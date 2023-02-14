Breaking Bad: Στο «σφυρί» το… εσώρουχο του Walter White

Σε… θέση αναμονής οι φανατικοί θαυμαστές της σειράς Breaking Bad και του Walter White, το εσώρουχο του οποίου βγαίνει σε δημοπρασία με αρχική τιμή τα 1.250 δολάρια.

Σύμφωνα με την περιγραφή του εσωρούχου από το Propstore, «είναι μέρος της γκαρνταρόμπας του White. Είναι από βαμβάκι και πολυεστέρα και διαθέτει μια λευκή ελαστική ζώνη στη μέση με μπλε και χρυσές λεπτομέρειες, αν και η ελαστικότητα έχει χαθεί αρκετά».

Ο Bryan Cranston το φορούσε φτιάχνοντας crystal meth στην έρημο στη διάσημη σειρά του Netflix.

Η δημοπρασία θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου και παράλληλα βγαίνουν προς πώληση οι μπότες του Τζόνι Ντεπ από το 21 Jump Street, ένα κράνος από το Alien και διάφορα αντικείμενα από το Better Call Saul.

Εκτιμάται ότι η τιμή του εσωρούχου δεν αποκλείεται να φτάσει και τις 5.000 δολάρια.

