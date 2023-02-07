Κακοκαιρία «Μπάρμπαρα»: Ποια σχολεία της Αττικής θα είναι κλειστά την Τετάρτη – Ανατροπή σε Ψυχικό και Φιλοθέη 

Κλειστά και την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου τα σχολεία σε περιοχές της Αττικής που έχουν ακόμα προβλήματα από την κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» που επελαύνει ακόμα.

Δεν θα λειτουργήσουν δια ζώσης αύριο Τετάρτη (8 Φεβρουαρίου) και τα υπερτοπικού χαρακτήρα ιδιωτικά και δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Πειραματικά, Εσπερινά, κ.α.), με απόφαση του περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη.

Στη σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας σημειώνεται ότι η απόφαση κρίθηκε αναγκαία καθώς οι μαθητές των συγκεκριμένων σχολείων δεν προέρχονται μόνο από το δήμο στον όποιο αυτά λειτουργούν, αλλά και από άλλους δήμους στους οποίους συνεχίζει να υπάρχει πρόβλημα λόγω κακοκαιρίας.

Επιπλέον, λόγω της εξελισσόμενης της κακοκαιρίας και σε συνέχεια της απόφασης που προηγήθηκε για το σύνολο των σχολείων στην Αττική, μετά από σχετικά αιτήματα των δημοτικών αρχών κλειστά θα είναι αύριο Τετάρτη όλα τα σχολεία στους δήμους Φιλοθέης -Ψυχικού και Μαραθώνα.

Νωρίτερα, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, μετά από διαβούλευση με τους 66 δήμους της Αττικής, τις προβλέψεις της ΕΜΥ και τη σχετική ενημέρωση των μετεωρολόγων Θ. Κολυδά και Θ. Καλύβα, τα αιτήματα των δημάρχων και με τη συμμετοχή των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών, των Αντιπεριφερειαρχών Πολιτικής Προστασίας και Παιδείας προέβη στην απόφαση να παραμείνουν και αύριο κλειστά τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ακόμα προβλήματα από την κακοκαιρία. Για τη λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών και τις ώρες προσέλευσης στα σχολεία, οι δήμοι ως αρμόδιοι θα προβούν σε σχετικές ανακοινώσεις.

Όπως είχε γίνει γνωστό νωρίτερα, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) της Αττικής θα λειτουργήσουν ως εξής:

Π. Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κλειστά στους δήμους:

· Ωρωπού

· Διονύσου

· Αχαρνών

· Παλλήνης

Στο δήμο Μαραθώνα: θα είναι κλειστά σε Βαρνάβα-Γραμματικό και σε Μαραθώνα – Ν. Μάκρη ανοιχτά

Ανοιχτά στους δήμους:

· Ραφήνας -Πικερμίου

· Παιανίας

· Σπάτων – Αρτέμιδος

· Λαυρεωτικής

· Σαρωνικού

· Δήμος Κρωπίας (Ανοιχτά Όλα. Κλειστό μόνο το Ειδικό Σχολείο του Δήμου Κρωπίας)

· Μαρκοπούλου

· Βάρης -Βούλας -Βουλιαγμένης

Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Κλειστά στους δήμους:

§ Αμαρουσίου

§ Βριλησσίων

§ Ηρακλείου

§ Κηφισιάς Δήμος

§ Λυκόβρυσης-Πεύκης

§ Μεταμορφώσεως

§ Νέας Ιωνίας

§ Πεντέλης

§ Χαλανδρίου

Ανοιχτά στους δήμους:

§ Αγίας Παρασκευής

§ Παπάγου-Χολαργού

Φιλοθέης-Ψυχικού: Ανακοινώθηκε αρχικά ότι θα είναι ανοιχτά, ωστόσο τελικά θα είναι κλειστά.

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ:

Όλα ανοιχτά (εκτός από συγκεκριμένα σχολεία του Δήμου Πετρούπολης)

Ανοιχτά στους δήμους:

· Αγίας Βαρβάρας

· Αναργύρων-Καματερού

· Αιγάλεω

· Ιλίου Δήμο Περιστερίου

· Χαϊδαρίου

Στο δήμο Πετρούπολης θα λειτουργήσουν όλα εκτός από τα παρακάτω σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά:

Νηπιαγωγείο 1Ο /2Ο / 6Ο / 7Ο /12Ο /15Ο /16Ο/ 17Ο /17Ο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ / 19Ο / 20Ο Δημοτικό 1Ο / 4Ο /7Ο /8Ο /9Ο Γυμνάσιο 4Ο / 6Ο Γενικό λύκειο 3Ο

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κλειστά στους δήμους:

§ Ελευσίνας

§ Μάνδρας-Ειδυλλίας

§ Φυλής

Ανοιχτά στους δήμους:

§ Ασπροπύργου

§ Δήμος Μεγαρέων

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ

Κλειστά στο Δήμο:

§ Σαλαμίνας

Ανοιχτά στους δήμους:

§ Αγκιστρίου

§ Δήμος Αίγινας

§ Δήμος Κυθήρων

§ Δήμος Πόρου

§ Σπετσών

§ Ύδρας

§ Τροιζηνίας-Μεθάνων

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Όλα ανοιχτά

§ Δήμος Αθηναίων

§ Δήμος Βύρωνος

§ Δήμος Γαλατσίου

§ Δήμος Δάφνης-Υμηττού

§ Δήμος Ζωγράφου

§ Δήμος Ηλιούπολης

§ Δήμος Καισαριανής

§ Δήμος Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνας

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ:

Όλα ανοιχτά

· Δήμος Πειραιώς

· Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη

· Δήμος Κορυδαλλού

· Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

· Δήμος Περάματος

Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ:

Όλα ανοιχτά

§ Δήμος Αγίου Δημητρίου

§ Δήμος Αλίμου

§ Δήμος Γλυφάδας

§ Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης

§ Δήμος Καλλιθέας

§ Δήμος Μοσχάτου-Ταύρου

§ Δήμος Νέας Σμύρνης

§ Δήμος Παλαιού Φαλήρου

Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης ευχαρίστησε θερμά τους δημάρχους, τους Αντιπεριφερειάρχες και όλα τα στελέχη της Περιφέρειας και των Δήμων. Να σημειωθεί ότι οι λαϊκές αγορές θα είναι ανοιχτές σε όλη την Αττική.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει σχετικά: «Η λήψη απόφασης για τη λειτουργία ή όχι των σχολείων λαμβάνεται με βάση την εκτίμηση των δεδομένων που έχουμε, τόσο από τις δημοτικές αρχές, όσο και σε επίπεδο μετεωρολογικών εκτιμήσεων. Απόλυτη προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια των μαθητών, των γονέων τους και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών και Παιδείας και το σύνολο των στελεχών μας βρίσκονται συνεχώς σε κινητοποίηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα όποια ζητήματα προκύπτουν».

Η Περιφέρεια Αττικής παρακολουθεί την εξέλιξη των φαινομένων και αφού αξιολογήσει την κατάσταση με νεότερη ανακοίνωση θα κάνει γνωστό αν θα παραταθεί το κλείσιμο των σχολείων σε ορισμένες περιοχές και την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου.

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