Αχαΐα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 59χρονος που είχε πάει να μαζέψει μανιτάρια (Photos)

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας (19/12) ένας 59χρονος άνδρας ο οποίος αγνοείτο από μεσημέρι του Σαββάτου (17/12) στις Βελιτσές Δυτικής Αχαΐας.

Σύμφωνα με το pelop.gr, η σορός του βρέθηκε σε ποτάμι στη θέση του «Καπετάνιου τη Βρύση», από τον «Δούκα» τον σκύλο της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας.

Υπενθυμίζεται οτι ο άνδρας, πατέρας τριών παιδιών και κάτοικος Βελιτσών, το Σάββατο μαζί με συγχωριανό του είχε στην περιοχή για τη συγκομιδή ελαιοκάρπου και στη συνέχει έφυγε για να μαζέψει μανιτάρια και εκτοτε αγνοείτο η τύχη του.

Ο αδελφός του το μεσημέρι της ίδιας ημέρας δήλωσε την εξαφάνιση του Τμήμα Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας και αμέσως στήθηκε η επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Στις έρευνες εκτός από την αστυνομία, την πυροσβεστική και την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας, συμμετείχαν και συγχωριανοί του αγνοούμενου.

