Η Βραζιλία γιορτάζει την επιστροφή του Καρναβαλιού του Ρίο ντε Τζανέιρο (Photos/Videos)

Το εμβληματικό καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο επέστρεψε την Παρασκευή με εξωφρενικά κοστούμια, χορευτές σάμπα και τεράστια άρματα που παρελαύνουν στους δρόμους υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής μέχρι το ξημέρωμα.

Φέτος ο εορτασμός επανήλθε σε ό,τι ξέραμε πριν την πανδημία του Covid-19. Πέρυσι, το Ρίο αναγκάστηκε να καθυστερήσει την εκδήλωση κατά δύο μήνες και επέβαλε ορισμένους περιορισμούς στη διασκέδαση, στην οποία συμμετείχαν κυρίως ντόπιοι.

Η κυβέρνηση της Βραζιλίας αναμένει ότι περίπου 46 εκατομμύρια άνθρωποι θα παρακολουθήσουν το εβδομαδιαίο φεστιβάλ σε όλη τη χώρα σε πόλεις όπως το Σαλβαδόρ, το Ρεσίφε και το Σάο Πάολο.

El sueño de todo amante de Star Wars y del #RioCarnival pic.twitter.com/zlMBSIOnje — Así es María (@AsiesMariaC) February 18, 2023

Πολλοί Βραζιλιάνοι δήμαρχοι σημείωσαν την έναρξη των εορτασμών την Παρασκευή παραδίδοντας συμβολικά τα κλειδιά της πόλης στους Βασιλιάδες του Καρναβαλιού τους. Και τα πρώτα πάρτι στο δρόμο ξεκίνησαν το Σαββατοκύριακο, με κοστούμια που απεικόνιζαν από τον Πάπα Φραγκίσκο μέχρι τον ίδιο τον διάβολο.

«Περιμέναμε τόσο πολύ, μας αξίζει αυτή η κάθαρση», είπε ο Τιάγκο Βαρέλα, ένας 38χρονος μηχανικός που φορά ένα χαβανέζικο πουκάμισο μουσκεμένο από τη βροχή, σε ένα πάρτι στο Σάο Πάολο.

Οι αρχές του Ρίο εξέδωσαν άδειες για περισσότερα από 600 πάρτι στο δρόμο, γνωστά ως «blocos», προς μεγάλη χαρά τόσο των ντόπιων όσο και των τουριστών. Τα πιο δημοφιλή «blocos» μπορούν να προσελκύσουν εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους.

Στους εορτασμούς προστίθενται οι παρελάσεις σάμπα στο (σαμπαδρόμιο) Sambadrome. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, κορυφαίες σχολές σάμπα θα επιδείξουν τα ταλέντα τους σε ωριαίες παρελάσεις με περίτεχνα άρματα και κοστούμια.

As the carnival approaches, Rio's dance schools are busy teaching Brazilians and foreign visitors how to move to the music, especially the Samba.



Rehearsals and samba dance classes are underway for Brazil's biggest party of the year, the #RioCarnival. pic.twitter.com/pBcGEF3TvG February 16, 2023

Μιλώντας στα μέσα ενημέρωσης, ο Jorge Perlingeiro, πρόεδρος του πρωταθλήματος σχολείων σάμπα του Ρίο χαιρέτισε την επιστροφή των εορτασμών πλήρους κλίμακας.

«Είναι ένα τόσο σημαντικό πάρτι. Είναι ένα πάρτι πολιτισμού, ευτυχίας, διασκέδασης και αναψυχής», είπε.

#Riocarnival is BACK! #Brazil's famous dancers look as #flamboyant as ever as the gigantic parade returns in full for the first time since #Covidhttps://t.co/xbX6bgqdhC February 20, 2023

Πρόσθεσε ότι το φετινό Καρναβάλι θα σπάσει τα ρεκόρ στο Sambadrome, όπου αναμένονται περίπου 100.000 άτομα προσωπικό και θεατές κάθε μέρα στον sold-out χώρο, συν 18.000 παρελάσεις.

