ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 12:33
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.02.2023 14:55

Breaking Bad: Στο «σφυρί» το… εσώρουχο του Walter White

14.02.2023 14:55
Σε… θέση αναμονής οι φανατικοί θαυμαστές της σειράς Breaking Bad και του Walter White, το εσώρουχο του οποίου βγαίνει σε δημοπρασία με αρχική τιμή τα 1.250 δολάρια.

Σύμφωνα με την περιγραφή του εσωρούχου από το Propstore, «είναι μέρος της γκαρνταρόμπας του White. Είναι από βαμβάκι και πολυεστέρα και διαθέτει μια λευκή ελαστική ζώνη στη μέση με μπλε και χρυσές λεπτομέρειες, αν και η ελαστικότητα έχει χαθεί αρκετά».

Ο Bryan Cranston το φορούσε φτιάχνοντας crystal meth στην έρημο στη διάσημη σειρά του Netflix.

Η δημοπρασία θα παραμείνει ενεργή μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου και παράλληλα βγαίνουν προς πώληση οι μπότες του Τζόνι Ντεπ από το 21 Jump Street, ένα κράνος από το Alien και διάφορα αντικείμενα από το Better Call Saul.

Εκτιμάται ότι η τιμή του εσωρούχου δεν αποκλείεται να φτάσει και τις 5.000 δολάρια.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.04.2026 12:32
nato_trump_1
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Το σχέδιο για την άμυνα της Ευρώπης, αν ο Τραμπ αποχωρήσει από τη συμμαχία

kosioni-new
MEDIA

Σία Κοσιώνη: «Σπανακόρυζο δεν θα έτρωγα την Κυριακή του Πάσχα, αν και μου αρέσει πολύ…» (video)

TELL_ME_POSTER_A3_DANAOS-1
ΣΙΝΕΜΑ

Από τις 23 Απριλίου, το ντοκιμαντέρ «Tell Me / Πες μου» του Νίκου Μεγγρέλη προβάλλεται αποκλειστικά στον κινηματογράφο Δαναός

1 / 3