτσές Δυτικής Αχαΐας.

Σύμφωνα με το pelop.gr, η σορός του βρέθηκε σε ποτάμι στη θέση του «Καπετάνιου τη Βρύση», από τον «Δούκα» τον σκύλο της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας.

Υπενθυμίζεται οτι ο άνδρας, πατέρας τριών παιδιών και κάτοικος Βελιτσών, το Σάββατο μαζί με συγχωριανό του είχε στην περιοχή για τη συγκομιδή ελαιοκάρπου και στη συνέχει έφυγε για να μαζέψει μανιτάρια και εκτοτε αγνοείτο η τύχη του.

Ο αδελφός του το μεσημέρι της ίδιας ημέρας δήλωσε την εξαφάνιση του Τμήμα Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας και αμέσως στήθηκε η επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Στις έρευνες εκτός από την αστυνομία, την πυροσβεστική και την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας, συμμετείχαν και συγχωριανοί του αγνοούμενου.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο αστυνομικός που πυροβόλησε και σκότωσε τον 16χρονο

Κρήτη: Στη ΜΕΘ 33χρονη που έπεσε από μπαλκόνι στη Σητεία

OΑΣΑ: Στάση εργασίας αύριο στα λεωφορεία – Ποια δρομολόγια θα γίνουν κανονικά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vorizia
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ελεύθερος ο 23χρονος που κατηγορήθηκε για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

VROXI1425
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Χωρισμένη στα δύο η Ελλάδα το Σαββατοκύριακο – Αλλού θα έχει βαρύ χειμώνα και αλλού… Άνοιξη

drosakiopap
ADVERTORIAL

Η Λένα Δροσάκη στο ΟΠΑΠ Game Time κάνει challenge στην Αθηνά Οικονομάκου

cosmos_ekdilosi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόκκαλης, Φάμελλος, Χαρίτσης και Δούκας σε εκδήλωση του ΚΟΣΜΟΣ για την κλιματική αλλαγή

Bangladesh_seismos
ΚΟΣΜΟΣ

Μπανγκλαντές: Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό – Συγκλονιστικά βίντεο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

gap andreas mineiko
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τον γιο του, Ανδρέα, στη γιορτή της Πολωνικής Ομογένειας ο Γιώργος Παπανδρέου

spyros-martikas
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι σε απόγνωση» - Οι εκκλήσεις του Μαρτίκα στον αρχηγό του κυκλώματος να του επιστρέψουν τα χρήματά του

thanos-plevris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποια Μελόνι; Ο Πλεύρης θέλει να ανοίξει κέντρα επιστροφής μεταναστών στην Αφρική και συγκεκριμένα στη ... Λιβύη

merz-lula
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μερτς προσέβαλε τη Βραζιλία και ο Λούλα του «τα έχωσε»: Το Βερολίνο δεν προσφέρει ούτε το 10% αυτής της ποιότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21.11.2025 13:28
vorizia
ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ελεύθερος ο 23χρονος που κατηγορήθηκε για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων

VROXI1425
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Χωρισμένη στα δύο η Ελλάδα το Σαββατοκύριακο – Αλλού θα έχει βαρύ χειμώνα και αλλού… Άνοιξη

drosakiopap
ADVERTORIAL

Η Λένα Δροσάκη στο ΟΠΑΠ Game Time κάνει challenge στην Αθηνά Οικονομάκου

1 / 3