Μισθοί ιδιωτικου τομέα: Στον αφρό βγαίνουν οι τριετίες

Στο προσκήνιο έρχεται το θέμα των τριετιών, το οποίο αφορά περίπου 1,6 εκατ. εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα που δεν αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, με αφορμή τις διαπραγματεύσεις για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα.

Το «ξεπάγωμα» των τριετών συνδέεται με τη μείωση της ανεργίας στη χώρα μας σε επίπεδα κάτω του 10%. Με τον Νόμο 4093 (δεύτερο μνημόνιο) «πάγωσαν» οι προσαυξήσεις στον κατώτατο μισθό λόγω προϋπηρεσίας, οι λεγόμενες δηλαδή «τριετίες», μέχρι η ανεργία να πέσει κάτω από 10%, με αποτέλεσμα να σταματήσει η εξέλιξή τους τον Φεβρουάριο του 2012.

Αυτό σημαίνει ότι, αν ο αμειβόμενος με τον κατώτατο μισθό είχε προλάβει μέχρι τις 14.2.2012 να κατοχυρώσει έστω την πρώτη τριετία, εξακολουθεί να παίρνει την ανάλογη προσαύξηση 10% υπολογιζόμενη επί του εκάστοτε βασικού μισθού.

Ωστόσο δεν μπορεί να διεκδικήσει προσαύξηση για προϋπηρεσία που συμπληρώνεται από τον Φεβρουάριο του 2012 και μετά. Και αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι που προσελήφθησαν μετά τον Φεβρουάριο του 2012 έχασαν το δικαίωμα της προσαύξησης του μισθού τους λόγω προϋπηρεσίας, με αποτέλεσμα μέχρι και σήμερα να αρκούνται στον κατώτατο μισθό, ο οποίος καταβάλλεται ως «μοναδιαία αξία», χωρίς να προσμετρούνται σε αυτόν τα χρόνια προϋπηρεσίας.

Θυμίζουμε δε ότι η Ελλάδα παραμένει χώρα με πολύ χαμηλούς μισθούς, καθώς οι 6 στους 10 εμφανίζουν μικτές αποδοχές κάτω από 1.000 ευρώ και μόλις 72.000 δηλώνουν πάνω από 3.000 ευρώ μεικτά, που γίνονται 2.000 ευρώ καθαρά λόγω του υψηλού μη μισθολογικού κόστους.

Μνημονιακή καταιγίδα

Η αύξηση του κατώτατου μισθού βοηθάει τη βάση της πυραμίδας, όχι όμως και τους υπόλοιπους 1,6 εκατ. εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα ή τους περίπου 800.000 εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα. Μάλιστα, η πλειοψηφία των 1,6 εκατ. εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα έχει υποστεί μειώσεις έως και 40% κατά τη διάρκεια των μνημονίων με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2012 – 2022 σε δεκάδες κλάδους «διαλύθηκαν» τα εργοδοτικά κλαδικά σωματεία, με αποτέλεσμα να μην υπογραφούν νέες κλαδικές συμβάσεις και οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας να αμείβονται είτε με τον κατώτατο μισθό είτε με αποδοχές υψηλότερες μέσω ατομικών ή επιχειρησιακών συμβάσεων, κατώτερες ωστόσο των τελευταίων κλαδικών.

Σύμφωνα με τον πανεπιστημιακό και πρόεδρο της ΕΝΥΠΕΚΚ Αλέξη Μητρόπουλο, οι εργαζόμενοι με τις κατώτατες αμοιβές χάνουν ετησίως από έναν έως 4,5 μισθούς εξαιτίας των «παγωμένων» τριετιών από την επιβολή του μέτρου έως σήμερα, ενώ συνολικά τη δεκαετία 2012 – 2022 οι μισθωτοί τού ιδιωτικού τομέα απώλεσαν περί τα 12 δισ. ευρώ.

Η έρευνα της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ) δείχνει ότι κατά την περίοδο 2012 – 2022:

● 12 δισ. ευρώ έχασαν οι χαμηλόμισθοι του ιδιωτικού τομέα από τη μείωση / «πάγωμα» του κατώτατου μισθού.

● 2 δισ. ευρώ έχασαν οι νέοι εργαζόμενοι κάτω των 25 ετών λόγω του χαμηλού μισθού και ειδικότερα του «υποκατώτατου» μισθού και τη στέρηση επιδομάτων και άλλων παροχών.

● 2 δισ. ευρώ έχασαν οι δικαιούχοι 24 επιδομάτων, το ύψος οποίων εξαρτάται από το ύψος του κατώτατου μισθού.

● 2 δισ. ευρώ και πλέον ήταν οι απώλειες από εισφορές για τα ασφαλιστικά ταμεία.

Πλησιάζει το 10% η ανεργία

Το «ξεπάγωμα» συνδέεται με τη μείωση της ανεργίας στη χώρα μας σε επίπεδα κάτω του 10%. Τους τελευταίους μήνες καταγράφεται σοβαρή αποκλιμάκωση των ποσοστών της ανεργίας, γεγονός που φέρει στο προσκήνιο την επαναφορά των μισθολογικών τριετιών για όλους και όχι μόνο για όσους είχαν την απαραίτητη προϋπηρεσία προ του 2012, κάτι που ισχύει σήμερα.

Στην Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας τον Νοέμβριο του 2022 κατέγραψε μείωση σε 11,4% από 11,5% τον Οκτώβριο και 13,1% τον Νοέμβριο του 2021.

Η τελευταία καταγραφή δείχνει μείωση της ανεργίας κοντά στο 11,4%, γεγονός που αναζωπυρώνει τις ελπίδες για ταχεία πτώση του ποσοστού κάτω του 10%, κάτι που θα σημάνει την επαναφορά των τριετιών για το σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Μάλιστα σε δηλώσεις του την περασμένη άνοιξη ο υπουργός Εργασίας Κ. Χατζηδάκης, εκτιμούσε ότι στις αρχές του επομένου έτους – 2023 – η ανεργία θα «πέσει» κάτω από το 10%. Γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την πλήρη επαναφορά των τριετιών.

Κάτι τέτοιο θα σήμαινε προσαύξηση μισθού κατά 30% για τους εργαζομένους που έχουν την απαραίτητη προϋπηρεσία (τρεις τριετίες). Να σημειωθεί ότι σήμερα τα ποσοστά των τριετιών λαμβάνουν μόνο οι εργαζόμενοι που είχαν συμπληρώσει την απαραίτητη προϋπηρεσία (μία, δύο ή τρεις τριετίες) μέχρι τον Φεβρουάριο του 2012.

Χαμηλά ο πήχης από Μητσοτάκη

Προς ώρας όμως χαμηλός παραμένει ο πήχης των προσδοκιών, καθώς ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέπεμψε το θέμα στη διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου με θέμα «Οικονομία, Ανάπτυξη, Αγορά Εργασίας» ανέφερε ότι θα υπάρξει νέα σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού των 713 ευρώ από την 1η Απριλίου, όμως για τους υπόλοιπους εργαζόμενους, που οι απολαβές τους είναι «παγωμένες» από το 2012, ανέφερε χαρακτηριστικά «πληρώστε περισσότερα και θα βρείτε εργαζόμενους», προτρέποντας τους εργοδότες να προχωρήσουν σε αυξήσεις.

Σύμφωνα με εργατολόγους, η προτροπή αυτή έχει ήδη γίνει και στο παρελθόν χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Όπως αποδεικνύεται από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αύξηση στον μισθό τους έχουν δει περίπου 660.000 εργαζόμενοι.

Εκπρόσωποι των εργαζομένων αναφέρουν ότι, σε μια περίοδο όπου η οικονομική καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων νοικοκυριών είναι εξαιρετικά επιβαρυμένη, η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα περίμενε την ανακοίνωση του ξεπαγώματος των τριετιών προκειμένου να αντεπεξέλθει στις αυξημένες υποχρεώσεις της, όμως αντ’ αυτού έμεινε άλλη μια φορά με την ελπίδα και την αναμονή να πέσει η ανεργία κάτω από 10%. Δηλαδή την τήρηση ενός μνημονιακού νόμου, όταν η χώρα έχει βγει από την αυξημένη εποπτεία και οι συνθήκες λόγω της ενεργειακής κρίσης επιτρέπουν παρεμβάσεις ανακούφισης των πολιτών.

Κι ενώ οι μισθοί για περισσότερους από τους μισούς εργαζόμενους στη χώρα παραμένουν στον «πάγο», η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε τέταρτη αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου, τουλάχιστον στα 751-780 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε στα 713 ευρώ (1.2.2019 αυξήθηκε κατά 11%, 1.1.2022 αυξήθηκε κατά 2% και 1.5.2022 κατά 7,5%).

Το παράδοξο είναι ότι εργαζόμενοι που το 2012 αμείβονταν με αποδοχές υψηλότερες κατά 100 ευρώ από τον κατώτατο μισθό το 2012 αυτή τη στιγμή, με προϋπηρεσία 10 ετών, λαμβάνουν λιγότερα χρήματα από έναν νεοεισερχόμενο στην αγορά εργασίας.

Εξαγορά καταπατημένων με έκπτωση 80%

Αφορά 70.000 κατόχους, που πρέπει να τα έχουν επί τουλάχιστον 30 χρόνια

Ξεκαθαρίζει το τοπίο για περίπου 70.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται σε καταπατημένες εκτάσεις και πλέον θα μπορούν να τα αποκτήσουν με έκπτωση 80% μετά το σχέδιο νόμου που έθεσε το υπουργείο Οικονομικών σε δημόσια διαβούλευση. Προϋπόθεση είναι να τα κατέχουν για τουλάχιστον 30 χρόνια και να μπορούν να το αποδείξουν.

Το τίμημα θα μπορεί να καταβάλλεται είτε εφάπαξ, με πρόσθετη έκπτωση 10%, είτε σε 60 δόσεις των τουλάχιστον 100 ευρώ. Οι αιτήσεις τακτοποίησης αναμένεται ότι θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται μετά τον Οκτώβριο του 2022. Δικαίωμα εξαγοράς παρέχεται:

● Για όσα δημόσια ακίνητα κατέχονται επί μια 30ετία χωρίς διακοπή και αποδεικνύεται η χρησικτησία. Στην περίπτωση που υφίσταται κτίσμα αυτό πρέπει να είναι κατασκευασμένο μέχρι τις 31.12.1991.

● Όσα ακίνητα κατέχονται επί μία 40ετία και ασκούνται επιχειρηματικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό, τη βιοτεχνία και τη βιομηχανία, με τη χρήση κτηριακών εγκαταστάσεων και άλλων συνοδών έργων που συνδέονται λειτουργικά με αυτές. Ωστόσο, τα κτίσματα θα πρέπει να έχουν κατασκευαστεί μέχρι τις 31.12.1981.

Ως τίμημα εξαγοράς ορίζεται η αντικειμενική αξία του ακινήτου, με προσαύξηση 25% εάν υπάρχει κτίσμα, ενώ σε περιοχές εκτός αντικειμενικού συστήματος ο υπολογισμός γίνεται βάσει συγκριτικών στοιχείων. Αν το κτίσμα έχει ανεγερθεί από το Δημόσιο καταβάλλεται το διπλάσιο ποσό του τιμήματος.

Στην περίπτωση που ο αιτών προβαίνει στην εξόφληση του τιμήματος εξαγοράς, εντός ενός μήνα από την κοινοποίηση σε αυτόν του πιστοποιητικού αποδοχής υποβάλλει αποδεικτικό εξόφλησης στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία. Σε 15 μέρες το πολύ εκδίδεται η απόφαση εξαγοράς και μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο.

Αν ο αιτών ζητήσει εξόφληση με δόσεις, εντός ενός μήνα από την εξόφληση της τελευταίας δόσης υποβάλλει το αποδεικτικό εξόφλησης στην οικεία Κτηματική Υπηρεσία, για να λάβει σε 15 μέρες την απόφαση εξαγοράς προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου προβλέπονται οι εξής εκπτώσεις:

● 1% ανά έτος κατοχής μετά την πάροδο 30 και 40 ετών, με ανώτατο όριο 50% στο ποσό του τιμήματος εξαγοράς.

● 30% εάν ο αιτών είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό πάνω από 80% ή φιλοξενεί πρόσωπα περισσότερο από ένα έτος και έχει ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 60.000 ευρώ.

● 20% εάν είναι άτομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 18.000 ευρώ ή 24.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα.

● 20% για παλλινοστούντες ομογενείς που έχουν εγγραφεί στα μητρώα ή τα δημοτολόγια δήμου ή είναι μόνιμοι κάτοικοι παραμεθόριων περιοχών (ν. 1892/1990).

● 20% για πολύτεκνους με ετήσιο ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή 80.000 οικογενειακό.

● 15% για τρίτεκνος με ετήσιο ατομικό εισόδημα 25.000 ευρώ ή 40.000 οικογενειακό.

● 15% για μακροχρόνια άνεργους.

● 20% για δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

● 15% εάν εντός του ακινήτου υπάρχει κτίσμα που αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία για τον αιτούντα.

Προβλέπεται έκπτωση 50% σε περίπτωση που ο αιτών έχει αναγραφεί κύριος του δημοσίου ακινήτου στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές και έχει ασκηθεί αγωγή από το Δημόσιο ή δεν έχει ακόμη παρέλθει η προθεσμία για την άσκηση.

Δεν είναι δυνατή η εξαγορά δημοσίου ακινήτου εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος όπως εθνικής άμυνας, δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας, χωροταξικού ή πολεοδομικού σχεδιασμού ή άλλης αιτιολογημένης κρατικής ανάγκης.

