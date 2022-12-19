Αχαΐα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 59χρονος που είχε πάει να μαζέψει μανιτάρια (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας (19/12) ένας 59χρονος άνδρας ο οποίος αγνοείτο από μεσημέρι του Σαββάτου (17/12) στις Βελιτσές Δυτικής Αχαΐας.
Σύμφωνα με το pelop.gr, η σορός του βρέθηκε σε ποτάμι στη θέση του «Καπετάνιου τη Βρύση», από τον «Δούκα» τον σκύλο της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας.
Υπενθυμίζεται οτι ο άνδρας, πατέρας τριών παιδιών και κάτοικος Βελιτσών, το Σάββατο μαζί με συγχωριανό του είχε στην περιοχή για τη συγκομιδή ελαιοκάρπου και στη συνέχει έφυγε για να μαζέψει μανιτάρια και εκτοτε αγνοείτο η τύχη του.
Ο αδελφός του το μεσημέρι της ίδιας ημέρας δήλωσε την εξαφάνιση του Τμήμα Ασφάλειας Δυτικής Αχαΐας και αμέσως στήθηκε η επιχείρηση για τον εντοπισμό του.
Στις έρευνες εκτός από την αστυνομία, την πυροσβεστική και την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας, συμμετείχαν και συγχωριανοί του αγνοούμενου.
